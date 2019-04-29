«Лучше бы людей накормили!». Запад критикует МОК за помощь Нотр-Даму

Не та щедрость

Две недели назад мир потрясли жуткие кадры пожара в соборе Парижской Богоматери. Знаменитый Нотр-Дам в Париже сильно пострадал, а на его восстановление мгновенно были выделены сумасшедшие суммы. Не остался в стороне и Международный олимпийский комитет, который заявил о намерении выделить полмиллиона евро на помощь в восстановлении исторического здания. Такая щедрость МОК понравилась далеко не всем на Западе. Реакция была жёсткой.

Началось с того, что глава МОК Томас Бах отправил письмо руководителю оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге. Напомним, что именно Париж будет столицей Игр через пять лет, поэтому Бах так оперативно отреагировал и предложил свою идею.



«Всё олимпийское движение и особенно МОК были очень тронуты тем, что французы мгновенно установили связь между реконструкцией собора Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже в 2024 году. Цель завершить эту реконструкцию как раз к Играм будет дополнительной мотивацией для всех нас».

МОК готов выделить € 500 тыс. на реставрацию Нотр-Дама

«Почему не отдали деньги на борьбу с допингом?»

Трёхкратный призёр Олимпийских игр британка Келли Сазертон была шокирована такими, по её мнению, безрассудными тратами со стороны МОК. Келли уверена, что эти средства можно было потратить гораздо эффективнее. И привела несколько примеров.



«Почему бы им не использовать эти деньги на борьбу с реальными вещами? Например, на борьбу с допингом. Это хотя бы касается спорта напрямую. Не так ли, МОК? Мне, конечно, жаль Нотр-Дам, это грустное событие, но французам и так уже выделили сотни миллионы на восстановление. Лучше бы вы накормили людей! Почему бы не отдать деньги бездомным или потратить их на восстановление лесов?»

Британку поддержали в комментариях, назвав этот ход Баха не более чем пиар-манёвром. И в целом отнеслись к такой инициативе МОК скептически.

«Давно пора переосмыслить процесс»

Журналист немецкого издания ARD и специалист по теме допинга в спорте Ник Батлер считает, что в МОК в целом стоит пересмотреть модель финансирования и поддержки спортсменов. Его коллега с ARD Йорг Мебус даже опубликовал конкретные цифры. Оказывается, полмиллиона евро – это три с небольшим процента от суммы (более 15 млн), которую МОК каждый год перечисляет в бюджет ВАДА.

«Это что, первоапрельская шутка?»

Американская биатлонистка Клэр Игэн по традиции не проходит мимо таких поводов. Клэр не могла поверить, что информация про МОК и Нотр-Дам является правдивой.



«Это что, первоапрельская шутка такая? Не могу придумать лучшую иллюстрацию того, как МОК непонятно откуда достаёт деньги на такие вещи, когда спортсмены нуждаются в них сильнее всего. Они лучше поддержат Католическую церковь, чем олимпийских атлетов. Какой странный пример они подают».

«Откуда Бах достал эти деньги? Из своего кармана?»

Британский велогонщик Каллум Скиннер задал важный вопрос, поинтересовавшись, предусмотрены ли такие пожертвования в МОК и заложены ли они в бюджет. Или же это личная инициатива президента организации.



«Хороший жест со стороны МОК по поводу печального инцидента, но я не уверен, что обязательно было выдёргивать такую сумму из бюджета. И мне также любопытно, кто одобрил эти траты. Откуда Бах достал деньги? Из своего кармана?»

«ВАДА тоже нужен кеш»

Завершить хотелось бы словами журналиста Inside the Games Лиама Моргана, который как будто суммировал предыдущие высказывания и сделал свой вывод.



«Нет никаких сомнений, что этим деньгам можно было найти лучшее применение. Мы слышим много историй о том, как спортсменам приходится применять краудфандинг, чтобы поехать на Олимпиаду и другие международные соревнования и осуществить свою мечту.



Я уж не говорю про атлетов из развивающихся стран Африки и Карибского бассейна, которые отчаянно нуждаются в средствах. Да и ВАДА тоже нужен экстракеш на борьбу с допингом. Просто спросите представителей этой организации, которые постоянно просят средства. Им они точно нужнее. Да и зачем вообще давать деньги тому, кому уже пожертвовали миллионы».



А вы куда бы потратили полмиллиона евро?