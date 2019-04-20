Женя, и ты туда же? Медведева затмила раздевание Туктамышевой

Её выступление уже прозвали «корейским порно». Медведева всё делает правильно. Так почему тогда за неё неловко?

В фигурном катании наступило межсезонье – время выступать на шоу, готовить программы и пробовать что-то новое. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева тоже охотно пустилась в эксперименты. Женя уже заявила, что планирует усложнять контент четверным прыжком, и даже приняла вызов неизвестного подписчика в «инстаграме». А недавно одна из самых популярных фигуристок планеты удивила болельщиков вызывающим нарядом, который мигом окрестили «корейским порно».



Что стоит за неожиданным образом 19-летней спортсменки? Возможно, это просто реверанс в сторону азиатской публики, скупающей билеты на шоу с её участием. А, возможно, Медведева хочет показать, что из послушной юниорки, побеждавшей на всех турнирах под руководством Этери Тутберидзе, превратилась в самостоятельную молодую девушку, способную на откровенные номера с явным сексуальным подтекстом.



Если так, то пока получается не очень.

Диванный эксперт взял Медведеву на слабо. Прыгнет ли она четверной на спор? Двукратную чемпионку мира задело мнение скептика из интернета. А вы верите, что Медведева прыгнет четверной?

«Контент, который мы заслужили»

Началось всё с того, что Медведева опубликовала в своём «инстаграме» фотографию с катка, на которой она опустила на одно колено, а рукой поднимает свои волосы. Всё бы ничего, но из одежды на фигуристке были только ослепительно розовые латексные чулки, юбка и купальник из того же материала, украшенные стразами, а также тёплое белое пальто.

Естественно, пройти мимо странного и неожиданного снимка болельщики не смогли, а комментарий одного из пользователей «Корейское порно» и вовсе стал негласным названием номера. Причём крылатым его сделала сама Медведева, ответив подписчику: «Контент, который мы заслужили».

«Как корейцы живут с таким порно?»

Фанаты терялись в догадках: неужели в таком образе Женя планирует предстать в произвольной программе под музыку из фильма «Мемуары гейши»? Но большинство всё-таки посчитали, что специфический наряд предназначен исключительно для шоу. И оказались правы. Долго ждать отгадку не пришлось – во время представления Ice Fantasia 2019 в Корее Медведева исполнила показательный номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next. А благодаря её другу, болгарскому певцу Кристиану Костову, лицезреть двукратную чемпионку мира в новом образе смогли болельщики по всему миру.

И вновь реакция на уведенное оказалась неоднозначной. Одни поддерживали фигуристку, хвалили за смелость и восторгались номером, другие ругали за безвкусицу и обвиняли в хайпе. А третьи (и таких, кстати, очень много) сетовали на обманутые ожидания. «Бедные корейцы! Как они живут с таким порно?», — недоумевает пользователь «Чемпионата» alexteresh.

За Медведеву неловко

На самом деле разочарование тех, кто реально надеялся увидеть на льду «корейское порно», понять можно. Номер, несмотря на смелое решение с костюмом и сброшенной по ходу верхней одеждой, получился весьма пристойным. Но в любом случае у Медведевой прослеживается тенденция к более откровенным костюмам. То ли подсознательно, то ли осознанно Евгения и её команды пытаются нащупать образы, в которых она будет смотреться притягательно, но при этом не пошло.



Без ставки на женственность и взрослое катание у Жени будет минимум шансов бороться с юниорками Этери Тутберидзе, поражающими невероятной сложностью программ. Тем более в этом вопросе Медведевой есть на кого равняться. Елизавета Туктамышева, прогремевшая на весь мир в образе раздевающейся стюардессы, не скрывает, что «возвращает мужчин в фигурное катание». И с этой миссией справляется блестяще.

Скорее всего, Медведева ставила свой номер без оглядки на Лизу, но сравнений не избежать. И сравнения эти не в пользу Евгении. Если у Туктамышевой получается сексуально, страстно и даже немножко на грани, то от откровенного выступления Жени испытываешь скорее неловкость. Видно, что женственность стала мощным оружием в руках вчерашней девочки, но пока она толком не знает, что с ней делать. Возможно, стоит отказаться от раздевания на льду и вызывающих костюмов в пользу более глубоких и чувственных образов.