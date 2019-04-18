Засияли и сожгли. Таким огненным и должен быть женский гандбол!

«Звезда» упустила гигантский перевес в матче с «Астраханочкой», но тут же взвинтила темп и смела соперниц. Плей-офф начинается с триллера.

В женском гандболу настала пора ключевых матчей. Причём если для большинства фаворитов чемпионата России четвертьфинальная стадия должна стать разминочным этапом перед главными сражениями, то для «Звезды» и «Астраханочки» час «икс» уже наступил. В противостоянии четвёртой и пятой команд регулярки разгромов или игры спустя рукава ждать не приходилось.

В регулярном чемпионате на строчку выше расположились гандболистки с юга России, в том числе за счёт двух тяжелейших побед над «Звездой». На основе этих результатов можно было бы отдать небольшое предпочтение «Астраханочка», если бы не матч за третье место «Финала четырёх» Кубка России. Буквально две недели назад «Звезда» неожиданно для многих обыграла «Астраханочку» в Ростове-на-Дону и уже завоевала важную награду.

Тот матч не только спутал карты, но и подлил масла в огонь и без того принципиального противостояния.

Звёзды погасили «Звезду». «Ростов-Дон» легко вышел в финал Кубка России «Звезда» провалила начало полуфинала с «Ростовом-Дон», сделав дальнейшие подвиги бессмысленными. Фавориту остался шаг до титула.

Гости привезли «засуху»

«Астраханочка» начало встречи провела в атаке, но три сейва Екатерины Кирикиас помогли хозяйкам площадки сохранить ворота в неприкосновенности. Счёт, к радости немногочисленной, но очень активной группы поддержки, открыла «Звезда». Интересно, что за первые пять минут гол Виктории Климанцевой так и оставался единственным. Да и дальше у команд возникали большие трудности в атаке. Когда Анна Богдашева вновь установила равный счёт на табло – 3:3, секундомер уже отмерил девять минут.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России

1/4 финала. Первый матч

«Звезда» (Звенигород) – «Астраханочка» (Астрахань) – 32:26 (15:11).

Постепенно команды наладили прицел. Атакующую мощь гостей воплощала Анна Кочетова, забившая три мяча своей команды кряду. «Звезда» ответила эффектными голами Надежды Осиповой и Натальи Никитиной, а также трудовым мячом Татьяны Захаровой – 6:6. Ближе к середине первого тайма вновь выручила подмосковную команду Кирикиас, причём дважды. «Астраханочка» во второй раз подряд осталась в меньшинстве, но Ирина Никитина не реализовала семиметровый. Спустя несколько минут Ирина реабилитировалась, порадовав публику классным дальним броском. Тут же хозяйки паркета отбились в защите, и Захарова замкнула точнейший пас вратаря. Впервые одной из команд удалось оторваться на два гола – 9:7.

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«Звезда» нарушает баланс

Спасать Астрахань снова вызвалась Кочетова, бросившая в большинстве впритирку со штангой. «Звезда» сразу ответила голом Юлии Черновой, но Карина Сисенова с угла сократила отставание до минимума. Алексей Гумянов, несмотря на лидерство своей команды, жёстко поговорил с девушками в тайм-ауте, и после паузы они показали, что тренера услышали. Ирина Никитина мощно пробила издали, а после гола Климанцевой преимущество «Звезды» достигло уже трёх мячей – 12:9.

«Астраханочка» явно хотела уйти на перерыв с более приемлемым для себя счётом, но «Звезда» не сдавала позиции. После гола Самохиной с семи метров хозяйки сотворили настоящий шедевр, завершившийся голом Илларионовой – 13:10. За минуту до окончания тайма молодая Станислава Герасимова уверенно реализовала пенальти. «Астраханочку» продолжала тащить Кочетова, но её мяч не стал последним в первой половине, а сама гандболистка при голевом броске получила повреждение. Точку в тайме под №1 поставила Ирина Никитина – 15:11.

Бесплодный камбэк

Второй тайм, в отличие от первого, начался результативно. После очередного семиметрового Герасимовой перевес «Звезды» впервые достиг пяти голов – 17:12. Матч развивался не по сценарию «Астраханочки», а потому подопечные Влатко Джоновича заметно нервничали. Впрочем, и хозяйки по эмоциям соперницам не уступали, так что судьям было непросто оставлять девушек в рамках дозволенного. Постепенно астраханские гандболистки прибавили в защите, и сразу стали сокращать отставание. Гумянов взял тайм-аут, но уже после него Анна Шапошникова отклеилась от соперниц и вернула интригу из небытия, а Дарья Самохина вскоре сделала преимущество «Звезды» минимальным, забив с семи метров – 20:21.

Казалось, хозяйки должны быть сломленными, но погоня соперниц подействовала на «Звезду» холодным душем. Гандболистки из Подмосковья, вдохновлённые классной игрой Кирикиас, за считанные минуты вернули перевес на отметку «плюс 4». Перед началом последней 10-минутки Самохина вновь продемонстрировала чудеса хладнокровия, реализовав пятый семиметровый из пяти – 21:24.

«Звезда» своего не упустила

Преимущество «Звезды» выглядело солидным, но команды уже не раз в этом матче показывали, что «минус 3» можно ликвидировать за пару минут. Но произошло всё с точностью до наоборот. Анастасия Илларионова замкнула блестящий пас партнёра, а затем дважды отличилась Ирина Никитина. 30:24 в пользу «Звезды». Такой счёт не оставлял вариантов и заставлял гостей думать об ответной встрече. Символом победы «Звезды» стал сейв Эвелины Аношкиной после пенальти Самохиной.

Поездка из тёплой Астрахани в прохладный Звенигород оказалась для команды Джоновича безрадостной, а финальный свисток привёл в восторг болельщиков хозяев – 32:26. Теперь подмосковные гандболистки нанесут ответный визит, чтобы постараться завершить серию в двух матчах.