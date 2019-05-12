Пляжный футбол. Россия — Испания. Битва за первый трофей сезона. LIVE

Сборная России по пляжному футболу в одном шаге от титула. На пути к победе — Испания. Главные фишки, фото и видео — в нашей трансляции.

Полное расписание отбора на Всемирные пляжные игры-2019

Полная статистика отбора на Всемирные пляжные игры-2019

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09:00. Добрый день, уважаемые поклонники пляжного футбола! Сборная России по пляжному футболу намерена пройти отбор на Всемирные пляжные игры до самого конца. Подопечные Михаила Лихачёва не стали довольствоваться завоеванием путёвки на основной турнир в Сан-Диего. Россия победила Норвегию, Украину и Швейцарию. До трофея остался всего лишь один шаг.

Сегодня вечером, в 19:30 по московскому времени, нас ожидает очень крутой финал, в котором Россия сыграет с Испанией. Матчи против испанцев никогда не бывают скучными, при этом у нас перед ними должок за прошлогоднюю Евролигу. Сжали кулачки, скрестили пальцы и поехали!