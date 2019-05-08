В секунде от сенсации. Как «Спартак» напугал своих болельщиков

Московский «Спартак» уверенно провёл регулярный чемпионат и, вне всяких сомнений, считался фаворитом противостояния с «Пермскими медведями» в четвертьфинальном раунде плей-офф Суперлиги. Тем не менее, в первой встрече этих команд в Перми москвичам не было легко. Итоговый счёт 30:27 как раз об этом говорит. Так что интрига, хоть и небольшая, всё же сохранялась. Во Дворце спорта в Крылатском красно-белых надо было играть на полную катушку, если они хотели досрочно оформить проход в полуфинал.

Московский «Спартак» победил «Пермских медведей» на старте плей-офф Суперлиги

С ошибками, но весело

Пермяки пытались активно начать встречу, но сразу же наткнулись на плотную оборону московского клуба. В итоге первая такая гостей оказалась неудачной, а вот хозяева заработали право на пенальти, который уверенно реализовал Олег Скопинцев. Затем «Спартак» забил ещё один мяч, но тут же получил ответный «выстрел» от Дмитрия Артамонова, который секундами ранее отметился жёлтой карточкой. А ещё чуть позже Шиндин и Орлов вовсе вывели пермяков вперёд – 3:2.



Москвичи при этом не паниковали, хотя далеко не всё получалось у команды в атаке. А вот «Пермские медведи» имели несколько хороших шансов убежать в быстрые контратаки, но были неточные в передачах. В итоге к 10-й минуте матча счёт был равный – 4:4. Зрителей в Крылатском было не так много, но зато слышно их было прекрасно. И можно предположить, что им нравилось происходящее на площадке. Конечно, ошибок с обеих сторон было немало, но это и создавало интригу для болельщиков.

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20 минут отличного гандбола от пермяков

Тем временем гости всё-таки убежали в качественную быструю атаку, которую слегка издевательским броском завершил Артамонов – 6:5. Москвичи сумели быстро сравнять счёт, но Шиндин реализовал очередной свой 7-метровой и вернул лидерство «Пермским медведям». И тут же гости впервые в матче создали себе перевес в два мяча – 8:6. При счёте 9:7 у «Спартака» на две минуты удалили Льва Целищева, что ещё сильнее осложнило ситуацию для хозяев.

Пермяки не сумели увеличить преимущество за эти две минуты, но и не растеряли его – 10:8. На голы Александра Деревеня гости отвечали мгновенно и до 20-й минуты первого тайма «Пермские медведи» выглядели откровенно лучше фаворитов. На 21-й минуте уже спартаковцы получили шанс сыграть две минуты в большинстве. А вот красно-белые были продуктивнее в этом компоненте и сумели сравнять счёт – 11:11.

Интрига потихоньку умирала…

Это был поворотный момент первой половины игры. «Спартак» перестал ошибаться, удачно сочетал позиционные атаки с быстрыми. Итог – ещё четыре набранных очка, и счёт стал уже 15:11 в пользу хозяев. Тренерский штаб пермяков предсказуемо отреагировал тайм-аутом за две минуты до конца тайма. Глобально ничего не изменилось. Отрыв «Спартака» сохранился на том же уровне – 16:12.



После перерыва преимущество красно-белых продолжило расти – 19:13: 20:14. Интрига постепенно умирала. Вратарь москвичей Никита Никулин также действовал уверенно и не способствовал возрождению интриги. В какой-то момент отрыв «Спартак» составлял целых восемь мячей – 22:14.

Но не умерла!

После этого хозяева заметно расслабились и даже слегка «пижонили». Или пытались сыграть очень красиво, тут как посмотреть на это. Это привело к тому, что «Пермские медведи» прилично сократили отрыв – 21:23. Гости отбились и в следующей атаке и получили возможность максимально приблизиться к «Спартаку». Но Шиндин попал в перекладину! Счастье было так близко. За 8 минут до конца второго тайма тренерский штаб пермяков взял тайм-аут, чувствуя, что есть шанс спасти игру.

И «Пермские медведи» сравняли счёт после паузы – 23:23! Более того, в ответной атаке Деревень ошибся в передаче, и у гостей была даже возможность выйти вперёд, но они в свою очередь ошиблись и дали москвичам пространство для быстрого отрыва – 24:23. Поймал кураж и украинский вратарь пермяков Олександр Попов. Несколько его чудо-сэйвов удержали команду в игре и всё-таки позволили им выйти вперёд – 25:24.

Триллер в концовке

Попов продолжал творить чудеса. Статистика отражённых бросков в его исполнении перевалили за 50 процентов, а это очень крутой показатель. «Спартак» отреагировал тайм-аутом за три минуты до конца основного времени матча. После паузы пермяки свою атаку не реализовали, но какая разница, если у них в воротах играет Попов. Олександр отразил бросок Деревеня, но вот от попытки Скопинцева спасти своих парней не смог – 25:25.



За 15 секунд до конца пермяки забили – 26:25! «Спартак» тут же взял тайм-аут, хотя пару секунд ещё успело убежать. Нас ожидал ключевой матча, а, может, и всего противостояния. И «Спартак» сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время красно-белые уже пожалели нервы своих болельщиков и довели дело до победы – 31:28. И вышли в полуфинал чемпионата России.