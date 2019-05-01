Беспомощные. Без Трефилова «Кубань» разозлить некому

«Лада» опубликовала билетную программу до решающего полуфинала. Наглость? Возможно! Но даже это не вывело из себя «Кубань».

В финале женского чемпионата России по гандболу третий год подряд сыграют «Ростов-Дон» и «Лада». Тольяттинская команда в полуфинальной серии после неожиданного поражения в гостях дома дважды разгромила краснодарскую «Кубань». Девять и десять мячей преимущества, соответственно, говорят не столько о классе команд, столько о настрое.

Десять минут засухи

Третий матч начался с атак «Лады», и дважды блеснула капитан волжской команды Дарья Дмитриева. Она открыла счёт, а затем отлично отпасовала на Елену Михайличенко. Два быстрых гола в начале встречи – не самая большая проблема в гандболе. И «Кубань» вполне могла бы сравнять счёт, получив право на два семиметровых. Однако вратарь «Лады» Анастасия Лагина отбила и бросок Дианы Голуб, и бросок Виктории Жилинскайте.

«Кубань» нашла замену Трефилову. Шоу продолжится Гандбольная «Кубань» обратилась к легендарному тренеру, когда стало слишком жарко. И заиграла совершенно иначе.

Не реализовали свои возможности – пропустили ещё два. Причём Дмитриева отличилась в меньшинстве. Лишь после тайм-аута и накачки от Дениса Сайфулина «Кубань» смогла размочить счёт – мяч забросила Анастасия Листопад. Это случилось на 11-й минуте. Тут же право на семиметровый получила «Лада», но Михайличенко не смогла переиграть Полину Каплину. Листопад в позиционной атаке вновь забила, и вроде бы завела команду, но в очередной атаке краснодарские гандболистки просто вручили мяч Екатерине Гайдук, которая убежала в контратаку и довела преимущество до трёх мячей.



«Кубань» встрепенулась, забила два подряд, сократила отставание до минимума, Каплина взяла семиметровый от Дмитриевой. Но это был первый и единственный всплеск краснодарок за матч. Далее на площадке была не то, что безвольная, но беспомощная команда, которая порой просто не знала, что делать с мячом. О какой борьбе с жёсткой «Ладой» тут может идти речь?

Разгром без напряга

Первый тайм завершился с пристойным для «Кубани» счётом 10:14, но в самом начале второго Дмитриева забила, а буквально за пять минут счёт вырос до 17:11. После этого сопротивление уже было бесполезно. «Лада» еще 10 минут играла основным составом, после чего Александр Хомутов поменял практически всех, кто начал матч в старте.

Ростов напрягся. «Звезда» выиграла главный матч сезона «Звезда» в сумасшедшем матче победила «Астраханочку». Следующий пункт южного турне – Ростов-на-дону. Легко фавориту не будет.

На ходу игры это никак не сказалось. Обе команды хотели побыстрее довести дело до финала, так как всё уже было ясно. Итоговое преимущество тольяттинок составило десять мячей – разгром по всем законам жанра.



Глядя на два матча в Тольятти, можно только задать вопрос – что же случилось с «Ладой» в Краснодаре? Огромное количество потерь и нереализованных моментов. Но и «Кубань» была заряжена и эмоциональна. Куда же всё делось у краснодарок в гостях? Беспомощная команда, опустившая руки. Понятно, что травмы, что отсутствует главный тренер. Но это должно мотивировать, а не прибивать к площадке. Перенесшему недавно операцию на сердце Евгению Трефилову увиденное никак не могло понравиться.

А ведь перед второй игрой произошло событие, которое вполне могло бы завести «Кубань». Дело в том, что «Лада» опубликовала билетную программу на финал. Словно заранее зная, что краснодарская команда не станет серьёзной преградой. Теперь «Кубань» будет играть серию за бронзовые награды со звенигородской «Звездой».



Финал уже привычный: «Ростов-Дон» против «Лады». Первый матч в Тольятти 17 мая, а второй и если понадобится третий в Ростове-на-Дону 21 и 22 мая.

Гандбол. Суперлига. Женщины

Полуфинал

Третий матч

«Лада» (Тольятти) – «Кубань» (Краснодар) – 31:21 (14:10)

«Лада»: Гайдук – 6, Дмитриева, Михайличенко – по 4, Гафонова, Горшкова – по 3, Фомина, Какмоля, Амельченко – по 2, Тарасова, Смирнова, Новосёлова, Щербак, Кирдяшева – по 1.

«Кубань»: Скоробогатченко – 7, Листопад – 4, Дудина – 3, Фролова, Гаряева – по 2, Голуб, Савинова, Гончарова – по 1.

Счёт в серии – 2:1