Губерниев назвал Цветкова слабаком. Почему комментатор всё сделал правильно

На первый взгляд может показаться, что комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опять разжёг скандал на ровном месте. Благо, что российский биатлон уже давно к ним привык, и все уже относятся к конфликтам буднично. Отвечая на вопрос одного из подписчиков в социальной сети, Губерниев коротко сказал, что Максим Цветков – слабак. Однако такая критика может и должна сыграть в пользу спортсмена, который с удвоенной энергией будет доказывать, что заслуживает места в составе на следующий сезон.

Губерниев: Цветков — слабак

Что вообще случилось с Цветковым?

Прошло чуть больше года с момента, когда Максим Цветков выиграл личную гонку на этапе Кубка мира. Случилось это в Тюмени в прошлом году. Тот сезон у Максима не слишком получился, но верилось, что личная победа вернёт нам старого доброго Цветкова, без которого невозможно было представить эстафету и вообще команду на крупных стартах. Но прошедший сезон Максим провалил. Почти провалил. В активе только хороший этап в Оберхофе, который завершился триумфов наших мужчин в эстафете при активном участии Цветкова. В остальном не получилось ничего.



К сожалению, Максим держит обиду на журналистов и категорически отказывается от общения с ними. Поэтому получить какую-то информацию о его состоянии сложно. Зато недавно он провел трансляцию для своих подписчиков в одной из социальных сетей, где объяснил, что произошло в прошлом году с его формой.



«Выполнял ли я план Хованцева во время подготовки в прошлом сезоне? До отборов в ноябре я выполнял его на 100 процентов. Перестал я его выполнять только после того, как меня не взяли в команду. Общаюсь ли я с Николаем Петровичем Лопуховым? Конечно, он мой личный тренер. Когда в ноябре у меня не было результатов и я провалил отборы, мы с ним разговаривали по поводу тренировочных планов. Сейчас я бы, возможно, сделал все немного по-другому, но изменить уже ничего нельзя».

Цветков: о том, что не попал в сборную, прочитал в интернете

«Узнал о непопадании в сборную из интернета»

Максим недвусмысленно намекает, что план главного тренера сборной России по биатлону ему не подошёл. Поэтому есть надежда, что индивидуальная подготовка может сыграть спортсмену на руку. Тем более, что у нас часть бывает, что межсезонье вне основы идёт на пользу. Жаль только, что о непопадании в сборную Максиму, который выполнил критерии отбора, вообще не сообщили.



«О том, что не попал в сборную, мне никто не сообщал, я об этом узнал из интернета. Но у нас в России это нормальная тема».

Может ли Губерниев позволить себе такие высказывания?

Может. И давно позволяет. Глупо отрицать, что у комментатора и спортсмена не всё гладко в отношениях и случилось это не вчера. При этом критика Цветкова не завязана исключительно на том, чтобы тешить самолюбие. В определённой степени это призыв к действию для спортсмена. Правда, бывший главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что слова Губерниева не заденут и не подстегнут Максима, и что он сам знает, что делать.

Касперович — о словах Губерниева в адрес Цветкова: Максима они не заденут

В идеальном мире так и было бы. Но человеческая натура такова, что подсознательно ты хочешь доказать, что тот, кто тебя критикует, на самом деле не прав. Как бы Губерниев лично не относился к Цветкову, он будет только рад, если Максим вернётся в сборную и будет показывать те результаты, к которым мы привыкли в его исполнении. И тогда слабак станет силачом.

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