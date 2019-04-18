«Не попасть на чемпионат Европы? Такое сборная России даже не рассматривает!»

Российские гандболисты неприятно удивили в домашнем матче с командой Венгрии в отборе на чемпионат Европы перед глазами практически полного зала в Астрахани. Парни очень хотели реванша в гостях и почти добились своего. Блестяще проведённые две трети матча показали, что мужской гандбол в России действительно прогрессирует и движется в верном направлении.

Но пока такой игры не хватает на все 60 минут. Итог – обидная ничья при всех шансах на победу. Разыгрывающий сборной России и «Чеховских медведей» Кирилл Котов, для которого эти матчи стали дебютными, объяснил, почему случившееся было тщательно проанализировано и стоит ли болельщикам волноваться относительно попадания команды на чемпионат Европы.

Хуже поражения. У России отобрали подвиг на последней секунде Фантастический матч в рамках отбора на Евро-2020 должен был закончиться триумфом сборной России. Но не закончился. Обидно до слёз.

— Кирилл, расскажите, как узнали про вызов в сборную перед спаренными матчами с Венгрией?

— Когда позвонили, конечно, я очень удивился. Это было неожиданно, потому что в списках до этого меня не было. Узнал, что Дима Житников травмировался и что вместо него в команду приглашён я.



— Как справлялись с давлением, которое всегда бывает в таких ситуациях?

— Ребята старшие помогали, которые уже давно в команде. В принципе я и сам не первый раз был в расположении национальной команды. Спокойно преодолел волнение, которое присутствовало до первой игры. Ребята прилетели 8 апреля, а я 9-го, так что разница в этом плане не была большой.



— Очевидно, не такого дебюта вы ожидали?

— Конечно. Я и сам хотел показать себя с лучшей стороны. К сожалению, у нас не получилась командная игра, и это во многом моя вина как разыгрывающего. От меня зависело многое. Где-то я не справился с волнением, где-то не хватило времени, чтобы переключиться с клубной работы на сборную. Но уже во второй игре мы все сделали выводы, проанализировали ошибки, посмотрели видео. И уже получилась более удачная игра.

— Можно ли сказать, что первая половина второй встречи с венграми была лучшей для сборной России на этом этапе отбора?

— Наверное, да. Мне чуть сложнее говорить, потому что я в другим матчах не принимал участия, хотя, конечно, видел их все. Со Словакией получилась довольно скомканная игра. Возможно, это было из-за плотного календаря игр, который был тогда у наших ребят. С Италией особых проблем не возникло, всё было ясно уже на 10-й минуте первого тайма. Матч с Венгрией действительно складывался замечательно вплоть до 48-й минуты, если не ошибаюсь. Играли отлично.

Полундра без капитана. Россия впервые проиграла в отборе к Евро-2020 Сборная России не просто проиграла Венгрии в матче квалификации к чемпионату Европы, но и потеряла двух ведущих игроков. Обидно. Досадно.

— Потом случился некий провал. Сейчас уже наверняка проанализировали всё с партнёрами по команде, с тренерским штабом. Что не получилось?

— Когда мы подустали, сбились больше на индивидуальную игру, полезли обыгрывать один в один, перестал ходить мяч с той скоростью, которая была до этой злополучной 48-й минуты. Плюс сказались травмы некоторых игроков – Дибирова, Шишкарёва, Горбока. Через боль было тяжело. Так что всё надо рассматривать в совокупности.



— Если абстрагироваться от того, как складывался матч, согласились бы на ничью с Венгрией в гостях до начала игры?

— Нет, мы хотели победить и взять реванш за домашнее поражение. Перед собой и перед болельщиками, которым, думаю, было крайне неприятно наблюдать за тем, что происходило в Астрахани. О ничьей не думали, точно вам скажу.

— Вы довольно долго ждали дебюта за сборную в официальной игре. Теперь чувствуете уверенность и готовность рвать и метать?

— В сборной всегда приобретается колоссальный опыт, и становится легче в последующих матчах. Это намного лучше во всех аспектах и накладывается не только на сборную, но и на клубную карьеру. Вообще, должен сказать, что эти матчи были знаковыми не только для меня. У нас Александр Котов очень давно не играл за сборную. Дмитрий Санталов вернулся в команду после довольно длительного отсутствия. Так что можно сказать, что дебют был у всех нас.



— На чемпионат Европы выходит две команды из каждой группы напрямую. Несмотря на неудачи в играх с венграми, второе место за Россией. Есть ли какие-то опасения, что можно не попасть на турнир?

— Такие мысли мы даже не рассматриваем! Мы уверены в своих силах и знаем, что способны попасть на чемпионат Европы. Это ведь важно ещё и потому, что там будет разыгрывать путёвка в квалификацию на Олимпиаду. Так что попасть на Европу надо обязательно. Отдадим все силы и сделаем всё для этого. Другого результата не видим.