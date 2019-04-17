«Сурков и Емелин получили пощёчины». В поражениях тоже есть польза

Сборная России по греко-римской борьбе показала выдающийся результат на завершившемся в Бухаресте чемпионате Европы – пять золотых, одна серебряная и три бронзовых награды. Без медали только один из десяти участников. Тем не менее главный тренер команды Гоги Когуашвили в интервью «Чемпионату» признался, что доволен не всеми подопечными, а некоторые, по его словам, и вовсе получили пощёчины.

«Флаг верните!». Могучая сборная России снова бьёт недосягаемые рекорды Этим парням не может помешать никто. Даже грузинский священник, неистово болеющий за своих.

«Удивлюсь, когда выиграем шесть золотых медалей на Олимпиаде»

— Гоги Мурманович, кто-то из парней удивил вас на чемпионате Европы?

— После таких выступлений, как в Каспийске и Будапеште, меня тяжело чем-то удивить. Вот если мы на Олимпиаде в шести категориях шесть золотых медалей завоюем, тогда это будет удивительно. А в Румынии выступили на своём привычном уровне, отборолись в свою силу. Но могли и больше пяти золотых медалей завоевать. Мы установили достаточно высокую планку и не намерены её снижать.

— Насколько это сложно?

— У нас не было ни одного лёгкого турнира. Никогда за всё время, что я работаю главным тренером. Каждое соревнование – как последний бой для команды. Для нас нет других задач, кроме первого командного места.



— Были на турнире схватки со спорным судейством?

— Скажу так: турнир в плане судейства прошёл на очень высоком уровне. У меня нет вопросов к работе арбитров. А то, что кому-то кажется со стороны, что могло быть немного иначе… Нужно быть просто на голову сильнее, чтобы подобных вопросов не возникало вообще. Не надо искать оправданий в действиях арбитра, когда ты сам не сработал так, как можешь.

Сборная России по греко-римской борьбе показала лучший результат на ЧЕ за 28 лет

«Чакветадзе нужно пересмотреть свои взгляды»

— В чём причины поражений наших чемпионов мира Сергея Емелина и Артёма Суркова?

— Емелин с тренером допустили тактические ошибки в ведении финальной схватки, дали шанс борцу из Молдавии. Емелин даже не должен быть затягивать финал больше, чем на один период. Это борец высочайшего класса, от которого мы ничего другого, кроме золотой медали, не ждали. Поверьте, это не просто слова, а реальная оценка. Емелин, как и Артём Сурков с Сергеем Семёновым, получили хорошие пощёчины. Но уже следующие старты расставят всё по своим местам. Без ошибок не бывает движения вперёд ни в спорте, ни в жизни. Хорошо, что подобное случилось «всего лишь» на чемпионате Европы. Проанализируем и всё исправим.



— Что происходит с олимпийским чемпионом Давитом Чакветадзе?

— Видимо, пока не набрал ту мощь, которая у него была. Долго восстанавливался после травмы. Только чемпионат России более-менее прилично провёл. Давит сейчас не в том состоянии, чтобы побеждать. Он должен пересмотреть свои взгляды на всё происходящее и сделать правильные выводы. Тренерский штаб по-прежнему видит Чакветадзе одним из лидеров в своей категории (до 87 кг. – Прим. «Чемпионата»). Но есть и другие ребята, которые очень хотят бороться. Мы не можем делать ставку только на одного спортсмена.



— Не стоит ли Роману Власову на чемпионате мира с первой схватки на ковёр с повязкой выходить?

— Да это уже его фирменный стиль, даже традиция своеобразная. Нарушать традиции не нужно (смеётся). Главное, что серьёзных травм не было. А все эти синяки, рассечения – комариный укус для Ромы, не более. На чемпионате Европы он показал уверенное, убедительное выступление. Борьба лидера и капитана команды.

«Бинты – моя визитная карточка». Власов снова разбил голову и снова победил Двукратный олимпийский чемпион восстановился после травм и начал путь к заветной цифре «три». Речь, конечно, о третьей победе на Олимпиаде.

«Выступление основой планировали изначально»

— Тренерский штаб изначально планировал выступление основным составом в Бухаресте?

— Да, мы так и планировали отбороться на чемпионате Европы сильнейшим составом, вкатиться в сезон. Мы серьёзно готовились к этому турниру, но ребята пока не на пике формы, да и не должны на него выходить. Всё-таки в лучшей форме мы должны быть к чемпионату мира в Казахстане. Это касается не только нашей сборной, но и всех команд.



— На Европейские игры в Минск поедет другой состав команды?

— Абсолютно. Никого из тех, кто боролся в Бухаресте, на Европейские игры мы не отправим. Но это не значит, что у тех ребят, которые поедут в Минск, нет шансов выступить на чемпионате мира. Будем смотреть по результатам, по текущему состоянию. В любом случае в Казахстан поедут только сильнейшие, ведь чемпионат мира будет квалификационным к Олимпийским играм.

— Как будет строиться подготовка к чемпионату мира?

— Как обычно, в три этапа. Первый сбор на 18 дней проведём в Кабардино-Балкарии в Приэльбрусье уже в традиционном для нас месте отеле «Озон 7 вершин». В этот гостиничный комплекс мы ездим уже 10 лет подряд и не видим смысла что-то менять. Второй двухнедельный сбор проведём в Сочи в гостинице «Весна», а третий – в Звенигороде. На две недели заедем в комплекс «Горизонт». Оттуда уже полетим на чемпионат мира.