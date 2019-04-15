Лети прочь, Лиза! Почему самая яркая фигуристка мира не нужна России

Туктамышевой в России грозит вечное скитание по второсортным турнирам. Сборной России она не нужна – ей нужно менять спортивное гражданство.

В России в последнее время слишком много потрясающих фигуристок.

Достаточно для того, чтобы зрители наслаждались победами на каждом турнире, но слишком много, чтобы все они в полной мере реализовали свой потенциал. Всегда остаётся кто-то лишний.

В завершившемся сезоне лишней стала Елизавета Туктамышева.

И, чтобы не оказаться за бортом и через год, на Олимпиаде-2020, Туктамышевой нужно в срочном порядке менять спортивное гражданство. Переходить под флаг страны, где одну из лучших и, пожалуй, самую яркую фигуристку современности будут уважать и ценить. Или хотя бы предоставят равные возможности по сравнению с конкурентками. Иначе ей так и придётся ездить по второстепенным соревнованиям без шансов на большие победы.

Высшая несправедливость. Туктамышева победила всех, но получила только бронзу Туктамышева на командном чемпионате мира была лучше всех, но осталась без золота. А могла бы биться за него с Загитовой!

Виртуальное серебро Туктамышевой

Смена гражданства, пусть и спортивного, – мера, конечно, радикальная, но для Туктамышевой это действительно единственный выход из тупика. Да, можно сетовать на болезнь, лишившую Елизавету участия в чемпионате России и шанса отобраться в сборную по спортивному принципу. Можно справедливо заметить, что Медведева в Сайтаме принесла России медаль, а то, как там выступила бы Туктамышева, мы уже никогда не узнаем. Всё это верно.

Но верно ещё и то, что спустя три недели после чемпионата мира Лиза на крупном коммерческом турнире, в компании ведущих зарубежных соперниц показала идеальное катание и набрала потрясающую сумму, с которой стала бы серебряным призёром в Сайтаме. Медведева за весь сезон к подобным оценкам так и не приблизилась, хотя и очень старалась.

Туктамышева опять лучше Медведевой. Да что там, она просто богиня! Теперь ясно, почему Медведеву не отправили на командный чемпионат мира. Иначе кое-кто имел бы бледный вид.

У Туктамышевой отнимают уверенность

Если смотреть на ситуацию с точки зрения результата сборной России, то решение тренерского совета, сделавшего выбор в пользу Медведевой, выглядит правильным. Однако способ его достижения до сих пор вызывает споры. Туктамышева была очень сильна в первой части сезона, но некстати заболела и не выступила на чемпионате страны, где определялся состав сборной.

А затем был Кубок России, который из проходящего старта превратился в ключевой. Судьбу третьего места в сборной в борьбе решали Туктамышева и Медведева. Евгения даже с падением получила от судей роскошные баллы, позволившие ей опередить главную конкурентку.

Медведева и с падением победила Туктамышеву. Ужасный сезон спасён? Медведева снова не смогла откатать чисто, но выиграла Кубок России. Неужели теперь её отправят на чемпионат мира?

Спортивный принцип? По крайней мере формально, по цифрам – всё так.

Учитывая, какие фантастические прокаты Туктамышева показала в Фукуоке, опытный тренерский совет мог заранее понимать готовность Лизы к чемпионату мира, мог предполагать, на что она способна. Но всё равно сделал ставку на Медведеву. Только ли из-за её неоднозначной победы в Кубке России?

Пожалуй, сложно представить себе ситуацию, в которой тренерский совет отдаст предпочтение Туктамышевой в сравнении с Медведевой или с любой из учениц Этери Тутберидзе. И как после этого вкалывать на тренировках, если тебя в мгновение ока могут заменить?

В стране «равных шансов». Медведева выбрала Россию, а это героический поступок Женя — красавица. Она россиянка, и останется ей и в Канаде, и на Луне. Зато теперь у неё есть настоящие равные шансы. А не как у Тутберидзе.

Туктамышева оказалась на месте Медведевой

Думается, национальные федерации выстроятся в очередь за Лизой, ведь она не только будет приносить новой стране медали, но и автоматически выведет фигурное катание на более высокий уровень популярности.

Это в России сейчас с этим проблем нет, а за рубежом за яркую звезду современного женского фигурного катания может развернуться жёсткая борьба. Да и со спортивной точки зрения Лиза способна качественно усилить любую сборную, кроме японской.

Но возможен и ещё один вариант. Год назад призывы сменить гражданство звучали в отношении Евгении Медведевой, однако Женя пресекла эти разговоры на корню, а в награду за преданность получила возможность выступить на чемпионате мира. Не исключено, что, столкнувшись с реальной угрозой потерять Туктамышеву, федерация станет к ней более благосклонной.

Главное, чтобы при этом не пострадала следующая талантливая фигуристка.