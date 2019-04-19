«Спасибо, что не шапка Хабиба». В России издеваются над олимпийскими талисманами

Студия Артемия Лебедева представила маскоты олимпийской сборной России – кота-ушанку и медведя-неваляшку. Имена талисманы получат через пару недель путём голосования в соцсетях. А пока пользователи изощряются не только в вариантах имён, но и в обсуждении собственно талисманов. Мы собрали самые интересные комментарии, сохранив пунктуацию авторов.
«Самый тонкий тролль в России»
Подписчики «Чемпионата» также не остались в стороне.
«В этих работах он смог соединить символы, которые, как считают сами россияне, стойко ассоциируются у иностранцев с Россией, причём сделал это достаточно иронично за счёт чрезмерной клюквенности. Кстати, при определенном желании вполне можно выпустить и водку в бутылках в виде этого мишки, думаю, иностранцам, да и состоятельным согражданам (понятно, что это не будет дешево) понравится. Мне самому не нравится Лебедев за снобство и чрезмерный пафос, но шапка гениальная», — мнение пользователя delaurden.
«Тёма красава))) Это самый тонкий тролль изо всех в России. Он мало того что троллит — он это мутит на полном серьезе, ему верят и платят кучу денег) Он шикарен!» — так считает bug-nige.
«Кот ушанка… А следующий кот-балалайка и кот-бутылка водки. Походу дизайнеры раньше на Арбате сувенирами торговали. Так и до кота-Ленина недалеко», — это уже высказывание givovasport.
«Кот-кокос и медведь бульбулятор, к ним бы ещё мышь-гашишь. У создателей видимо, вообще бак снесло», — slaughterer.
В «Инстаграме» множество самых разных мнений.
pavel.9k72: «Лебедев крут. Медведь матрешка нормально. Дайте такое Беларуси. Что-нибудь ввиде картошки».
Saidakow: «не понимаю всеобщего недовольства. это же unexpected. современно и по-другому»
paul_pushkin: «Зашёл почитать злые комменты)) а талисманы огонь. Просто Наши ещё не готовы к смелым решениям. Но это угар. Жгуну и Тёме респектос. Печально что столько агрессии на такую круть. О**енно же))»
pavelpetrov1992: «Спасибо, что это не шапка хабиба!»
Илья Соболев: «Шапкокот топовый, но медведю синий не идет. Хотя в красном норм. Может какой-нибудь узор еще добавить? А то какая же матрешка без узора...»
«На двоих две лапки»
Не остались в стороне российские СМИ, спортивные федерации и комментаторы.
«На двоих у них всего две лапки. Впереди у талисманов команды России — активная и насыщенная жизнь. Они будут присутствовать на всех мероприятиях, проводимых ОКР, на соревнованиях по различным видам спорта. Параллельно станут активно вести свои аккаунты в соцсетях, общаясь с болельщиками», — пишет «Росбалт».
«Дизайнеры представили новых талисманов для сборных России по всем видам спорта. Как обычно, в талисманы попал медведь, пару которому составил хмурый кот, превращенный в шапку-ушанку», — отмечает жизнерадостность талисманов «МК».
«Уже хочу себе вещи с ними! Очень вери гуд! Талисманы «Команды России», — комментатор Роман Трушечкин в восторге.
«Медведь/неваляшка-матрёшка, представленный Олимпийским комитетом в качестве талисмана «Команды России», уже опробовал трековый велосипед», — Федерация велосипедного спорта России отмечает спортивность одного из талисманов.
Mash, один из главных новостных каналов страны, предложил модернизировать талисманы.
«Егор Жгун (тот самый, который придумал Зойча), и студия Лебедева показали новые талисманы олимпийского комитета России: МЕДВЕДЯ-МАТРЕШКУ-НЕВАЛЯШКУ и КОТА-ШАПКУ-УШАНКУ (да, вы все верно поняли). Мы тут тоже немного дизайнеры, и решили вставить свои пять копеек».
«Ипатий Коловратий»
В отношении имён талисманов фантазия российских пользователей неистощима.
Semirukiyvosjmihuy: «Ипатий Коловратий».
mini2562: «Ни**яшка. Точно описывает то что осталось от отечественного спорта»
Есть даже предложения, обоснованные лингвистами.
Romlorvic: «Для талисмана кота (в ассоциации с: русский/российский)-неблагозвучны варианты: «Русскот», «Котрус» и «Росскот», но, — раз выбран именно такой талисман, можно назвать (на рус. яз. или на англ. яз.): «Котофей»; «Альбикот» (по альбиносному цвету талисмана); «Космокот» или «Астрокот» (по космическому виду, возможно, звёздного? — по будущим спортивным достижениям/наградам — талисмана); или простое (но, — ёмкое и запоминающееся слово): «Ушастик» (в ассоциации с шапкой-ушанкой); «Снежник» или «Снежок» (в ассоциации: с белым цветом не только данного талисмана — в виде шапки-ушанки — на период летней Олимпиады, но и снега — запоминающейся многим туристам составляющей России)».
klepa333vrn: «Я думаю что котик все-таки девочка, можно назвать Ушка».
mrs.krapivina: «Спортшустик, Бегунок, Олимпиашка, Быстрошенок, Пушистик».
Через пару недель имена талисманам будут даны. И уже с ними кот и медведь будут сопровождать наших спортсменов и болельщиков как минимум до Олимпиады в Токио. Да поможет нам бог!