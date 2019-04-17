«Общий зачёт ещё часто будет меняться». Что роднит парусный спорт с Формулой-1

Старт нового сезона в парусном спорте в классе RC44 получился трудным для всех участников и неоднозначным для России. «Ника» Владимира Просихина на первом этапе RC44 Cup в Черногории стала второй, уступив только словенской Ceeref, а дебютант серии «Таватуй» из Екатеринбурга не затерялся среди более опытных экипажей и замкнул топ-5. А вот «Броненосец» занял только шестое место и вряд ли может занести себе в актив первые соревнования сезона.



Рулевой яхты из Санкт-Петербурга Кирилл Фролов в интервью «Чемпионату» прокомментировал ход этапа и объяснил, почему в турнирной таблице наверняка ещё не раз произойдут серьёзные изменения.

Холодный приём. Погода не помешала российским яхтсменам начать сезон с медали Ненужный штиль, порванный парус, стабильность ветеранов и классный дебют уральцев. Каким был первый этап RC44 Cup.

«Броненосец может бороться за подиум»

— Кирилл, шестое место – не лучший результат для вашей команды. Уже смогли проанализировать, что помешало подняться выше?

— Конечно, мы сами результатом не слишком довольны. Были объективные причины, прежде всего очень сложные ветровые условия. Сначала долго вообще не было ветра, поэтому нам не удалось натренировать то, что планировали. Потом сразу старт, и по ходу гонок погода всё время менялась. С другой стороны, условия одинаковые для всех, так что надо искать причины неудачи в себе. Думаю, мы недонастроились на начало сезона. Кроме того, у нас два новых члена экипажа, в том числе триммер стакселя, от которого зависит скорость. Видно, что надо делать, чтобы исправить ситуацию. Есть уверенность, что мы можем бороться за подиум, а в пятёрке должны быть.

— В одной из гонок у вашей лодки порвался парус. Это распространённая поломка в вашем классе?

— Мы удачно проводили гонку, шли с отрывом в 40 секунд от второй лодки, но перед финишем у нас разорвался геннакер. Мы всех пропустили, потом долго чинили, из-за чего опоздали на старт и в следующей гонке стали восьмыми. Вообще, это не самая распространённая поломка. Естественно, у всех что-то рвётся и ломается, но в нашем случае сказалось начало сезона. На второй день увидели на том же месте разрыв, всю ночь анализировали и нашли расколотую клипсу, об которую рвётся парус при подъёме. Конечно, если бы были два тренировочных дня, отменённых из-за отсутствия ветра, то мы бы все эти неполадки выявили и устранили.

— Неприятности с погодой были ожидаемы?

— Мы когда подлетали к Тивату, видели, что в горах ещё лежит снег. Так что это не совсем удачный сезон для проведения соревнований в этой локации. Там на одной акватории три разных ветра, так что часто они компенсируют друг друга, и получается штиль. Поэтому погоду действительно не назовёшь идеальной. Из-за штилей мы не смогли как следует потренироваться, что очень важно для команд, где произошли изменения в экипаже, плюс постоянно приходилось ждать старта. Всё-таки три дня без гонок – это очень много, трудно держать максимум концентрации. Говорят, в мае там отличные условия для парусного спорта.

— Флот RC44 впервые выступал на курорте Порто-Монтенегро. Если абстрагироваться от погоды, что можете сказать об этом месте?

— На самом деле очень интересная локация с точки зрения туризма. Очень дорогой порт, любопытная акватория, хорошая марина, отличные отели, рестораны. В этом плане всё очень достойно. И природа там интересная, красивая. Всё бы замечательно, только погода немножко подпортила впечатление.

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«Найти российского питмена очень тяжело»

— Как вы оцениваете итоги первого этапа в целом? Были ли сюрпризы?

— К неожиданностям я бы отнёс последнее место прошлогоднего чемпиона Charisma. Вообще, в Черногории у многих были какие-то проблемы. Что касается тройки призёров, то словенский Ceeref всегда отличается стабильностью и в этот раз они справились, молодцы. Мой одноклубник Володя Просихин стал вторым. У него произошли изменения в экипаже, но они точно не ослабили «Нику», поскольку к ним пришёл победитель предыдущего Кубка Америки австралиец Том Слингсби, яхтсмен топ-уровня. Третьим стал очень опытный и сплочённый коллектив британской Team Aqua. Их рулевой Крис Бэйк с этого года является президентом класса. Так что в целом лучше других выступили те, кто делает ставку на стабильность.

— На ваш взгляд, ситуация в общем зачёте будет меняться, или фавориты уже определены?

— В этом году наш класс очень плотный и ровный, всё решают мельчайшие ошибки. Не сомневаюсь, что после каждого этапа положение команд в турнирной таблице сезона будет меняться. Даже небольшая ошибка способна отбросить команду на пять мест назад. Как в Формуле-1 бьются за тысячные секунды, которые не видны глазу, так и у нас борьба идёт напряжённая и равная. Во время гонок я слежу, чтобы показатель целевой скорости не падал ниже 8,2 узла. Если я иду со скоростью 8 узлов, то понимаю, что мы проигрываем. Хотя на воде такие цифры малоразличимы.

— Несколько лет назад вы сказали, что стремитесь создать полностью российский экипаж «Броненосца». Как идёт работа в этом направлении?

— Да, это по-прежнему актуальная задача для нас. Сейчас у нас из восьми членов экипажа шесть – россияне. Мы в этом году впервые пригласили иностранного тренера из Новой Зеландии, чтобы он натаскивал наших ребят. Но при этом перед нами стоят высокие цели, поэтому на каждой позиции должен быть сильный спортсмен. К примеру, на позиции питмена у нас итальянец Пьетро Мантовани, который по мастерству и физической готовности заметно превосходит российских ребят. Мы работаем над тем, чтобы создать хорошую скамейку для ротации. В Валенсии мы провели анкетирование, тестирование, посмотрели, кто что хочет. С теми, с кем наши задачи совпадают, договорились продолжить сотрудничество.