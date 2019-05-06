Сорок лет без побед. Главный олимпийский долгожитель ушёл из спорта

В историю Олимпиад попадают главным образом победители. Однако есть и другие способы увековечить своё имя в олимпийской летописи. Канадский всадник Иан Миллар ни разу не поднимался на верхнюю ступень олимпийского пьедестала, но в 2012 году установил один из самых умопомрачительных рекордов Олимпиад.



Игры в Лондоне стали для него десятыми в карьере!



Впервые Миллар выступил на Играх почти полвека назад – в 1972 году, а единственную и крайне долгожданную медаль Олимпиады завоевал лишь спустя 36 лет в возрасте 61 года. Он пережил около ста лошадей, по вине политиков лишился главного шанса на золото, а за несколько месяцев до главного успеха в жизни понёс чудовищную потерю. Сейчас ему 72, и он наконец решил завязать с большим спортом. Но лишь для того, чтобы готовить себе преемников на собственной ферме.

Полвека на коне

Иан Миллар родился в Галифаксе, Канада в 1947 году и всё детство провёл на лошадях. В 25 лет он вместе с женой Линн приобрёл в ипотеку заброшенный участок земли в городке Перт в провинции Онтарио. «Скромный бюджет, огромные мечты и безграничная решимость», – вспоминает Миллар первые годы существования собственной фермы, которая постепенно превратилась в крупнейший центр конного спорта в Канаде.

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Делами фермы в основном занималась Линн, а Иан большую часть времени проводил в разъездах по всему миру, участвуя в соревнованиях по конкуру. В 1972 году молодой человек впервые пересёк океан и представил Канаду на Олимпийских играх. В Мюнхене Миллар стал шестым в командном турнире. И тех пор он неизменно отбирался в олимпийскую сборную Канады вплоть до 2012 года. На своей последней Олимпиаде в Лондоне Иан выступил ровно 40 лет спустя после дебюта в Мюнхене. Большинство его соперников тогда ещё не родились.

Рекорд на грани возможного

Выступив в Лондоне, Миллар стал абсолютным рекордсменом по количеству участий в Олимпиадах, опередив австрийского яхтсмена Хуберта Раудашля и сохранив отрыв от стрелка Афанасия Кузьмина, которые принимали участие в девяти Играх. Всё это могло произойти на четыре года раньше, если бы не бойкот московской Олимпиады западными странами. А ведь в 1980 году сборная Канады выиграла чемпионат мира и могла побороться за золото, но высокопоставленные чиновники лишили Иана Миллара, пожалуй, самого реального шанса на олимпийскую медаль.

Однако Миллар продолжал бороться с судьбой и терпеливо искал свой шанс. За полувековую карьеру он сменил более ста лошадей, установил множество рекордов и воспитал целый ряд известных канадских конников. В 1986 году Миллар удостоился Ордена Канады, а спустя десять лет был введён в Зал славы канадского спорта вместе со своим любимым конём Биг Беном, с которым он достиг главных успехов в конкуре.

Первая медаль в 61 год

В марте 2008 года после продолжительной борьбы с раком ушла из жизни Линн Миллар, жена, единомышленник и надёжный тыл Иана. Спустя всего пять месяцев он отправился на Олимпиаду в Пекин и с девятой попытки исполнил мечту всей жизни. Сборная Канады завоевала серебро в командном турнире, а 61-летний Иан Миллар после соревнований признался, что чисто преодолевать препятствия ему помогал ангел Линн.

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На рекордной Олимпиаде в Лондоне Миллар повторить медальный успех не смог, а в Рио-де-Жанейро поехал уже в качестве консультанта. Тем не менее, и преодолев 70-летний рубеж, канадец продолжал активно выступать и побеждать тех, кто по возрасту годился ему в дети, а то и во внуки. Конец этой красивой и воодушевляющей истории пришёл в мае 2019-го. 72-летний Иан Миллар принял решение о завершении карьеры. Теперь он реже будет надевать соревновательный шлем и сможет спокойно носить фирменную белую шляпу, без которой его практически нельзя встретить.

Старикам здесь место

Конечно, в большинстве видов спорта рекорд Миллара просто невозможен. Например, в фигурном катании или художественной гимнастике в 20 лет спортсменки порой переходят в разряд ветеранов. В основном олимпийцы-долгожители выступают в стрельбе, конном и парусном спорте, гребле. На этом фоне феноменальной выглядит карьера гимнастки Оксаны Чусовитиной. Олимпийская чемпионка Игр-1992 в Барселоне, долгое время выступавшая за Германию, вернулась под флаг Узбекистана, чтобы пробиться на восьмую Олимпиаду. На помост в Токио Оксана может выйти в возрасте 45 лет. Невероятно!



Но до рекорда Миллара Чусовитиной ещё далеко. Как минимум до 2028 года никто превзойти великого канадца не сможет. На данный момент в мире есть четыре действующих спортсмена, принимавших участие в восьми Олимпиадах: стрелки Франсиско Боса из Перу и Нино Салуквадзе из Грузии, гребец Лесли Томпсон из Канады и японский прыгун с трамплина Нориаки Касай. Лучшие шансы догнать и обогнать канадского всадника у блиставшей некогда в составе сборной СССР Салуквадзе: она уже обеспечила себе право выступить на своих девятых Играх. В Токио ей будет всего 51.

