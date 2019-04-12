На чемпионате Европы сборная России по вольной борьбе завоевала два золота. А настоящим героем стал борец, оставшийся лишь с серебром.

Детей пугать картинками, Европу – победами. Но не маловато ли их у борцов?

На прошлогоднем чемпионате мира сборная России по вольной борьбе добыла четыре золотых награды. Примерно столько же команда планировала завоевать и на чемпионате Европы в Бухаресте, куда отправилась сильным, но смешанным составом.

«Вольники» первыми приступили к дележу медалей. В итоге в десяти весовых категориях до золота добрались лишь два борца. Зато настоящих героев было куда больше!

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«Детей пугать такой картинкой!»

Ожидаемую победу в финале весовой категории до 97 кг одержал олимпийский чемпион и чемпион мира Абдулрашид Садулаев. Однако золото досталось ему не так уж легко, как можно было предполагать: в финальной схватке Садулаева и белоруса Гуштына интрига сохранялась до последних секунд, и в итоге россиянин победил со скромным счётом 3:1.

В историю вошёл не только очередной титул Русского Танка, но и его карикатурное изображение на игральной карте – в разминочном зале висит целая борцовская колода.

«Ну и фотка… – удивился Садулаев. – А почему четвёрка? Заранее что ли знали, что я в четвёртый раз Европу «хлопну»? А сердечко – это, наверное, «лайк»? А вообще, конечно, детей можно пугать такой картинкой!» – рассмеялся четырёхкратный чемпион Европы.

Второе золото сборной России на чемпионате Европы в весе до 86 кг завоевал Владислав Валиев, продолживший серию побед, которую ещё в 2014 году начал Абдулрашид Садулаев. Валиев признался, что для него золото чемпионата Европы ценнее, чем бронза чемпионата мира-2017. «Чемпион есть чемпион», – заметил Владислав.

Не чемпион, но герой

Порой и серебряная медаль может быть такой же ценной, как и золото. Особенно если её обладатель не проиграл на турнире ни одной схватки. Ахмед Гаджимагомедов в весовой категории до 79 кг получил в травму в полуфинале – повредил колено. Однако схватку довёл до конца: на одной ноге победил украинца Алексея Доманицкого – 7:0.

Дальше здоровьем Гаджимагомедова решили не рисковать: с финальной схватки он снялся. Азербайджанцу Гасанову без борьбы досталось золото, россиянину – серебро.

«Как я уже вчера говорил, Ахмед Гаджимагомедов – герой. К сожалению, травма не позволит ему побороться в финале – он сейчас передвигается на костылях. С финала он снят врачом», – резюмировал тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

Вторую серебряную медаль на чемпионате Европы в весе до 57 кг завоевал Муслим Садулаев. Его однофамилец Абдулрашид пошутил, что фамилия должна помогать молодому борцу. Муслим зимой выиграл Гран-при «Иван Ярыгин», а теперь добрался и до финала на континентальном первенстве. Конкуренция в весе возрастает!

Стоит подчеркнуть и важность бронзовой награды в самом тяжёлом весе. Опытный Анзор Хизриев на чемпионате Европы выступал впервые и сразу добыл медаль – бронзовую. Седьмой титул чемпиона континента завоевал мощнейший турок Таха Акгюль.

Хет-трик Чамизо

Конечно, нельзя не отметить и героев среди соперников сборной России. На общем фоне особенно выделяется любимец болельщиков Франк Чамизо – кубинец, тренирующийся в Дагестане. Он со второй попытки сумел повторить уникальное достижение советского борца Анатолия Белоглазова, став чемпионом Европы в трёх разных весовых категориях. В активе Чамизо уже были победы до 65 и 70 кг. Теперь есть и титул до 74 кг.

Отметить стоит и уроженца Дагестана Шарифа Шарифова, выступающего за Азербайджан. Этот борец побеждал на чемпионате мира и Олимпиаде, а вот быть первым на чемпионате Европы до 2019 года ему не доводилось. В возрасте 30 лет ему покорилась и третья главная вершина.

