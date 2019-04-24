Чемпионка по сумо пережила травлю на Украине. И теперь побеждает всех за Россию

Чемпионат Европы по сумо в Таллине завершился полным триумфом сборной России. Наши спортсмены завоевали 22 награды, включая 13 золотых. Двукратной чемпионкой Старого Света стала Ольга Давыдко, которая ещё несколько лет назад была главной соперницей российских сумоисток. В 2012 году чемпионка мира в составе сборной Украины завершила карьеру, похудела с помощью реалити-шоу почти на 100 кг и стала счастливой мамой двух сыновей. Но любовь к сумо взяла верх, и три года назад спортсменка вернулась на дохё уже в форме сборной России.



В интервью «Чемпионату» многократная чемпионка Европы и мира по сумо Ольга Давыдко рассказала, почему приняла президента Федерации сумо Украины за шарлатана, как вынесла оскорбления бывших подруг и грязные наветы тренера, зачем получила четыре высших образования и почему россиянки шутили с ней о допинге.

А вообще это просто история об очень сильной женщине, которая в жизни предпочитает решать вопросы языком юмора.

«Противостояние с Украиной было жёстким»

— Ольга, чемпионат Европы в Таллине добавил ещё две золотые медали в вашу огромную коллекцию. Чем вам запомнится этот турнир?

— Для меня вообще Эстония – счастливая страна. 11 лет назад я там выиграла свой первый чемпионат мира и вот теперь вернулась, чтобы победить на чемпионате Европы. Так что это достаточно символичный момент для меня.



— Абсолютная категория считается в сумо самой престижной. Насколько высок был уровень конкуренции в этом году?

— Престиж абсолютной категории как раз обусловлен большим числом участниц и самым напряжённым соперничеством за титул. Для сравнения, в тяжёлом весе в Таллине выступали семь человек, а в абсолюте – 18. Соответственно если чемпионке Европы в тяжёлом весе россиянке Анне Поляковой для завоевания золотой медали понадобилось выиграть две встречи, то мне на пути к победе пришлось одолеть четырёх соперниц.



На мой взгляд, самой тяжёлой и важной стала полуфинальная схватка с чемпионкой мира из Украины Марией Дрбоян. Я всегда стараюсь подходить с максимальной концентрацией именно к полуфиналам, поскольку победа автоматически гарантирует тебе медаль. В финале мне уже было полегче, хотя соперница тоже досталась очень сильная, ещё одна чемпионка мира из Украины Иванна Березовская. Вообще, состав у нас подобрался очень неслабый, сразу пять чемпионок мира разных лет. Поэтому абсолютную категорию и считают самой престижной. За победу мне помимо медали вручили очень красивый кубок.

Фото: rossumo.ru

— В финале командного турнира вам вновь пришлось встречаться с украинками. Наверное, по-другому и быть не могло?

— В последние годы действительно именно Россия и Украина доминируют на европейской арене. Есть сильные спортсменки и в других странах, но для успешного выступления в командном турнире необходимо иметь трёх классных сумоисток в тяжёлом весе. В финале командных соревнований боролись шесть спортсменок, и все – чемпионки мира. Поэтому противостояние, конечно, было достаточно жёстким. К счастью, я выиграла стартовую схватку, а затем Анна Полякова принесла нам второе очко и общую победу.



— Помимо медалей и кубков вы также привезли из Эстонии памятный подарок. Расскажите об этой традиции.

— Каждый год на чемпионате Европы проводится рейтинговое награждение. В этом году у меня оказался самый высокий рейтинг среди спортсменок в весе свыше 95 кг, поэтому президент Европейской федерации сумо вручил мне памятные часы. В прошлом году я была отмечена как вторая в своём весе, но благодаря хорошим выступлениям, в том числе двум победам на чемпионате мира, смогла возглавить рейтинг в тяжёлом весе.

«Надеюсь, долетим до Гонолулу и привезём в Россию золото»

— Теперь вам предстоит подготовка к чемпионату мира в США. Нет опасений по поводу получения виз?

— Конечно, есть переживания, поскольку из-за сложных политических моментов российским гражданам сейчас не так просто получить американские визы. Будем надеяться, что спорт окажется вне политики, и мы сможем выступить на чемпионате мира. Мы же собираемся туда как спортивная команда, а не как политики или бизнесмены. Даже войны всегда останавливались на время Олимпийских игр. От самих спортсменов тут мало что зависит, но у Федерации сумо России очень сильные руководители. Надеюсь, они смогут решить этот вопрос, и мы всё-таки долетим до Гонолулу, чтобы вернуться в Россию с золотыми медалями.

— В прошлом году сборная России по вольной борьбе пропустила Кубок мира, поскольку наших спортсменов просто не пустили в США. Тогда многие увидели в этом решении желание американцев ослабить конкуренцию. В сумо подобная мотивация возможна?

