Она не добилась больших успехов в спорте, зато свела с ума самого завидного жениха мирового биатлона.

Ради невесты Логинов едет на Западную Украину. Там у него свадьба

Лучший биатлонист России Александр Логинов решился на серьёзный шаг. 12 мая обладатель второго места в общем зачёте минувшего Кубка мира женится. В следующем сезоне он будет стараться отобрать «Большой хрустальный глобус» у норвежца Йоханнеса Бё уже в новом, семейном статусе.

Избранницей 27-летнего россиянина стала 24-летняя украинская биатлонистка Мария Кручова. О спортивных успехах жениха она может только мечтать. Впрочем, девушка вряд ли о чём-то жалеет, ведь именно в биатлоне она встретила любовь всей своей жизни.

Мария Кручова родилась в городе Тернополь на западе Украины. В биатлон девушка пришла в 15 лет.

Всего за год занятий биатлоном Мария пробилась в юниорскую сборную Украины, а ещё год спустя дебютировала на юниорском чемпионате мира в Контиолахти, где её лучшим результатом стало 30-е место в спринте.

Интересно, что на том же турнире выступал и будущий муж Кручовой. Логинов на юниорском чемпионате мира-2012 принёс сборной России три бронзовые награды.

В сезоне-2013/14 состоялся дебют украинки на Кубке IBU, но показать высокий результат в личных гонках ей долго не удавалось.

Главная победа на биатлонной трассе пришла к Марии в декабре 2015 года, когда она выиграла спринт на этапе юниорского Кубка мира в Италии.

Об отношениях Марии с Логиновым стало известно в 2017 году. Имя девушки начало муссироваться в прессе, причём украинские СМИ восприняли новость негативно, напомнив о допинговом прошлом Логинова.

Однако союз Марии и Александра выдержал испытания публичностью и критикой. Молодые люди свои отношения не скрывали, но и подробностями поклонников не баловали.

Минувший сезон стал прорывным не только для Логинова, но и для его девушки. Мария вместе с Виталием Трушем заняла третье место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU.

Фото: instagram.com/marichkakruchova

А 14 февраля, в День всех влюблённых, Кручова впервые в карьере приняла участие в гонке Кубка мира. Вряд ли спринт в Солт-Лейк-Сити девушка будет вспоминать с приятными эмоциями. Уже на первом круге она упала и сломала палку. В итоге только 73-е место.

Кстати, именно с делами сердечными многие связывали решение Логинова поехать на североамериканские этапы, куда в основном отправились резервисты сборной России. По словам российского биатлониста, время, проведённое с Марией, помогло ему преодолеть спад середины сезона и вернуться на пьедестал.

И вот спустя несколько месяцев после окончания сезона стало известно, что молодые люди решили пожениться. Дату свадьбы назначили на 12 мая.

Для Логинова брак с Кручовой станет вторым. В 2014 году он женился на российской биатлонистке Маргарите Яростовой, однако в 2016-м состоялся развод.

Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Кручова завершила карьеру, чтобы сосредоточиться на семейной жизни.

Однако уже через несколько часов Мария опровергла слова тренера, заявив, что продолжает тренироваться и никуда уходить не собирается.