Блестящую победу в весовой категории до 61 кг одержал армянский борец Арсен Арутюнян. В решающей схватке с Бекой Ломтадзе из Грузии он уступал со счётом 0:8, однако выиграл – 17:11. Эксперты назвали этот финал лучшей схваткой турнира, а Арутюняна – настоящим открытием.

Борьба. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния

Вольная борьба. Результаты



До 57 кг. 1. Сулейман Атли (Турция) 2. Муслим Садулаев (Россия) 3. Махир Амирасланов (Азербайджан) 3. Владимир Егоров (Македония)

До 61 кг. 1. Арсен Арутюнян (Армения) 2. Бека Ломтадзе (Грузия) 3. Реджеп Топал (Турция) 3. Рэнди Вок (Швейцария)

До 65 кг. 1. Гаджи Алиев (Азербайджан) 2. Селахатин Килищалаян (Турция) 3. Начын Куулар (Россия) 3. Васил Шуптар (Украина)

До 70 кг. 1. Мустафа Кайя (Турция) 2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) 3. Магомедрасул Газимагомедов (Россия) 3. Магомедмурад Гаджиев (Польша)

До 74 кг. 1. Франк Чамизо (Италия) 2. Зелимхан Хаджиев (Франция) 3. Тимур Бижоев (Россия) 3. Автандил Кенчадзе (Грузия)

До 79 кг. 1. Джабраил Гасанов (Азербайджан) 2. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) 3. Ника Кенчадзе (Грузия) 3. Мухаммет Котаноглу (Турция)

До 86 кг. 1. Владислав Валиев (Россия) 2. Петр Янулов (Молдова) 3. Али Шабанов (Беларусь) 3. Фатих Эрдин (Турция)

До 92 кг. 1. Шариф Шарифов (Азербайджан) 2. Збигнев Барановски (Польша) 3. Иракли Мцитури (Грузия) 3. Иштван Вереб (Венгрия)

До 97 кг. 1.

До 125 кг. 1. Таха Акгюль (Турция) 2. Гено Петриашвили (Грузия) 3. Александр Хоцяновский (Украина) 3. Анзор Хизриев (Россия). 1. Сулейман Атли (Турция) 2. Муслим Садулаев (Россия) 3. Махир Амирасланов (Азербайджан) 3. Владимир Егоров (Македония)1. Арсен Арутюнян (Армения) 2. Бека Ломтадзе (Грузия) 3. Реджеп Топал (Турция) 3. Рэнди Вок (Швейцария)1. Гаджи Алиев (Азербайджан) 2. Селахатин Килищалаян (Турция) 3. Начын Куулар (Россия) 3. Васил Шуптар (Украина)1. Мустафа Кайя (Турция) 2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) 3. Магомедрасул Газимагомедов (Россия) 3. Магомедмурад Гаджиев (Польша)1. Франк Чамизо (Италия) 2. Зелимхан Хаджиев (Франция) 3. Тимур Бижоев (Россия) 3. Автандил Кенчадзе (Грузия)1. Джабраил Гасанов (Азербайджан) 2. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) 3. Ника Кенчадзе (Грузия) 3. Мухаммет Котаноглу (Турция)1. Владислав Валиев (Россия) 2. Петр Янулов (Молдова) 3. Али Шабанов (Беларусь) 3. Фатих Эрдин (Турция)1. Шариф Шарифов (Азербайджан) 2. Збигнев Барановски (Польша) 3. Иракли Мцитури (Грузия) 3. Иштван Вереб (Венгрия)1. Абдулрашид Садулаев (Россия) 2. Александр Гуштын (Беларусь) 3. Элизбар Одикадзе (Грузия) 3. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан)1. Таха Акгюль (Турция) 2. Гено Петриашвили (Грузия) 3. Александр Хоцяновский (Украина) 3. Анзор Хизриев (Россия).

Кубок – у России

Соперники у России были более чем достойные, однако в командном сражении с Азербайджаном и Турцией подопечные Тедеева всё-таки сумели взять верх. Да, у соперников было больше золотых медалей – по три, но при этом общекомандный кубок в вольной борьбе достался сборной России. Дело в том, что очки в копилку принесли все десять борцов! Ни у одной другой сборной такой стабильности не было. Поэтому Турция лишь вторая, а Азербайджан – третий.