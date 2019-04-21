«Кубань» нашла замену Трефилову. Шоу продолжится

Судьба четвертьфинала женской Суперлиги между краснодарской «Кубанью» и волгоградским «Динамо-Синара» решится в третьем матче, который состоится в Краснодаре. Оказавшись перед перспективой даже не побороться за медали, краснодарская команда обратилась к тренеру, который приводил сборную СССР к победе на чемпионате мира, а сборную СНГ – к бронзе Олимпиады.
Тарасиков вместо Трефилова
Гандбольная «Кубань» доигрывает сезон без своего наставника Евгения Трефилова. Специалист, приведший сборную России к победе на Олимпиаде-2016, перенёс операцию на сердце и пока восстанавливается. Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Короля Трефа Денис Сайфулин. Он доигрывал регулярный чемпионат и проиграл первый четвертьфинальный матч в Волгограде.
Когда стало слишком жарко, руководство «Кубани» обратилось к легендарному Александру Тарасикову за помощью. Странно, что это не было сделано раньше, ведь Александр Иванович много помогал Трефилову в прошлом сезоне, а в нынешнем был переведён на место консультанта. Присутствие Тарасикова вряд ли могло что-то дать в игровом плане, но в эмоциональном он точно встряхнул «Кубань».
Жёсткая защита, мощная атака
С первых минут второго матча краснодарская команда просто понеслась вперёд, а в обороне действовала предельно жёстко и агрессивно. Молодые волгоградские гандболистки, некоторые из которых прошлым летом стали чемпионками мира среди юниоров в команде Любови Сидоричевой, с такой плотной игрой не справились.
«Динамо» как-то посыпалось уже к середине тайма. В обороне у них просто не получалось ничего благодаря разнообразным действиям краснодарских гандболисток. А в нападении подопечные Николая Измайлова раз за разом наталкивались на настоящую стену. Особенно в центре обороны «Кубань» была непроходима.
Разыгралась голкипер краснодарок Виктория Самарская, которая отбивала какие-то невероятные мячи. В первом тайме «Кубань» играла предельно собранно, а «Динамо» опиралось в основном на индивидуальные действия то Екатерины Кузнецовой, то Софьи Синицыной. После тридцати минут игры судьба матча была решена. Восемь мячей отставания не отыгрываются, когда соперник превосходит тебя классом и мощью.
Иллюзия равенства
Второй тайм завершился с равным счётом, но это просто иллюзия. Тарасиков и Сайфулин дали поиграть почти всем игрокам. Был даже эпизод уже в концовке матча, когда «Кубань» получила право на пробитие семиметрового, и штатный пенальтист Диана Голуб не пошла на исполнение броска. Она подумала, видимо, что при такой разнице в счёте потренироваться в семиметровых может и кто-то другой, но в итоге тренеры всё равно отправили бросать своего лидера.
В защите «Кубань» чуть ослабила хватку, и это понятно. Зачем понапрасну рисковать, тем более, когда решающий матч уже на следующий день? Тратить силы на то, чтобы увеличить разницу в счёте – бессмысленно. «Динамо» тоже пробовало определённые наработки. Измайлов, кстати, посадил Кузнецову на скамейку и выпустил в розыгрыш Софью Крахмалёву, которая действовала очень неплохо.
Более опытные и мощные справились с молодыми и задорными, но судьба этого четвертьфинала будет решена в третьем матче.
Четвертьфинал
Второй матч
«Кубань» – «Динамо-Синара» – 30:22 (20:12)
«Кубань»: Голуб – 11, Гаряева – 4, Жилинскайте, Савинова – по 3, Голикова, Листопад, Гончарова, Дудина – по 2, Скоробогатченко – 1
«Динамо-Синара»: Маркова, Синицына – по 4, Старшова – 3, Литвинова, Алирзаева, Кузнецова, Сиднина – по 2, Колодяжная, Шеина, Брежнева – по 1
Счёт в серии – 1:1