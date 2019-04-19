Прелестная угроза. Мир покорят мускулистые красотки?

Вы не сможете сопротивляться. Они обворожительны и сильны. Намного сильнее вас!

Девушки с личиком куклы Барби, но телом мощного мужчины-атлета становятся в мире всё более популярными. Накаченные красотки – вот один из эталонов современной красоты. Согласны?



Если нет, то эти девушки придут к вам и переубедят. Они сильнее!

Поиграй со мной. Откуда у «кукол Барби» такая мускулатура? Девчонки в форме и с формами. Если не верите, что пауэрлифтинг может быть милым.

Тяга к прекрасному

Оксана Гришина родилась в Калининграде, в семье военного. Несмотря на постоянные переезды, связанные со службой главы семейства, Оксана всё детство занималась художественной гимнастикой. Тогда же она решила, что её жизнь так или иначе должна быть связана со спортом, окончила вуз с соответствующим уклоном и работала в сфере балета и хореографии.

Когда в Калининграде открылся первый фитнес-клуб, Оксане было 24 года. Она отправилась туда, чтобы подготовиться к своим первым соревнованиям по фитнесу, и так увлеклась, что тренажёрный зал стал неотъемлемой частью её жизни. А там, где есть упорные тренировки, есть и высокие результаты на соревнованиях: Оксана выигрывала и «Арнольд Классик», и «Олимпию».

В настоящее время Оксана живёт в США – туда она уехала вместе с мужем. Работает тренером и моделью, а также увлекается сёрфингом, музыкой и актёрским мастерством, а ещё выступает на турнирах по танцам на шесте, в акробатических постановках и даже популярных телешоу.

От социофобии до телезвезды

Если вы уверены, что девушки из Азии в целом и Кореи в частности хрупкие и маленькие, то милая кореянка Чжи Ён Ву разрушит все ваши стереотипы. Когда-то она действительно была миниатюрной девочкой, но сейчас – мускулистая красотка, готовая тягаться даже с мужчинами.

15 лет тому назад Чжи Ён Ву страдала социофобией, у неё бывали панические атаки, ей не нравилось смотреть на себя в зеркало. Психолог посоветовал девушке пойти в спортзал, чтобы отвлечься и немного улучшить своё тело. Конечно же, она увлеклась, и в итоге спорт круто изменил её жизнь. Сейчас о социофобии нет и речи: в её «инстаграме» 135 тыс. подписчиков.

В 2013 году Чжи Ён Ву выиграла престижный турнир Arnold Classic Europe Amateur, а в 2015 году стала профессиональным бодибилдером. Сейчас девушка известный в Южной Корее тренер: она работает со спортсменами, знаменитостями и периодически снимается в телешоу.

Надежда российского силового экстрима

В первой части текста про Барби с мускулами мы писали про Кристмас Эбботт, которая сейчас работает в ремонтной бригаде одной из команд в NASCAR – американских кольцевых автогонках. В обязанности Эбботт входить мгновенно менять колёса, каждое из которых весит около 20 кг.

Если американцы хотят пополнить состав команды ещё одной прелестной девушкой механиком, то им стоит обратить внимание на россиянку Анастасию Шапову. Колесо гоночного автомобиля для неё пушинка, учитывая, что она регулярно тренируется с покрышками весом 340 кг. Далеко не каждый мужчина сможет перевернуть её хотя бы раз. Настя способна сделать это пять раз подряд!

Шапова считается главной надеждой российской команды по силовому экстриму. Она уже выигрывала чемпионат России и принимала участие в международных соревнованиях. Настя легко победит всех мужчин: тех, с кем не справится силой, сразит очаровательной улыбкой.