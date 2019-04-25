«Склонил подростков к допингу, используя доверие». Неужели тренера посадят?

Его взяли с поличным, прямо в зале. А три спортсмена, несколько месяцев коловшие тестостерон, теперь не виноваты?

Как-то уж очень буднично прошла информация, что в России открыли уголовное дело за склонение к употреблению допинга. А ведь это может изменить если не всё, то очень многое в нашем спорте.

Впервые в российской истории человек может сесть в тюрьму за связь с запрещёнными препаратами. В некоторых европейских странах, таких как Италия и Австрия, например, подобное уже практикуется давно. Что это – революция, эволюция или деградация?

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Выбрал трёх спортсменов и начал колоть

Пункт «Б» части 2 статьи 230.1 и часть 1 статьи 234 уголовного кодекса РФ. Два с половиной года назад был принят федеральный закон о привлечении к уголовной ответственности тренеров, специалистов по спортивной медицине и других специалистов в области физкультуры и спорта. Первым попавшимся стал тренер по пауэрлифтингу из Северодвинска, который уговорил своих подопечных колоть тестостерон. Вот что написано на сайте РУСАДА по этому поводу.



«Обвиняемый выбрал из воспитанников трёх спортсменов, которые показывали высокие результаты, и начал готовить их для участия в общероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Желая добиться более высоких показателей, используя доверительные отношения с подростками, тренер убедил их в необходимости использования запрещённых веществ. Инструктор в течение нескольких месяцев – с октября 2017 года по январь 2018 года – еженедельно во время тренировок вводил подросткам инъекции тестостерона, запрещённого для использования в спорте».



Тренера поймали с поличным прямо в тренажёрном зале. При нём были запрещённые препараты. Отмазаться в такой ситуации будет непросто, хотя у нового закона есть масса побочных эффектов, которые мы сейчас объясним.

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Как доказать?

Всё это хорошо, но реально непонятно, как безапелляционно доказать факт склонения к использованию допинга. Может быть, среди читателей есть люди с юридическим образованием, которые в комментариях объяснят, как это должно работать. Если нет аудиозаписей, видео… Сам факт наличия у тренера запрещённых препаратов ведь не означает, что он кого-то заставлял их применять.



И неужели за последние два с половиной года только один человек из Архангельской области был замечен в таких действиях? В огромной стране, где антидопинговая ситуация далека от идеальной. Будет крайне любопытно понаблюдать за тем, как пойдёт процесс и какая доказательная база может быть применена в таких делах.

Российская фигуристка попалась на допинге. Самый нелепый случай в истории 16-летнюю россиянку Шакун поймали на турнире в Чехии. Смешно, но она была единственной участницей соревнований.

Массовые доносы и провокации?

Этот закон – благодать для различных провокаций. Профессиональный спорт – жестокая штука. В сумасшедшей конкуренции может случиться ситуация, когда спортсмену выгодно избавиться от тренера. Или же заместитель главного почувствует, что уже давно созрел для большой работы, а место никак не освободится. Не все же следуют высокоморальным ценностям. И если они увидят, что случай с той доказательной базой, которая была в распоряжении следствия в деле с тренером по пауэрлифтингу из Северодвинска, вполне рабочий, то начнут действовать.

Не виноватая я! В российском биатлоне опять допинг-скандал. Но уже без допинга Биатлонистку сборной России дисквалифицируют за пропуск допинг-тестов. Её карьера может оборваться на пике. Но это никого ничему не научит.

Спортсменов пока не трогают

На днях стало известно, что Совет федерации одобрил закон о введении административной ответственности за употребление и распространение допинга спортсменами. То есть пока речь об уголовной ответственности не идёт. За использование запрещённых препаратов спортсменов будет оштрафован на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. За распространение – до 40 до 80 тыс. рублей. И тут речь идёт не только о спортсменах, но и о тренерах.



Достаточное ли это наказание? Для провинциальных спортсменов – возможно. Там условные 50 тыс. – это деньги. Для «богатых» видов спорта, которые на слуху и на виду, такое наказание – ерунда. Да и риск оправдывает средства. Призовые на крупных международных турнирах с лихвой покроют эти суммы и ещё останется на мороженое.

Идея с введением серьёзных наказаний за допинг, безусловно, правильная, но требует доработки.