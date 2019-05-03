Россиянка – в десятке самых красивых спортсменок мира. Даша и вас очарует!

Вице-чемпионке мира Дарье Клишиной стать бы актрисой или моделью. Но она выбрала путь спортсменки и защищает честь России в яме с песком.

Итальянцы знают толк в женской красоте – это неоспоримо. И на красоту в спорте они, конечно, тоже заглядываются. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. Поклонникам женской красоты в России выбор итальянцев, безусловно, польстил, ведь в прекрасную десятку попали сразу две российских девушки.

Первая – одна из самых популярных и успешных теннисисток мира Мария Шарапова.

Шарапова, Бушар и Джорджи – в десятке самых красивых спортсменок мира Сразу три теннисистки – Камила Джорджи, Мария Шарапова и Эжени Бушар – оказались в числе самых обаятельных и привлекательных спортсменок.

Вторая – прыгунья в длину Дарья Клишина. По успешности и популярности она пока отстаёт от Марии, но её очарование… Как там говорится по-итальянски? Mámma mía!

В детстве Дарья занималась волейболом, а на лёгкой атлетике сконцентрировалась только в 13 лет, однако прогресс был столь стремительным, что уже в 16 Клишина выиграла чемпионаты мира и Европы по юниорам. Через два года она выиграла свой второй европейский титул среди девушек, показав роскошный даже по меркам взрослых результат – 6,80.



В 2011 Клишина поставила заключительный аккорд в юношеском спорте – 7,05 на чемпионате Европы U-23 и впервые поехала на взрослый чемпионат мира. Если бы Дарья и в Корее улетела за семь метров, то стала бы чемпионкой. Но результат был скромным: 6,50 – седьмое место.

К сожалению, на взрослом уровне за Дарьей закрепился статус нестабильной спортсменки. Она не раз показывала свой потенциал на стартах, не имеющих ключевого значения: прыжки за семь метров не были для неё редкостью. Однако на крупнейших турнирах что-то всегда шло не так. Поэтому вплоть до 2017 года главным достижением Клишиной была лишь бронза Евро-2014.

В 2016 году Клишина поехала на свою первую Олимпиаду – в Рио-де-Жанейро. Выступление получилось более чем скромным – 6,63 и девятое место. Но дело в том, что перед Играми Дарья пережила колоссальное нервное потрясение. Перед бразильскими Играми разразился скандал, связанный с недопуском российских спортсменов. Под шквальный огонь попала и Клишина. Её отстранили от участия в Олимпиаде, сообщали, что якобы в её допинг-пробе были обнаружены ДНК двух человек. Однако Клишина подала апелляцию в CAS, и суд её удовлетворил.

Дарья Клишина была единственным представителем российской лёгкой атлетики в Рио-де-Жанейро. В её пользу сыграло то, что с 2013 года она жила и тренировалась в США.

Если в Рио-де-Жанейро у россиянки был шанс поднять российский флаг и услышать в свою честь гимн страны, то с 2017 года её такой возможности лишили. Российские атлеты получили статус нейтральных. На чемпионат мира в Лондон небольшая команда приехала без флага и гимна.



И именно на этом турнире Клишина наконец-то смогла собрать всю свою злость и перевести её в превосходный спортивный результат. Прыжок на семь метров ровно принёс ей серебряную медаль и наконец-то избавил от ярлыка «просто талантливой красотки» в прыжковом секторе.

Добравшись до главной высоты в своей карьере, Дарья решила взять паузу и пропустить сезон. Речь не шла о травме или каких-либо семейных делах – спортсменка просто захотела отдохнуть.



Вопреки опасениями болельщиков, отдых не затянулся, и уже в январе 2019 года спортсменка объявила о том, что возобновила тренировочный процесс и планирует провести полноценный летний сезон, главным стартом которого, конечно, станет чемпионат мира в Катаре.



Остаётся только пожелать Дарье успеха. Очаровательную девушку медаль ЧМ только украсит.