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Спорт во время Великой Отечественной войны – герои и чемпионы

Спорт во время Великой Отечественной войны
Михаил Чесалин
Фото: «Чемпионат»
Силач из Бухенвальда. Какими были настоящие герои спорта во время войны
Футболисты в блокадном Ленинграде, израненные чемпионы и истощённые богатыри. В День Победы вспоминаем самые яркие истории спорта военных.
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День Победы – большой праздник в России. Несмотря на то, что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже 74 года, всё ещё живы в нашей памяти её ужасные картины.

В середине XX столетия наша страна прошла через жуткое испытание, выдержала его, а народ проявил невероятную волю. Проявилось это не только на фронте, но и в тылу. Даже в труднейшие годы войны спорт не уходил на второй план. Яркие матчи, рекорды и победы только вдохновляли на военные подвиги, помогали выдержать, выстоять и в итоге дойти до победы.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить самые яркие спортивные истории военного времени. Как закончился футбольный Матч смерти в Киеве, в каком виде спорта преуспел умирающий узник концлагеря, какие спортивные подвиги в честь побед на фронте совершали чемпионы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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