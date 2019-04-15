Лети прочь, Лиза! Почему самая яркая фигуристка мира не нужна России

В России в последнее время слишком много потрясающих фигуристок.
Достаточно для того, чтобы зрители наслаждались победами на каждом турнире, но слишком много, чтобы все они в полной мере реализовали свой потенциал. Всегда остаётся кто-то лишний.
В завершившемся сезоне лишней стала Елизавета Туктамышева.
И, чтобы не оказаться за бортом и через год, на Олимпиаде-2020, Туктамышевой нужно в срочном порядке менять спортивное гражданство. Переходить под флаг страны, где одну из лучших и, пожалуй, самую яркую фигуристку современности будут уважать и ценить. Или хотя бы предоставят равные возможности по сравнению с конкурентками. Иначе ей так и придётся ездить по второстепенным соревнованиям без шансов на большие победы.
Виртуальное серебро Туктамышевой
Смена гражданства, пусть и спортивного, – мера, конечно, радикальная, но для Туктамышевой это действительно единственный выход из тупика. Да, можно сетовать на болезнь, лишившую Елизавету участия в чемпионате России и шанса отобраться в сборную по спортивному принципу. Можно справедливо заметить, что Медведева в Сайтаме принесла России медаль, а то, как там выступила бы Туктамышева, мы уже никогда не узнаем. Всё это верно.
Но верно ещё и то, что спустя три недели после чемпионата мира Лиза на крупном коммерческом турнире, в компании ведущих зарубежных соперниц показала идеальное катание и набрала потрясающую сумму, с которой стала бы серебряным призёром в Сайтаме. Медведева за весь сезон к подобным оценкам так и не приблизилась, хотя и очень старалась.
У Туктамышевой отнимают уверенность
Если смотреть на ситуацию с точки зрения результата сборной России, то решение тренерского совета, сделавшего выбор в пользу Медведевой, выглядит правильным. Однако способ его достижения до сих пор вызывает споры. Туктамышева была очень сильна в первой части сезона, но некстати заболела и не выступила на чемпионате страны, где определялся состав сборной.
А затем был Кубок России, который из проходящего старта превратился в ключевой. Судьбу третьего места в сборной в борьбе решали Туктамышева и Медведева. Евгения даже с падением получила от судей роскошные баллы, позволившие ей опередить главную конкурентку.
Спортивный принцип? По крайней мере формально, по цифрам – всё так.
Учитывая, какие фантастические прокаты Туктамышева показала в Фукуоке, опытный тренерский совет мог заранее понимать готовность Лизы к чемпионату мира, мог предполагать, на что она способна. Но всё равно сделал ставку на Медведеву. Только ли из-за её неоднозначной победы в Кубке России?
Пожалуй, сложно представить себе ситуацию, в которой тренерский совет отдаст предпочтение Туктамышевой в сравнении с Медведевой или с любой из учениц Этери Тутберидзе. И как после этого вкалывать на тренировках, если тебя в мгновение ока могут заменить?
Туктамышева оказалась на месте Медведевой
Думается, национальные федерации выстроятся в очередь за Лизой, ведь она не только будет приносить новой стране медали, но и автоматически выведет фигурное катание на более высокий уровень популярности.
Это в России сейчас с этим проблем нет, а за рубежом за яркую звезду современного женского фигурного катания может развернуться жёсткая борьба. Да и со спортивной точки зрения Лиза способна качественно усилить любую сборную, кроме японской.
Но возможен и ещё один вариант. Год назад призывы сменить гражданство звучали в отношении Евгении Медведевой, однако Женя пресекла эти разговоры на корню, а в награду за преданность получила возможность выступить на чемпионате мира. Не исключено, что, столкнувшись с реальной угрозой потерять Туктамышеву, федерация станет к ней более благосклонной.
Главное, чтобы при этом не пострадала следующая талантливая фигуристка.