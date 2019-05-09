День победы великого Ботвинника. 9 мая он принёс Советскому Союзу праздник

Шестой чемпион мира по шахматам принёс СССР первый титул, скупал шоколад пачками и никогда не ошибался. Кроме истории с Карповым.

День Победы – священный праздник в истории России, его отмечает вся страна.

Но легендарный шахматист Михаил Ботвинник превратил 9 мая в свой личный день победы. Патриарх советских шахмат именно в этот день в 1948 году выиграл главный титул в карьере. «Чемпионат» собрал про первого советского чемпиона истории, известные далеко не всем.

Патриарх советских шахмат Великий Михаил Ботвинник стал первым чемпионом мира по шахматам из Советского Союза, а также основал собственную шахматную школу.

День шахматной победы

Так совпало, что Михаил Ботвинник впервые гарантировал себе титул чемпиона мира 9 мая. Это случилось в матч-турнире 1948 года, когда шахматный мир определял полноправного чемпиона, ведь предыдущий обладатель титула Александр Алехин скончался в 1946 году.

Ботвинник сыграл вничью с голландцем Максом Эйве и математически стал недосягаемым для остальных – за три тура до окончания турнира. Поклонники шахмат в Советском Союзе ликовали: для страны это был формально первый чемпионский титул, ведь Алехин становился чемпионом уже с французским паспортом. Стоит отметить, что тогда День Победы в привычном нам понимании никто не отмечал. Традиция праздновать появится позже.

Интересно, что Ботвинник ещё дважды завоёвывал титул 8 мая: в 1951-м он победил Давида Бронштейна и сравнял счёт в чемпионском матче (что сохраняло ему титул), а также в 1958-м, когда он вернул себе корону в матче-реванше с Василием Смысловым.

Предложение о сдаче

В апреле 1948 года, когда вторая половина чемпионского матч-турнира началась в Москве, Ботвинника к себе вызвал главный идеолог СССР, бывший председатель Верховного Совета СССР Андрей Жданов. Открытым текстом он предложил Ботвиннику помочь победить в матч-турнире, поскольку опасался возможной победы американца Самуила Решевского. Жданов заявил, что для обеспечения первого места Ботвиннику будут проигрывать другие советские шахматисты – Пауль Керес и Василий Смыслов. Ботвинник сумел убедить Жданова, что не нужно идти на подставы, ведь один из советских гроссмейстеров в любом случае будет чемпионом. И оказался прав.

Главный приз – автомобиль

Эти слова каждую пятницу телезрители слышат от ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича. Михаил Ботвинник получил автомобиль, а за успешное совмещение шахмат с научной деятельностью. В 1935 году народный комиссар тяжёлой промышленности СССР Григорий «Серго» Орджоникидзе подписал приказ о награждении Ботвинника автомобилем «за успешное совмещение шахмат с аспирантурой». Впоследствии Михаил Моисеевич стал не только чемпионом мира, но и доктором технических наук. Он занимался проблемой передачи постоянного тока на расстояние, работал над проблемой компьютерного моделирования человеческого мышления, стал автором шахматной компьютерной программы «Пионер».

Фото: chessguru.club

Семнадцать килограммов шоколада

Поздней осенью 1947 года в СССР была затеяна денежная реформа. Слухи, как обычно, опередили подписание официального документа. Люди бросились скупать всё, что было можно – мебель, посуду, продукты. Согласно официальной сводке МВД СССР гроссмейстер Михаил Ботвинник в «Восточном ресторане» 28 ноября 1947 года купил семь килограммов шоколада в плитках. На следующий день шахматист в том же ресторане приобрёл ещё десять килограммов шоколада «Золотой ярлык», скупив все ресторанные запасы. Этот цейтнот он как минимум завершил вничью.

Уголок, лыжи и диета

Ботвинник одним из первых в мире шахматистов разработал систему подготовки к матчам. Она касалась не только теоретического разбора партий, но и физической подготовки. Он предпочитал играть матчевые встречи в апреле-мае, когда сам был в великолепной форме. По воспоминаниям родных, живя на даче на Николиной Горе, участок под которую выделил Георгий Маленков, Ботвинник много бегал на лыжах зимой, а летом регулярно ездил на велосипеде. До преклонных лет мог делать «уголок» на брусьях или просто на спинках двух поставленных рядом стульев. Кроме того, Ботвинник соблюдал особую диету во время матчей. Например, ел протёртую с сахаром чёрную смородину, в которую был добавлен лимонный сок. И обязательно ел шоколад во время партий.

Ошибка патриарха

После поражения в матче с Тиграном Петросяном и потери шахматной короны Ботвинник за чемпионский титул больше не бился. Он сосредоточился на создании собственной школы, через которую прошли три великих «К» — Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Владимир Крамник, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый чемпионы мира. Однако в отношении молодого Карпова патриарх советских шахмат дал неутешительный прогноз: «Очень жаль, но из Толи ничего не получится». Через десять лет Карпов доказал, что Ботвинник допустил ошибку.