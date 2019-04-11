В России появятся быстрые биатлонисты. Как? Их переманят из лыж!

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил о возможности создания экспериментальной тренировочной группы из лыжников. Цель этой группы – подготовка спортсменов к выступлению на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Начинать работу эта группа должна немедленно, помочь должен Олимпийский комитет России.

В СБР создают специальную группу из лыжников для сборной России по биатлону

Олимпийские эксперименты

«У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне. Но просто так перейти в состав сборной страны по биатлону они не могут, потому что у них нет лицензий, они не могут быть аттестованы как биатлонисты. Для этого надо найти внебюджетные средства, к примеру Олимпийского комитета России, для создания экспериментальной команды.



Как только они выступят на чемпионате России, завоюют очки, то смогут попасть и в национальную команду. Если кто-то один к Олимпиаде сумеет выстрелить, то это уже будет эффективно. Но речь идёт о больших деньгах. Время есть, но если ещё год потеряем, то делать экспериментальную команду будет бессмысленно», — сказал Драчёв в интервью ТАСС.

Идея не новая, и в отдельных случаях кажется, что это довольно просто. Виды спорта родственные, особенно в детском и юниорском возрасте. Тут нужно понять, на кого рассчитывает президент СБР – на сложившихся взрослых спортсменов или юниоров.

Херманн и Чепалова

Выступление в прошедшем сезоне немки Денизы Херманн можно считать идеальным примером смены специализации для сложившегося спортсмена. В лыжных гонках она добилась бронзовой медали на Олимпийских играх в Сочи в составе эстафетной команды, а в биатлоне превзошла это достижение. На чемпионате мира в Эстерсунде она собрала полный комплект наград, а про этапы Кубка мира можно даже не упоминать.



Биатлонный прогресс Херманн случился у всех на глазах за три сезона. Поначалу, конечно, не получалось ничего, но сейчас Дениза с её великолепным дистанционным ходом и уже стабильной стрельбой считается претендентом на высокие места в любой гонке. Многие эксперты говорят, что научить лыжника стрелять за пару лет невозможно, а Херманн – исключение. При этом немка перешла в биатлон в 27 лет, перестав прогрессировать в лыжных гонках.



В зрелом возрасте пробовала себя в биатлоне и гораздо более титулованная в лыжных гонках россиянка Юлия Чепалова. В 2007-м она даже провела несколько гонок под эгидой IBU, но успехов не добилась. Её скорости уже не хватало, чтобы компенсировать большое количество промахов.

Васильев: для группы лыжников нужен будет чистый тренер-стрелок

Гараничев и Слепов

Если говорить о переходах более молодых спортсменов, то яркими примерами будут Евгений Гараничев и Алексей Слепов.



Гараничев перешёл в биатлон в 20 лет в статусе чемпиона мира по лыжным гонкам среди молодёжи. Он бегал вместе с Раулем Шакирзяновым, сейчас известным лыжником-марафонцем, фаворитом любой длинной гонки. В биатлоне лыжник Гараничев стал бронзовым призёром Олимпиады, выигрывал и занимал призовые места на этапах Кубка мира.



Слепов, выступавший в лыжном Кубке мира и набиравший зачётные очки, становившийся чемпионом России в коньковой разделке, перешёл в биатлон в 25 лет. В биатлоне Слепов завоёвывал медали чемпионатов Европы и этапов Кубка IBU, но на уровне Кубка мира оказался несостоятелен.

Большунов и Непряева

Сделать однозначный вывод о том, в каком возрасте лыжники могут перейти в биатлон и добиться успеха, довольно сложно. Это слишком индивидуально. Можно, как Гараничев, прийти юниором, а можно, как Херманн, – заслуженным и опытным спортсменом.



Но можно ли уговорить перейти в биатлон звёзд лыжных гонок? Таких, как Александр Большунов или Наталья Непряева? Это утопия. Прокатят ли уговоры с быстрыми юниорами, например, с Александром Терентьевым и Анной Грухвиной? Практически нереально, поскольку в лыжах у них есть и результаты, и перспективы.

Пожалуй, попробовать себя в биатлоне могут согласиться только те лыжники, у которых нет шансов попасть или закрепиться в сборной России. Несмотря на то что в списочный состав на централизованную подготовку входит более четырёх десятков лыжников, ещё столько же совсем немного уступают в классе.



Драчёв прав в том, что для воспитания из лыжников биатлонистов нужны деньги и время, помимо желания самих спортсменов. Финансов у СБР на данный момент совсем немного, а ОКР ещё нужно убедить. Что касается времени, то лучше говорить не про Олимпиаду в Пекине, а про Игры-2026. В любом случае интересно посмотреть, к каким результатам приведёт воплощение этой идеи. Если это воплощение действительно будет.