— Я не думаю, что хозяева захотят не пустить нас, чтобы иметь больше шансов на медали. У них и без нас очень много конкурентов. Сборная США привозит на чемпионаты мира спортсменов, но это в основном ребята мелкого веса. Женщин из Америки в сумо вообще нет.



— Не так давно Международный олимпийский комитет признал сумо. У вас есть надежда выступить на Олимпиаде?

— Конечно, мы все очень обрадовались, когда МОК принял сумо в свою семью. Есть надежда, что после Олимпиады в Токио этот вопрос сдвинется в положительном направлении. Тяжело загадывать, успею ли я по возрасту и здоровью выступить на Олимпийских играх, но это точно стало бы воплощением мечты и очень эмоциональной точкой в карьере. Проблема в том, что у нас в целом достаточно возрастная команда, молодых очень мало, всем уже за 30, все уже неоднократные чемпионы мира. Если это произойдёт через пять с половиной лет, то ещё можно дотянуть, а если через девять с половиной — будет тяжело. В любом случае мы очень этого ждём, потому что включение в олимпийскую программу станет для сумо космическим рывком вперёд. Даже если не получится выступить, то в качестве тренера я там сто процентов буду, уже со своими воспитанниками.

«Президент приехал к родителям и доказал, что он не аферист»

— От сумоистов приходилось слышать самые разные истории попадания в этот вид спорта. А как было у вас?

— У меня тоже был довольно нестандартный путь, можно сказать, случайный (улыбается). Я сидела на вокзале, ждала поезда. Ко мне подошёл мужчина, представился президентом Федерации сумо Украины. Это было в 2006 году, и тогда Крым был в составе Украины. Он сказал, что им нужны девушки такой крупной комплекции, как у меня, и предложил попробовать свои силы в сумо.



Сначала мне это всё показалось странным, потому что не так я себе представляла президентов каких-либо федераций: идущих по харьковскому вокзалу без футболки (смеётся). Но мы обменялись телефонами, а потом он приехал ко мне домой, привёз всю документацию и подтвердил, что он действительно занимается развитием сумо, а не аферист и шарлатан.



— Успех пришёл практически сразу?

— Да, буквально после нескольких тренировок мне сделали загранпаспорт и отправили на турнир в Польшу, где я одержала победу. На тот момент я практически ничего не знала о сумо и только потом, уже готовясь к чемпионату мира, стала изучать всё начиная с азов. На первом своём чемпионате мира я завоевала бронзу. Получается, я уже 13 лет в этом виде спорта и в принципе ни о чём не жалею.

Фото: rossumo.ru

— До прихода в сумо у вас был опыт занятий спортом?

— Профессионально я никогда никаким спортом не занималась, но в студенческие годы просили за факультет толкать ядро, метать молот – я же крупная была, дури много (улыбается). А так, конечно, к спорту я отношения не имела, всё время уделяла учёбе. У меня четыре высших образования. До прихода в сумо у меня были другие планы на жизнь, но та встреча на вокзале поменяла мою судьбу. Я окончила институт с красным дипломом по специальности бухгалтерский учёт и аудит. Где-то в этой сфере я и планировала себя реализовывать. Потом я окончила юридическую академию, а затем получила две специальности в финансовой академии. Вообще, я всегда стремилась быть всесторонне развитым человеком, мне всё интересно, так что параллельно со спортивной карьерой я всё время училась и открывала для себя что-то новое.



— Уже есть мысли, как в дальнейшем использовать полученные знания?

— Я очень люблю сумо и даже после завершения карьеры продолжу заниматься его развитием. Сейчас мы оформляем федерацию сумо Крыма, которую я хочу возглавить. Вот на руководящей работе мне мои дипломы и пригодятся (улыбается). Я очень надеюсь, что мне на смену придут сильные крымские спортсмены, которые смогут добиться не меньших успехов и прославлять нашу частичку России. Для этого, конечно, необходимо создавать условия для занятий сумо, привлекать спонсоров, повышать популярность этого вида спорта. Это непросто, но я готова работать для достижения поставленных целей.

«Украинский тренер вставлял палки в колёса и поливал грязью»

— В 2012 году вы приняли участие в телепроекте «Взвешенные и счастливые», где худели на глазах всей страны. С чем связано решение пойти в телевизор?

— На самом деле я до этого проекта уже была достаточно медийной личностью на Украине, участвовала в различных шоу, и многие меня знали. Конкретно на этот проект я пошла не для того, чтобы привлечь к себе внимание, а чтобы начать худеть. Мне это было необходимо, потому что я вышла замуж и хотела стать матерью. Самостоятельно именно сделать первый шаг очень тяжело, всё время появляются какие-то соблазны. То готовишь есть мужу, то какие-то праздники, застолья. Главное, что мне удалось добиться желаемого. В 2013 году я родила сына Сашу, а ещё через два года – Елисея. Можно сказать, что появление детей стало вторым поворотным моментом в моей жизни после той встречи на вокзале.

