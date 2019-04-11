Туктамышева опять лучше Медведевой. Да что там, она просто богиня!

На командном чемпионате мира по фигурному катанию роль короткой программы значительно выше, чем на личных турнирах. Здесь это не прелюдия к произвольной, а самостоятельные соревнования, по итогам которых фигуристы приносят баллы в копилку своих сборных. Если обычно разница в пару баллов после короткой программы не воспринимается всерьёз, то на командном чемпионате мира значение могут иметь даже сотые балла. От этого возрастает стоимость малейшей помарки, а соответственно и давление на спортсменов.



В женских соревнованиях в Фукуоке не представлены призёры чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева, но и в их отсутствие переполненным трибунам есть кем любоваться и восторгаться. В первую очередь, конечно, речь о двух феноменах современного фигурного катания — нашей Елизавете Туктамышевой и японке Рике Кихире. Они абсолютно разные, но обе имеют в арсенале сложнейший тройной аксель, и обе испытали в этом сезоне колоссальное разочарование.



В Фукуоке для Туктамышевой и Кихиры настало время зализывать раны.

Самодурова проявляет смекалку

Начался командный чемпионат мира, пожалуй, наилучшим для России образом. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце уступили только французским титанам Пападакис/Сизерон и принесли нашей сборной 11 баллов. После короткой программы женщин мы были вправе рассчитывать на промежуточное лидерство, но для этого Туктамышевой и Софье Самодуровой нужно было в сумме не проиграть японкам Кихире и Каори Сакамото больше трёх баллов и оказаться выше американок.

Чемпионка Европы Самодурова замыкала список участниц первой разминки. По-настоящему звёздных фигуристок до неё не было, поэтому ученице Алексея Мишина нужно было как минимум опережать тех, кто катался до неё. Открыла соревнования итальянка Марина Пиредда, результат которой долго оставался лучшим. Выступавшая перед Самодуровой француженка Лорин Лекавелье с хорошим прокатом установила новый ориентир – 62,53 балла.



Софья в этом сезоне набирала за короткую программу на 10 баллов выше, так что без грубых ошибок должна была опережать француженку. Возможно, дала о себе знать накопившаяся усталость, но привычной лёгкости в катании 16-летней россиянки заметно не было. Не лучший выезд с тройного флипа помешал Самодуровой исполнить каскад, но в середине программы она добавила тройной тулуп к тройному риттбергеру и избежала серьёзных очковых потерь. В итоге до лучшего результата в сезоне Соне не хватило более четырёх баллов, но соперниц по первой разминке она опередила уверенно.

Не наша поляна. Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву? Командный чемпионат мира всерьёз воспринимают все, кроме России. С таким подходом победить США почти невозможно. Даже с Туктамышевой.

Туктамышева заставляет задуматься

Вторая российская фигуристка Елизавета Туктамышева вышла на лёд сразу после паузы под восторженную реакцию 15-тысячной арены. Главная интрига выступления раскрылась через несколько секунд — чёткий и амплитудный тройной аксель заставил зал взорваться и автоматически сделал Туктамышеву главной претенденткой на победу. Всё остальное выступление было под стать шикарному первому прыжку. Лиза завела публику и подняла её на ноги. Японцы восхищённо размахивали сотнями российских флагов, а на лице самой фигуристки застыло выражение абсолютного счастья.



Судьям просто не к чему было придраться. 80,54 балла за короткую программу – это лучший личный результат сезона и убедительная заявка на 12 баллов для России. Но наверняка и сама Туктамышева, и её тренеры, и тысячи болельщиков думали о другом.



С таким результатом на чемпионате мира в Сайтаме Туктамышева стала бы второй в короткой программе, проиграв Загитовой всего полтора балла. Евгения Медведева, которая выиграла конкуренцию у Туктамышевой за место в составе на чемпионат мира, за короткую набрала 74,23 балла. Это с чистой программой и «сизн бест».



Конечно, после драки кулаками не машут. Но ведь Туктамышеву даже на ринг не пустили.

«Сексуальность — когда ты одета». Красавица-фигуристка против раздевания на льду А в «Инстаграме» можно? Новый скандал в фигурном катании: Погорилая критикует Туктамышеву. Ей стыдно за коллегу или просто завидно?

Кихира вернулась

Елизавета показала фантастический прокат, но основные соперницы были впереди. А точнее – соперница. Рика Кихира ответила россиянке мировым рекордом. Чистый тройной аксель и каскад из двух тройных, более сложный, чем у Лизы, вкупе с благосклонностью арбитров принесли ей космические 83,97 балла. Это почти на полтора балла больше её же мирового рекорда, установленного в декабре в финале Гран-при.



Собственно, ничего удивительного не произошло. О том, что Кихира с огромной технической базой способна показывать высочайшие результаты, и так все знали. Другое дело, что у неё, в отличие от Туктамышевой, был шанс на чемпионате мира, которым она воспользовалась. У Лизы такого шанса не было.



И теперь становится понятно, почему Евгению Медведву не включили в заявку на командный чемпионат мира.

Япония догоняет, США отстают

Американки Бради Теннелл и Мария Белл Кихире и Туктамышевой проиграли много, но обе обошли Самодурову, что не очень здорово с точки зрения командных перспектив. Последней откаталась Каори Сакамото, которой тоже было что доказывать после пятого места на домашнем чемпионате мира. Каори чисто выполнила красивую и нежную программу, которая принесла ей третье место.



Таким образом, Туктамышева заработала для России 11 баллов, а Самодурова – 7. У сборных России и Японии по итогам двух видов программы из восьми в активе по 29 баллов. На два очка меньше у США.



Безумно интересно, как Туктамышева и Кихира справятся с произвольной программой. Тем более женщины будут закрывать турнир, так что в их руках окажется судьба главного трофея, который ещё никогда не доставался России. Может, сейчас?