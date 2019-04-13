Не без дёгтя. «Ростов-Дон» играючи вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Второй год подряд гандбольный «Ростов-Дон» пробился в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов. Венгерский «Ференцварош», отчаянно дравшийся дома, практически не сопротивлялся в гостях. Ростовчанки делали, что хотели. Конечно, здорово, когда российский клуб так громит соперника из Европы, но была в матче и ложка дёгтя.

Двадцать минут сопротивления

Первый матч в Эрде, откуда «Ростов-Дон» приехал с преимуществом в три мяча, складывался непросто. Да, российский клуб превосходил соперниц в классе, но хозяйки дрались так отчаянно, что не просто сравнивали счёт, а выходили вперёд. В таких матчах многое решает не только класс, но и характер. Подопечные Амброса Мартина показали и то, и другое.

«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Ответная игра тоже ожидалась упорной. Это всё же Лига чемпионов, где порой и большее преимущество можно упустить. Испанский наставник ростовчанок подготовил для соперниц сюрприз и включил в заявку на матч лидера команды Анну Вяхиреву. Правая полусредняя не играла с января из-за сложной травмы локтя. Она перенесла операцию на бросковой левой руке, прошла курс восстановления и вернулась.

Возможно, Габор Элек и его команда думали, что это лишь психологическая уловка. Но это было не так. Вяхирева появилась на площадке, и не во втором тайме, когда обе команды просто действовали в своё удовольствие, а в первом, когда нужно было сломать сопротивление соперниц. Она своё дело сделала, несколько раз в фирменном стиле потрясающе сыграв в атаке.

Команда из Венгрии вела в счёте, пока ростовчанки раскачивались. Мячи в ворота Анны Седойкиной влетали даже с острых углов и неудобных позиций. «Ростов-Дон» разозлился после травмы Майи Петровой. Опытнейшая линейная побежала в быстрый отрыв (!) и в борьбе с соперницей неудачно приземлилась на ногу. После чего сразу показала, что игру продолжить не сможет.

Оставшись без ключевого игрока в центре защиты и нападении, ростовчанки завелись. Если в первой половине первого тайма у «Ференцвароша» получалась позиционная игра в нападении, то потом хозяйки настолько усилили давление, что времени на принятие решений у венгерских гандболисток вообще не осталось. Да ещё Седойкина, пропустившая пару необязательных мячей, начала делать сейв за сейвом. И соперницы дрогнули.

«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырёх» женской гандбольной Лиги чемпионов

Игра в своё удовольствие

«Ференцварош» перестал забивать с 20-й минуты. А «Ростов-Дон» делал это регулярно. Первый тайм завершился красивейшей воздушкой в исполнении родных сестёр Полины Кузнецовой и Анны Вяхиревой: одна набросила, другая забросила. Через полчаса игры на табло горел счёт 15:9, не оставлявший ни малейших сомнений в том, кто продолжит борьбу за победу в главном клубном турнире Европы.

Про второй тайм можно почти ничего не рассказывать. Обе команды играли в своё удовольствие, и в такой игре ростовчанки легко довели дело до двузначного преимущества. Зрители наверняка остались в восторге. «Ростов-Дон» не потратил много сил на победу и теперь будет готовиться к плей-офф российской Суперлиги.

Что касается «Финала четырёх», то российский клуб стал первым его участником. Остальные определятся позднее. Матчи решающей стадии Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 мая.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Четвертьфинал. Ответный матч



«Ростов-Дон» (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) – 33:22 (15:9)

«Ростов-Дон»: Аббинг – 7, Манагарова, Сень, Макеева – по 4, Судакова, Кожокарь – по 3, Маслова, Кузнецова – по 2, Вяхирева, Бобровникова, Таженова, Борщенко – по 1.

«Ференцварош»: Хафра – 7, Ковачич, Клуйбер, Лукач, Тот – по 3, Шатцль – 2, Кливини – 1.

Первый матч – 29:26