— Когда уходили в декрет, планировали вернуться в спорт?

— Нет, я была уверена, что карьера закончена. Да я бы и не вернулась, если бы Крым не стал частью России и меня бы не пригласили в нашу сборную. К сожалению, в сборной Украины у меня произошёл конфликт с руководством, с тем самым тренером, который привёл меня в сумо. Я раздала всю форму, раздарила знакомым. Даже мысли не было, что ещё буду бороться. Но человек предполагает, а бог располагает.



— Он достаточно болезненно воспринял ваш переход под флаг России. Не пытались наладить отношения, выйти на контакт?

— У нас получилось некрасивое расставание. Не буду выносить сор из избы, просто скажу, что он не очень порядочно себя повёл. Было это до воссоединения Крыма с Россией, так что политика тут ни при чём. Когда я стала выступать за Россию, он не просто это плохо воспринял, а всячески вставлял мне палки в колёса, подал в суд на меня, обращался в Международную федерацию сумо. Я не переходила из одной команды в другую, а завершила карьеру и возобновила её только спустя пять лет. Получился перерыв даже больше, чем олимпийский цикл. Большое спасибо Геннадию Ивановичу Калеткину и всей Федерации сумо России за то, что отстояли моё право выступать за российскую сборную. Из-за этих разбирательств мне пришлось пропустить чемпионат Европы 2016 года. Сейчас эмоции улеглись, но налаживать контакт с этим человеком у меня нет желания, да и смысла в этом нет.



— Тяжело было выносить нелицеприятные комментарии в свой адрес, которые распространялись в интернете?

— Он много грязи на меня вылил (президент Федерации сумо Украины Сергей Коробко. – Прим. «Чемпионата»). Писал, что я «продалась за пряник». Я думаю, это всё не от большого ума. Первое время я очень болезненно всё воспринимала, пыталась найти, какую ещё неправду он пишет. А потом я уже немножко успокоилась. Тем более чёрный пиар, который он мне сделал, даже немножко подогрел интерес к моей персоне и сыграл мне на руку.



Там ещё была показательная история с формой. В сборной России экипировку выдают раз в год, в феврале, так что я прилетела на чемпионат мира в гражданской одежде, а трико взяла то, в котором выступала раньше за Украину. Купить в магазине на мой размер одежду трудно, а специализированных ателье у нас в Крыму нет. Так он написал, что Россия даже трико мне не смогла купить, и эта информация как минимум год по интернету активно ходила. Потом меня уже, конечно, полностью экипировали, и этот вопрос стал неактуальным.

Фото: rossumo.ru

«Украинки кричали гадости с матюками, когда я боролась»

— А с бывшими партнёрами по сборной Украины удалось сохранить отношения?

— Первое время эмоционально было очень тяжело. Я не понимала, почему люди со мной даже не здороваются. Наши отношения с тренером касалась только нас, политическая ситуация вообще от меня никак не зависела. Мы восемь лет ели из одной тарелки, спали в одной кровати, можно сказать. И потом раз – и люди относятся очень враждебно, кричат гадости во время схваток с такими матюками, что даже повторять не хочется. Ту же Иванну Березовскую я учила бороться, рассказывала все секреты тяжеловесов. Сейчас есть прогресс, хотя бы здороваться начали (улыбается). На самом деле, я поняла, что не надо переживать, а надо выходить на ковёр и доказывать. На чемпионате Европы в Таллине я в очередной раз это сделала. Соперницы, как говорит тренер, летели далеко и больно (смеётся).



Самое обидное в этой ситуации, что их тренер против меня настроил. Даже когда Крым стал Россией, мы продолжали общаться в соцсетях, поздравлять друг друга с праздниками. Спрашивали, как сынишка. Но стоило Оле стать их соперницей и начать их побеждать – всё, на этом вся любовь закончилась.



— В сборной России тоже, наверное, приняли не с распростёртыми объятиями?

— Первые полгода было непросто. Не скажу, что приняли плохо, просто не могли привыкнуть к тому, что раньше я столько лет боролась против них, а теперь мы – одна команда. Шутили, что я могу им допинг подсыпать (улыбается). Была некая настороженность, но потом всё устаканилось, я помогла сборной России впервые за четыре года выиграть командный зачёт.



— Получается, вы какое-то время были чужой и в бывшей сборной, и в нынешней. Трудно было в психологическом плане?

— Я возобновила карьеру уже взрослой, у меня был муж, дети. Я знала, что и зачем делаю, поэтому не распылялась на эмоции, а шла своей дорогой. Время показало, что решение вернуться в спорт было верным. У меня сейчас есть надёжный тыл в лице мужа и детей. Они меня поддерживают, придают сил и заряжают энергией для побед.