Темнокожий борец танцует гопак с флагом Украины. Ничего удивительного

Жан Венсанович Беленюк считает себя украинцем. Русский, поляк или кто ещё – ему по барабану. И потому за Жана реально есть смысл переживать.

История произошла в эту субботу вечером, во время финальных схваток по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Будапеште. В финале весовой категории до 87 кг встретились представитель Украины Жан Беленюк и Ислам Аббасов из Азербайджана. Схватка получилась сложной, какое-то время в ней вёл азербайджанец, но в конечном итоге Беленюк перехватил инициативу и уверенно выиграл — 5:1.



Сначала всё шло стандартно. После объявления победителя украинский борец получил флаг своей страны из рук тренера, пробежал традиционный круг почёта и вдруг — принялся танцевать первоклассный гопак. Смотрите, как органично.

Понятно, что тем, кто не следит за этим видом спорта, на ум сразу придут анекдоты про того самого бандеровца в вакууме, который успокаивает вскочившего негра (так же ещё можно говорить по-русски, да?) в вышиванке: «Сидай, хлопче, я и так бачу, шо ты не москаль». Но для борцовского сообщества сочетание «чернокожий украинец Беленюк» давно не выглядит комичным.

28-летний Жан Беленюк родился в ещё советском городе Киеве (правда, доживавшем в том статусе последние месяцы), отец у него — руандиец, мама — украинка. Через три года после его рождения отец погиб в Руанде в результате кровопролитной гражданской войны. Борцом он стал именно на Украине, и считает себя украинцем. Два года назад он, кстати, посетил свою историческую Родину.

Беленюк — один из самых титулованных борцов мира этого десятилетия, чемпион мира, теперь уже трёхкратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпиады 2016 года. При этом он известен не только своими достижениями, но и очень разумными, взвешенными высказываниями.

«У борцов нет ненависти на национальной почве. Мы нормально относимся к людям из России. У них может быть другое мнение насчет того же Крыма, ну и что? Да и как мы можем по-особенному настраиваться на россиян, если наш главный тренер Артур Дзигасов – из России? Мы спортсмены, нам по барабану – русский, поляк или еще кто-то. Мы должны выходить, бороться и выигрывать. За пределами ковра мы все жмем друг другу руки, обнимаемся и благодарим за борьбу. Порядочные борцы не делают подлостей», — говорил он в одном из интервью.

Впрочем, этим отличаются и всё борцовское сообщество Украины. Если помните, год назад украинские борцы приехали на чемпионат Европы в российский город Каспийск, несмотря на всё противодействие и угрозы местного министерства спорта.

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У Жана Беленюка пока осталась одна нереализованная цель – золотая олимпийская медаль. И если в Токио-2020 в этой весовой категории кто-то из россиян вдруг потерпит неудачу, то именно Жан Беленюк будет тем, за кого стоит особенно сильно переживать.