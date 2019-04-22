«Сколько стоит час? Два бургера». Зачем Медведева так издевается над критиками

Самая обсуждаемая фигуристка мира Евгения Медведева одним постом в «Инстаграме» вызвала бурную реакцию поклонников и хейтеров. Двукратная чемпионка мира объявила конкурс на самый жёсткий комментарий к своему новому скандальному образу. Тем самым она не только показала, что с самоиронией у неё всё в порядке, но и отлично сработала на собственный пиар, а заодно тонко потроллила критиков.



Наверняка менеджеры спортсменки в восторге от достигнутого эффекта. Вполне возможно, именно они и подсказали фигуристке идею, благодаря которой её имя уже несколько дней не сходит с новостных лент.

Женя, и ты туда же? Медведева затмила раздевание Туктамышевой Её выступление уже прозвали «корейским порно». Медведева всё делает правильно. Так почему тогда за неё неловко?

По примеру Туктамышевой

«Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд» — пост с таким призывом под фотографией, где Медведева снимает с себя белую шубку и остаётся в розовом латексе, собрал почти 125 тыс. лайков и более двух тыс. комментариев.

Евгения только призывом не ограничилась, лайкала некоторые комментарии и даже отвечала.



— Чья шуба? – Чебурашкина.



— Барби в теле! – На максималках.



— Сколько час? – Два веганскх бургера.



— Такая квадратная фигура! – Я всегда это говорю.



Ну и так далее.

Нечто подобное уже делала Елизавета Туктамышева, собиравшая мемы о себе. Выглядит так, будто Женя повторила за старшей соперницей, но на самом деле другого способа оставаться на слуху в межсезонье ещё не придумали. Разве что четверной прыгнуть.



То ли Женя сама осознанно это сделала, решив поиграть с болельщиками, то ли последовала совету своих пиар-менеджеров, чтобы привлечь максимальное внимание. Если именно это было целью «конкурса», то фигуристка и её советники своего добились. В комменты пришёл даже Дмитрий Губерниев с «хорошая моя» и кучей смайликов и сердечек.



В других комментариях огня было побольше.



Katrinavcontakt: «Видок как у ночной бабочки с Тверской в середине 90-ых»



disco_well: «По мне так слишком скромно и много одежды, я за то чтоб Женя каталась в стрингах и коньках!»



morrien.sinn: «сколько чебурашек на шубу пошло?»



mariuka071: «Да у меня так молодящиеся бабки на работу в офис одеваются»



mich_off: «Когда где-то рядом включили Сердючку»



tatyana_serova1005: «костюм свинки пепы?»

Через троллинг к бизнесу

На самом деле двукратная чемпионка мира очень оригинально потроллила своих хейтеров, заставив изощряться по её инициативе. Давайте, мол, ругайте меня, пытайтесь быть оригинальными, а я просто посмеюсь.



Возможно, за розовым латексом и провокационным призывом осталось за кадром, что пост Медведевой – попытка подать себя с новой, неожиданной стороны. И даже (как бы это грубо ни прозвучало) продавать. Но не по примеру ночных бабочек с Тверской, а показывая потенциальным спонсорам, рекламодателям и организаторам шоу, что можно быть разной.

Медведева – звезда

Помните же, да, как Медведева была великолепна в своём первом взрослом сезоне, но уже во втором многие стали говорить, что Женя повторяется и открытый рот с поднятыми бровями уже не выражение эмоций, а заученная мимика робота. Сейчас Медведева совсем не похожа на ту фигуристку, которую выводила на лёд Этери Тутберидзе и которая была достаточно предсказуемой.

Сейчас от неё можно ждать чего угодно. И провокационных постов, и срывов программ с падениями, и смелых заявлений и поступков. Для роли звезды, которой и должна быть спортсменка такого масштаба, как Медведева, её нынешний образ подходит больше. И это значительно привлекательнее с точки зрения бизнеса. Несколько дней назад менеджер фигуристки Ари Закарян заметил, что фигурное катание не реализует свой бизнес-потенциал.



Может, мы просто не заметили, а пиар в фигурном катании уже стал меняться. И то, что пробует сейчас Евгения, скоро станет обычным делом.