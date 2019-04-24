Самая красивая фигуристка России завершила карьеру… Лена, не уходи!

Все обнажения Медведевой и Туктамышевой не могут привлечь столько мужского внимания. Наша олимпийская чемпионка — воплощение красоты!

Конец сезона в фигурном катании – грустная пора. Всегда кто-то объявляет о завершении карьеры. Максим Ковтун и Елена Ильиных сделали это практически в один день.

Но последняя, впрочем, изменила намерения и дала надежду на возвращение. Тысячи поклонников таланта и очарования олимпийской чемпионки Сочи вздохнули с облегчением. Самая красивая фигуристка России и мира всё-таки остаётся. Или нет?

Елену привела на каток бабушка, когда ей было четыре года. Начинала Ильиных как одиночница, но душа лежала к танцам на льду, и в 2005 году она впервые встала в пару с Никитой Кацалаповым.

Не всё шло гладко. Пара распалась на приличное время, Ильиных уехала в США, но всё закончилось хорошо – танцоры снова начали кататься вместе у Александра Жулина и Олега Волкова.

Дальше было плавное движение к вершинам – ребята отбирались на чемпионаты Европы и мира. На Европе три года подряд оказывались на подиуме, но главный успех был впереди.

Ильиных и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами в Сочи в командных соревнованиях, а в индивидуальных завоевали бронзу!

Это был выдающийся результат, потому что уступила пара только настоящим легендам — Мэрил Дэвис/Чарли Уайт и Тессе Вирту/Скотту Мойру.

После Олимпиады Кацалапов ушёл от Ильиных. Елена встала в пару с Русланом Жиганшиным и стала серебряным призёром чемпионата мира 2015 года в Токио.

Последние полтора года Ильиных не выступала в официальных соревнованиях и на днях объявила о завершении карьеры.

Но уже спустя несколько часов агент фигуристки, Федерация фигурного катания России и сама спортсменка опровергли это.

Главная красотка страны дала нам всем шанс, что «шоу будет продолжаться».

Ильиных всегда умела притягивать мужские взгляды. Да и женские тоже, чего уж там.

И для этого ей не надо было использовать секретное оружие – сверхоткровенные наряды и сцены с раздеванием.