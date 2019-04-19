«Спасибо, что не шапка Хабиба». В России издеваются над олимпийскими талисманами

Авторов кота-ушанки и медведя-неваляшки обвиняют в наркомании и называют гениями. А кто-то всё ещё надеется, что это шутка. Наивные.

Студия Артемия Лебедева представила маскоты олимпийской сборной России – кота-ушанку и медведя-неваляшку. Имена талисманы получат через пару недель путём голосования в соцсетях. А пока пользователи изощряются не только в вариантах имён, но и в обсуждении собственно талисманов. Мы собрали самые интересные комментарии, сохранив пунктуацию авторов.

«Он никогда не стоит на коленях». Теперь мы знаем, кто спасет российский спорт Новые талисманы олимпийской сборной России заставляют гореть не только сердца.

«Самый тонкий тролль в России»

Подписчики «Чемпионата» также не остались в стороне.



«В этих работах он смог соединить символы, которые, как считают сами россияне, стойко ассоциируются у иностранцев с Россией, причём сделал это достаточно иронично за счёт чрезмерной клюквенности. Кстати, при определенном желании вполне можно выпустить и водку в бутылках в виде этого мишки, думаю, иностранцам, да и состоятельным согражданам (понятно, что это не будет дешево) понравится. Мне самому не нравится Лебедев за снобство и чрезмерный пафос, но шапка гениальная», — мнение пользователя delaurden.

«Тёма красава))) Это самый тонкий тролль изо всех в России. Он мало того что троллит — он это мутит на полном серьезе, ему верят и платят кучу денег) Он шикарен!» — так считает bug-nige.



«Кот ушанка… А следующий кот-балалайка и кот-бутылка водки. Походу дизайнеры раньше на Арбате сувенирами торговали. Так и до кота-Ленина недалеко», — это уже высказывание givovasport.



«Кот-кокос и медведь бульбулятор, к ним бы ещё мышь-гашишь. У создателей видимо, вообще бак снесло», — slaughterer.

В «Инстаграме» множество самых разных мнений.



pavel.9k72: «Лебедев крут. Медведь матрешка нормально. Дайте такое Беларуси. Что-нибудь ввиде картошки».



Saidakow: «не понимаю всеобщего недовольства. это же unexpected. современно и по-другому»



paul_pushkin: «Зашёл почитать злые комменты)) а талисманы огонь. Просто Наши ещё не готовы к смелым решениям. Но это угар. Жгуну и Тёме респектос. Печально что столько агрессии на такую круть. О**енно же))»



pavelpetrov1992: «Спасибо, что это не шапка хабиба!»



Илья Соболев: «Шапкокот топовый, но медведю синий не идет. Хотя в красном норм. Может какой-нибудь узор еще добавить? А то какая же матрешка без узора...»

«На двоих две лапки»

Не остались в стороне российские СМИ, спортивные федерации и комментаторы.



«На двоих у них всего две лапки. Впереди у талисманов команды России — активная и насыщенная жизнь. Они будут присутствовать на всех мероприятиях, проводимых ОКР, на соревнованиях по различным видам спорта. Параллельно станут активно вести свои аккаунты в соцсетях, общаясь с болельщиками», — пишет «Росбалт».



«Дизайнеры представили новых талисманов для сборных России по всем видам спорта. Как обычно, в талисманы попал медведь, пару которому составил хмурый кот, превращенный в шапку-ушанку», — отмечает жизнерадостность талисманов «МК».



«Уже хочу себе вещи с ними! Очень вери гуд! Талисманы «Команды России», — комментатор Роман Трушечкин в восторге.

«Медведь/неваляшка-матрёшка, представленный Олимпийским комитетом в качестве талисмана «Команды России», уже опробовал трековый велосипед», — Федерация велосипедного спорта России отмечает спортивность одного из талисманов.

Mash, один из главных новостных каналов страны, предложил модернизировать талисманы.



«Егор Жгун (тот самый, который придумал Зойча), и студия Лебедева показали новые талисманы олимпийского комитета России: МЕДВЕДЯ-МАТРЕШКУ-НЕВАЛЯШКУ и КОТА-ШАПКУ-УШАНКУ (да, вы все верно поняли). Мы тут тоже немного дизайнеры, и решили вставить свои пять копеек».

«Ипатий Коловратий»

В отношении имён талисманов фантазия российских пользователей неистощима.



Semirukiyvosjmihuy: «Ипатий Коловратий».

mini2562: «Ни**яшка. Точно описывает то что осталось от отечественного спорта»



Есть даже предложения, обоснованные лингвистами.



Romlorvic: «Для талисмана кота (в ассоциации с: русский/российский)-неблагозвучны варианты: «Русскот», «Котрус» и «Росскот», но, — раз выбран именно такой талисман, можно назвать (на рус. яз. или на англ. яз.): «Котофей»; «Альбикот» (по альбиносному цвету талисмана); «Космокот» или «Астрокот» (по космическому виду, возможно, звёздного? — по будущим спортивным достижениям/наградам — талисмана); или простое (но, — ёмкое и запоминающееся слово): «Ушастик» (в ассоциации с шапкой-ушанкой); «Снежник» или «Снежок» (в ассоциации: с белым цветом не только данного талисмана — в виде шапки-ушанки — на период летней Олимпиады, но и снега — запоминающейся многим туристам составляющей России)».

klepa333vrn: «Я думаю что котик все-таки девочка, можно назвать Ушка».



mrs.krapivina: «Спортшустик, Бегунок, Олимпиашка, Быстрошенок, Пушистик».



Через пару недель имена талисманам будут даны. И уже с ними кот и медведь будут сопровождать наших спортсменов и болельщиков как минимум до Олимпиады в Токио. Да поможет нам бог!