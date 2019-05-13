«Главное – не ударить тренера кубком». У России новый трофей в пляжном футболе

Сборная России по пляжному футболу ударно начала насыщенный сезон-2019. Первым официальным турниром в календаре был отбор на Всемирные пляжные игры — 2019 в Сан-Диего. И наша команда непросто завоевала путёвку, но и сокрушила в финале хозяев песка – испанцев. Приятным бонусом к праву поехать в США стал красивый кубок и золотые медали.

Капитан сборной России Антон Шкарин рассказал, как в финале кипели эмоции, за счёт чего команда сумела отыграться со счёта 1:3 и победить и о чём он думал, когда поднимал трофей.

«Сборная России играла искренне, от души»

– Антон, поделитесь эмоциями от победы в ярком финале, от церемонии награждения.

– Все ребята, тренерский штаб, персонал – все безумно рады. Финал есть финал. Несмотря на то что мы уже отобрались на Всемирные пляжные игры, тренер поставил перед нами задачу – быть первыми. Нас ждёт очень трудный год, будет много матчей, и нам нужно зарекомендовать себя лидерами, чтобы ни у кого и мысли не возникало, что нас можно обыграть. Мы очень рады, что получилось выполнить установку тренера, что смогли в финале отыграться и победить. Та мораль, которая у нас появилась благодаря этой победе, дорогого стоит.

– Финальный матч начался с вашего роскошного удара в девятку ворот сборной Испании в касание. Доводилось ли вам прежде забивать столь же красивые голы за сборную?

– Не знаю, как так получается, но из всех вратарей мира я больше всего забивал испанцу Доне. Что касается этого конкретного гола, то был отличный пас от Павла Баженова. Я даже другие варианты не рассматривал – мяч идеально летел под удар, и я пробил. Я потом пересмотрел момент, и у меня возникло ощущение, что Дона, игравший против солнца, не очень чётко видел мяч. Поэтому повезло, что так залетело. Но ещё раз отмечу идеальную передачу от вратаря! Мы отрабатывали подобную ситуацию на тренировках, и всё это воплотилось в гол.

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– Второй период матча получился невероятно напряжённым и горячим: жёлтые карточки, удаления, пенальти, потасовки, обилие голов. Как думаете, почему так вышло?

– На установке перед финалом наш тренер сделал акцент на том, что матч с Испанией – крайний перед другими серьёзными турнирами, в частности Европейскими играми в Минске, а потому попросил ребят сконцентрироваться, вести себя максимально сдержанно, не получать лишних карточек, особенно красных, которые переносятся на следующие турниры. Но матч складывался таким образом, что ситуация накалялась. Наши ребята играли искренне, от души. Если кого-то из нашей команды обижали, то за него вступались партнёры – отсюда и невынужденные карточки. Скажу так: сегодня наш пляжный футбол шёл от сердца, от души. Все просто сражались, бились, полностью отдавали свои силы. Ни к одному игроку нет претензий по поводу карточек.

Есть трофей! Сборная России по пляжному футболу выиграла невероятный финал Как и в большом футболе, сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Испании и выиграла первый титул в году.

– Не было ли ощущения, что судья вступал в игру чаще и активнее, чем нужно было? Или в таком горячем противостоянии нужно было принимать жёсткие решения?

– Игра действительно была довольно жёсткой, быстрой, с обилием единоборств. Может быть, судьи не совсем успевали за развитием событий, поэтому возникали какие-то спорные решения. Но в целом судьи отработали нормально. Только в эпизоде с удалением Юрия Крашенинникова судья очевидно ошибся – мы пересмотрели повтор. Это удаление может быть перенесено на следующие турниры, так что, как я понимаю, на это решение будет подаваться апелляция.

«Мы почувствовали себя той самой «Красной машиной»

– Один из голов сборная России забила ценой травмы Папоротного. Как его здоровье?

– В том эпизоде Артур первым пробил по мячу, а уже после этого игрок сборной Испании попал ему по ноге. Испанцы побежали к судье, начали оказывать на него давление, но Артур там забил чисто. Сейчас он хромает немножко. Надеюсь, что нет ничего серьёзного. Судя по тому, как Артур веселился и радовался победе, думаю, всё будет хорошо. Недельку отдохнёт – и снова в бой!

– Несмотря на то что игра была жёсткой, после окончания второго периода к вам подошёл испанец Льоренц, вы что-то сказали, улыбнулись друг другу, обнялись...

– В конце второго периода была долгая борьба между мной и Льоренцем у боковой линии. Испанец пытался поднять мяч, а я его выдавливал. Он подбросил мяч, упал, хотел, понятное дело, что-то выпросить у судей. Но после свистка он подошёл, сказал, мол, брат, претензий нет, прости. Вообще, Льоренц – адекватный человек. Он всегда за пляжный футбол, за честность. И даже если он в пылу борьбы что-то делает неправильно, то после всегда подойдёт и извинится.

– Когда отыгрались со счёта 1:3, почувствовали, что теперь победу не упустите?

– Я не знаю, как у других ребят, но лично я был уверен процентов на 90, что мы победим, ещё когда мы выходили на игру. Я почему-то чувствую это: по себе, по другим ребятам. Даже когда мы проигрывали со счётом 1:3, ни один из игроков не опускал руки, все поддерживали друг друга. Бывали у нас моменты, когда мы проигрывали и расклеивались, но это был не тот случай. В этом финале мы почувствовали себя большой, единой командой, той самой «Красной машиной», которая может добывать победу, даже уступая «минус два», играя против хозяев и полных трибун. Именно единение всей команды помогло нам добиться в финале победного результата.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BSRussia.

– Какие эмоции испытывает капитан, когда поднимает над головой кубок?

– Главное – не ударить кубком главного тренера (смеётся). А на самом деле я наслаждаюсь ситуацией. А часто ещё просто прокручиваю в голове саму финальную игру, её эпизоды: что я сделал правильно, а что нет, где мог сыграть лучше. Само понимание победы приходит гораздо позднее, а когда поднимаешь кубок, то всё ещё витаешь в мыслях об игре.

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– Как отпраздновали победу в турнире?

– Мы просто спокойно посидели, послушали русскую музыку, плейлист Андрея Новикова. Опять же много обсуждали финал, прокручивали моменты, те или иные ситуации на поле. И должен сказать, чувствовалось особое сплочение, какая-то магическая обстановка – всё так хорошо!