«Простите, я кровь остановлю». Всего одна девочка спасла больших дяденек

Шёл последний сезон перед Олимпиадой в Сочи, и в одном из видов спорта дела были плохи — ни одной медали на чемпионатах мира за все предолимпийские три года.



Дело пахло оргвыводами, отставками и болью – с «личным проектом президента» (как тогда шёпотом говорили) шутки шутить никто не собирался. И вдруг в последней, почти безнадёжной дисциплине второй сенсационно становится девушка, чей стаж в этом виде спорта составлял не больше тех самых трёх лет. Свершилось чудо.

— Да-а, — задумчиво протянул опытный тренер, глядя на церемонию награждения. – Это хрупкая девочка даже не представляет, сколько же задниц больших дяденек она сейчас спасла.

Стальвира Оршуш выиграла золотую медаль Фото: Григорий Аванян, wrestrus.ru

Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко вспомнил эту историю здесь, на чемпионате Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе в Бухаресте. Вспомнил в тот момент, когда перед журналистами встала Стальвира Оршуш – 25-летняя россиянка, только-только защитившая своё прошлогоднее звание лучшей на континенте в весе до 53 кг.



«Простите, можно я кровь из носа остановлю», — попросила она в разгар интервью, на секунду отвернувшись.

«Перед финалом представляла, как подниму наш флаг. Так и вышло» Сенсационная чемпионка Европы Стальвира Оршуш – об аутотренинге, личном тренере из сборной Финляндии и чудо-враче, исцелившем травму.

В последний день женского турнира Оршуш выиграла золотую медаль – первую и единственную в команде на этом чемпионате Европы. У россиянок, кроме того, есть серебро и две бронзы, но все они – в неолимпийских весовых категориях, где за год до Игр-2020 конкуренция заведомо меньше. Впереди нас – украинки, болгарки, венгерки, турчанки. А на мировом уровне прибавятся японки и китаянки, американки и канадки, представительницы Африки и Латинской Америки, и шансы на хоть какие-то медали будут совсем призрачными.

Может, поборемся в хиджабах? Хуже точно не будет Женская борьба в России по-прежнему не знает, что делать и куда идти.

Новый и.о. главного тренера женской сборной России Магомед Алиомаров уже рассказал журналистам, что: выступать пришлось без некоторых сильнейших; работа его предшественника была неидеальной; и главное — результат чемпионата Европы можно признать успешным.



Для понимания: эти самые сильнейшие по разным причинам на ковёр в последние годы выходят крайне редко, и не факт, что на них вообще можно рассчитывать; воспитанница предшественника (речь о Юрии Шахмурадове), как к нему не относись, впервые в нашей истории взяла на Олимпиаде золотую медаль; называть успехом одну победу при самим же оглашённом плане в две-три – немного нелогично.



Алиомарова тоже можно понять – на своём посту он всего два месяца, и ему объективно непросто. Остаётся говорить то, что от него хотят услышать и надеяться, что через полгода на чемпионате мира, где будут разыгрываться первые олимпийские лицензии, свершится то самое чудо. А нам остаётся слушать чемпионские монологи Стальвиры Оршуш. На неё как-то больше надежды.

«Я была полностью сконцентрирована до конца финальной встречи, все свои эмоции и мысли направила на победу. Очень хотела завоевать золотую медаль. Я была как будто собрана в одном энергетическом шаре. Подготовка к турниру выдалась очень тяжелой. Всё вместе это вылилось в такие эмоции.



— Подтверждать титул всегда тяжелее. После победы на тебя настраиваются как на лидера. Тебя изучают, но и мы не стоим на месте, мы тоже идем вперед. В этот раз была крайне тяжёлая сетка, по ходу турнира пришлось встретиться практически со всеми основными конкурентками, и был много схваток, исход которых решили нюансы.

Стальвира Оршуш выиграла золотую медаль Фото: Григорий Аванян, wrestrus.ru

— За ночь я спала всего два часа, было серьезное возбуждение после такой нагрузки в первые день. Очень тяжело заставить себя отдохнуть и восстановиться, но нужно было и через это пройти, чтобы на финал выйти свежей.

— Моя короткая стрижка связана с тем, что просто захотела сменить имидж, хотя заплетать косички все равно приходится. Я же девушка, хочу выглядеть стильно. На ковре это не всегда получается. Нет, как раз синяки и ссадины заживают очень быстро. А вот кровь из носа — это проблема, да. В полуфинале это снова случилось. К сожалению, я не могу это контролировать. На чемпионате мира меня именно такая пауза и сбила с настроя. Нужно будет снова пройти обследование, и искать возможность как можно надежнее решить эту проблему. Мы уже консультировались с врачами, и на какое-то время удалось это приостановить.



— Очень приятно, что меня считают лидером. Я им стала совсем недавно. Раньше равнялась на других, более опытных девчонок. Всему свое время, все растут. Вот, видимо, и я подросла, раз теперь называюсь лидером. Дальше только чемпионат мира и золотая медаль, не меньше. Если мечтать, так по-крупному, стремиться к высшей награде».