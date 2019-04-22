«Сколько стоит час? Два бургера». Зачем Медведева так издевается над критиками

Самая обсуждаемая фигуристка мира Евгения Медведева одним постом в «Инстаграме» вызвала бурную реакцию поклонников и хейтеров. Двукратная чемпионка мира объявила конкурс на самый жёсткий комментарий к своему новому скандальному образу. Тем самым она не только показала, что с самоиронией у неё всё в порядке, но и отлично сработала на собственный пиар, а заодно тонко потроллила критиков.
Наверняка менеджеры спортсменки в восторге от достигнутого эффекта. Вполне возможно, именно они и подсказали фигуристке идею, благодаря которой её имя уже несколько дней не сходит с новостных лент.
По примеру Туктамышевой
«Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд» — пост с таким призывом под фотографией, где Медведева снимает с себя белую шубку и остаётся в розовом латексе, собрал почти 125 тыс. лайков и более двух тыс. комментариев.
Евгения только призывом не ограничилась, лайкала некоторые комментарии и даже отвечала.
— Чья шуба? – Чебурашкина.
— Барби в теле! – На максималках.
— Сколько час? – Два веганскх бургера.
— Такая квадратная фигура! – Я всегда это говорю.
Ну и так далее.
Нечто подобное уже делала Елизавета Туктамышева, собиравшая мемы о себе. Выглядит так, будто Женя повторила за старшей соперницей, но на самом деле другого способа оставаться на слуху в межсезонье ещё не придумали. Разве что четверной прыгнуть.
То ли Женя сама осознанно это сделала, решив поиграть с болельщиками, то ли последовала совету своих пиар-менеджеров, чтобы привлечь максимальное внимание. Если именно это было целью «конкурса», то фигуристка и её советники своего добились. В комменты пришёл даже Дмитрий Губерниев с «хорошая моя» и кучей смайликов и сердечек.
В других комментариях огня было побольше.
Katrinavcontakt: «Видок как у ночной бабочки с Тверской в середине 90-ых»
disco_well: «По мне так слишком скромно и много одежды, я за то чтоб Женя каталась в стрингах и коньках!»
morrien.sinn: «сколько чебурашек на шубу пошло?»
mariuka071: «Да у меня так молодящиеся бабки на работу в офис одеваются»
mich_off: «Когда где-то рядом включили Сердючку»
tatyana_serova1005: «костюм свинки пепы?»
Через троллинг к бизнесу
На самом деле двукратная чемпионка мира очень оригинально потроллила своих хейтеров, заставив изощряться по её инициативе. Давайте, мол, ругайте меня, пытайтесь быть оригинальными, а я просто посмеюсь.
Возможно, за розовым латексом и провокационным призывом осталось за кадром, что пост Медведевой – попытка подать себя с новой, неожиданной стороны. И даже (как бы это грубо ни прозвучало) продавать. Но не по примеру ночных бабочек с Тверской, а показывая потенциальным спонсорам, рекламодателям и организаторам шоу, что можно быть разной.
Медведева – звезда
Помните же, да, как Медведева была великолепна в своём первом взрослом сезоне, но уже во втором многие стали говорить, что Женя повторяется и открытый рот с поднятыми бровями уже не выражение эмоций, а заученная мимика робота. Сейчас Медведева совсем не похожа на ту фигуристку, которую выводила на лёд Этери Тутберидзе и которая была достаточно предсказуемой.
Сейчас от неё можно ждать чего угодно. И провокационных постов, и срывов программ с падениями, и смелых заявлений и поступков. Для роли звезды, которой и должна быть спортсменка такого масштаба, как Медведева, её нынешний образ подходит больше. И это значительно привлекательнее с точки зрения бизнеса. Несколько дней назад менеджер фигуристки Ари Закарян заметил, что фигурное катание не реализует свой бизнес-потенциал.
Может, мы просто не заметили, а пиар в фигурном катании уже стал меняться. И то, что пробует сейчас Евгения, скоро станет обычным делом.