«Он никогда не стоит на коленях». Теперь мы знаем, кто спасет российский спорт

В российском спорте скоро произойдёт грандиозная революция, после которой нам будут не страшны никакие санкции и допинг-скандалы. Известный дизайнер Артемий Лебедев из студии собственного имени нашёл решение всех проблем, наконец-то объяснив всем, чего нам так не хватало. У олимпийской сборной появится официальный маскот и не один, а сразу два. И оба поражают воображение до глубины болельщицкой души. Такого вы точно не видели.

Кто такой Артемий Лебедев?

Прежде чем приступить к описанию шедевра, необходимо сказать несколько слов о творце. Артемий Лебедев – сын известной писательницы Татьяны Толстой. Получил славу за многочисленные неоднозначные работы. Слоган компании – «Долго, дорого, замечательно» (на самом деле последнее слово немного другое, думаю, вам оно знакомо).

Чтобы вы лучше понимали, именно Артемий создал логотип московского метрополитена.

Кот, да не тот и медведь, да не весь

Вы можете подумать, что автор сошёл с ума и что он вообще говорит. Но когда вы увидите то, что создал топовый московский дизайнер, вопросы отпадут сами. Давайте по порядку. Медведь. Невозможно описать это лучше, чем сделал сам Артемий Лебедев. Слово ему.



«Медведь стойко ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян. Медведь — это и Москва-80, и Сочи-2014.Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрёшка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет».

Ну, как вам? Множество мыслей, но главенствует одна – если этот медведь не спасет Россию, то кто? Вы заметили, как ловко он уворачивается он неприятельских санкций? Как видится, единственный надежный способ увернуться от вражеских ухищрений – это оттяпать себе обе ноги. Что и сделал московский дизайнер.

Это ещё не все

Есть еще и чудо-кот! И снова дадим слово автору шедевра.



«Второй талисман — обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он ещё и шапка-ушанка».



Итак, вы можете понять из авторского описания, это кот-многостаночник с диссоциативным расстройством личности. Основная идея Лебедева – объединить два компонента спорта – радость и злость. Артемий считает, что олимпийские маскоты всегда получаются невероятно счастливыми, а талисманы спортивных клубов часто излучают спортивную злость. Коллаборация этих двух качеств – инновационное решение студии Лебедева. По крайней мере, по мнению этой студии.

Можно не сомневаться, что смутные времена российского спорта остались позади. Это именно та частичка пазла, которой нам всем не хватало. Кот-шапка и надутый медведь без ног принесут России неминуемый триумф уже на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.