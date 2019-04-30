По пути Медведевой. Лучшая российская пара уедет в Америку. И правильно сделает!

Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться к следующему сезону в США. Но побеждать по-прежнему собираются за Россию.

На грани распада

Не секрет, что ведущая пара сборной России по фигурному катанию минувшей зимой оказалась на грани распада. Судьба после неудачной Олимпиады в Южной Корее будто проверяла Евгению Тарасову и Владимира Морозова на прочность. Да, Игры-2018 принесли фигуристам серебро в командном зачёте, но было и досадное четвёртое место в личных соревнованиях. Поговаривают, что именно оно и ударило по тёплым отношениям в слаженной паре.



Ещё в 2018 году Тарасова и Морозов, которых связывали отношения и за пределами льда, приняли решение разъехаться. Часто за этим следует и разрыв в спорте, но Евгения поспешила успокоить поклонников: ситуация на личном фронте никак не отразится на спортивных результатах.

Шаг до мечты. Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира Тарасова и Морозов вновь остались без победы на главном старте. Не хватило даже мирового рекорда. Зато у России уже две медали!

В слова Евгении не очень-то верилось, но она оказалась права: пара во второй раз выиграла серебро на чемпионате мира, попала на пьедестал на чемпионате Европы и в финале Гран-при. Однако не оставляло ощущение, что, начав работу с Максимом Траньковым, Тарасова и Морозов не добились ощутимого прогресса: возвращение Нины Мозер это косвенно подтвердило.



И в конце неоднозначного сезона фигуристы пришли к вопросу: а как работать дальше? Есть ли потенциал для роста? В конце концов, стоит ли вообще продолжать выступать вместе?

«Мы поедем тренироваться в Америку»

Распад пары, конечно, стал бы неожиданностью, но не шоком. Однако к радости многочисленных фанатов «рыжиков», Тарасова и Морозов будут и дальше выступать вместе. Но тренировочный процесс изменят кардинально. И это – отличные новости для российского фигурного катания! Ведь Евгения и Владимир не оставляют мечту выиграть чемпионат мира или Олимпиаду.



Стало известно, что в новом сезоне пара будет работать под руководством тренеров Нины Мозер и Марины Зуевой. Скорее всего, участвовать в подготовке будет и Максим Траньков, однако на роль главного тренера он больше не претендует: «Не по Сеньке шапка», – признался он весной.



Самое важное, что Марина Зуева работает в США, поэтому туда же жить и тренироваться поедут российские спортсмены. «Мы поедем тренироваться в Америку. Нина Михайловна будет к нам приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у неё здесь работа, будет периодически приезжать и помогать. С Максимом Траньковым мы не расстались, он останется с нами, по возможности будет приезжать в Америку. Он войдёт в наш тренерский штаб. Начнём работу в Америке после отпуска, с конца мая – начала июня», – рассказала об изменениях Тарасова

Е. Тарасова: Гордеева и Гриньков — показатель уровня работы Зуевой с парами

Марина Зуева помогла стать двукратными олимпийскими чемпионами паре Екатерина Гордеева – Сергей Гриньков, а в последние годы работает с зарубежными звёздами: Тесса Вирту/Скотт Мойр, Мэрил Дэвис/Чарли Уайт, Нэйтан Чен, Патрик Чан – это лишь самые звёздные её ученики. Зуева знает, как делать решающий шаг к золоту, а это как раз и нужно Тарасовой и Морозову.

Медведева? Ничего общего!

Безусловно, отъезд российской пары за океан позволяет выстроить параллели с переездом в Канаду Евгении Медведевой прошлым летом. Но кроме того факта, что фигуристы переехали в Северную Америку, ничего общего в историях лидеров женского и парного катания нет.



Медведева в одночасье порвала с Тутбердизе и решила кардинально изменить всё: место жительства, тренировочный процесс, имидж, окружение, стиль катания. Позволил ли переезд в Канаду к Брайану Орсеру добиться успеха в новом образе? Пока нельзя сказать однозначно.

«Сколько стоит час? Два бургера». Зачем Медведева так издевается над критиками «Самый жёсткий комментарий» к скандальному виду Медведевой оставил даже Губерниев. Не про ночную бабочку, стринги или квадратную фигуру.

Тарасова и Морозов тоже пошли на перемены не от хорошей жизни. Однако в их случае переезд и работа с новым тренером – логическое продолжение проделанной в последние годы работы, её усиление и дополнительный нажим в попытке добиться максимального результата.

Досадно, что в России, похоже, нет тренеров, способных вывести главную пару сборной на золотой пик. Но в то же время радостно, что Тарасова и Морозов после всех трудностей не опускают руки, а по-прежнему хотят обойти конкурентов и стать лучшими в мире.