«Использую оружие во имя справедливости». Кенийский бегун против допинг-офицеров

Громкий скандал в мировой лёгкой атлетике случился после дисквалификации знаменитого кенийского бегуна на средние дистанции Асбеля Кипропа. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в беге на 1500 м пригрозил оружием любому, кто попробует отобрать у него медали. Правда, непонятно, о каких медалях речь – дело построено так, что Кипроп сохранит все титулы.

Молитва об увольнении

«Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба отправила меня в отставку до того, как я использую её оружие во имя справедливости. IAAF, попробуй забери мои медали», — написал Кипроп в «Твиттере» для своих 15 тыс. подписчиков, а заодно и для всего мира.

Заявление громкое, ведь олимпийский чемпион – кадровый офицер кенийской полиции.



Чем оно вызвано? Четырёхлетней дисквалификацией за ЭПО, который был обнаружен в одной из допинг-проб спортсмена, взятой в ноябре 2017 года. Дисквалификация Кипропа отсчитывается с 3 февраля прошлого года.

Кенийский легкоатлет уверен, что дело против него сфабриковано. В соцсетях он много пишет по этому поводу.



Но заявление о применении оружия – игра на публику. Все медали, которые завоевал Кипроп за свою блистательную спортивную карьеру, так у него и останутся. Олимпиаду он выиграл в 2008-м в Пекине, получив золото после дисквалификации Рашида Рамзи. Чемпионом мира становился в 2011, 2013, и 2015 годах.



О каких же медалях идёт речь, если его результаты аннулированы лишь с ноября 2017 года?



Кипроп сохранит все свои громкие титулы. Но сохранит ли уважение?

Пробирки в холодильнике, переводы по телефону

Почему легендарный бегун говорит о сфабрикованных доказательствах? Потому что на это есть основания.



Вообще, если бы IAAF и ВАДА более пристально присмотрелись к тому, что происходит в Кении, может, и развеялся бы миф об уникальности местных бегунов. Потому что наверняка вскрылись бы факты гораздо более громкие, чем при расследовании дела Кипропа.



Да и этого уже более чем достаточно, чтобы создать независимую комиссию и поручить, например, Ричарду Макларену заняться кенийским спортом. Ведь бегуны из Кении приплачивают местным допинг-офицерам, чтобы те предупреждали их о своих визитах. А во время визитов спокойно позволяли отлучаться. Очевидно, что так гораздо проще, чем получить пулю в лоб от полицейского.

Олимпийский чемпион из Кении дисквалифицирован на четыре года за допинг

Так было и во время злополучного для Кипропа визита контролёров. Он мог бы скрыться и получить флажок вместо взятой пробы, но решил наполнить контейнеры. Спортсмен оставил контролёров с этими контейнерами, даже не дождавшись, что они будут запакованы и опечатаны – нужно было срочно перевести деньги на счёт одного из допинг-офицеров.



Потом пробы были отправлены в Стокгольм, а там уже нашли ЭПО. С момента забора проб до отправки в Швецию контейнеры хранились у одного из контролёров дома в холодильнике. Кипроп настаивает, что именно в этот период с его пробами были совершены какие-то махинации.



Но решение уже принято, спортсмена на четыре года «закрыли», его имя теперь ассоциируется с нарушениями антидопингового законодательства, а все победы теперь кажутся «грязными».

Государственной системы допинга нет

Вся эта история показывает, насколько по-разному воспринимает мировое сообщество ситуацию с работой антидопинговых органов в России и любой другой стране. И у нас было то же самое, что в Кении. Сейчас такое сложно представить. Хотя нет, почему же. Александр Зубков отказался отдавать олимпийские медали и остался по решению российского суда олимпийским чемпионом на территории РФ. Были и другие подобные случаи. Правда, дело до угроз оружием не доходило.



Но главное не это. Медали – частное дело, с которым так или иначе можно разобраться. Главное то, что топовых кенийских легкоатлетов отправляют в бан целыми пачками. Только за последние годы наказаны олимпийская чемпионка в марафоне Джемайма Сумгонг, победительницы самых престижных марафонов Рита Джепту и Сара Чепчирчир, призёр чемпионата мира в беге на 800 м Кипьегон Бетт. Но разве Федерация лёгкой атлетики Кении понесла какое-то наказание? Как выступали кенийцы за свою страну, как выносили на турниры свой флаг, так и продолжают. И будут продолжать. Потому что никто не нашёл в Кении государственной системы допинга. Никто и не искал.