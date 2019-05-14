«Я живу только благодаря гормонам». Что случилось с великой Ириной Слуцкой?

«Я пью гормоны пожизненно»

«Эту болезнь можно загнать в стадию ремиссии. Она у меня в ремиссии, но астма иногда беспокоит. Я регулярно сдаю анализы. Я пью гормоны пожизненно. Я живу только потому, что принимаю гормональные препараты".



Великие спортсмены редко говорят о таких вещах. А Ирина Слуцкая – великий спортсмен, вне всяких сомнений. Ирина – первая в истории одиночница – семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов Гран-при, двукратная чемпионка мира. Да, Олимпиада ей так и не покорилась, но серебро и бронза Игр – тоже выдающееся достижение.

Это в последние годы мы привыкли к тому, что в женском одиночном катании есть только россиянки и никого близко. А раньше было не так. И то, что сделала Слуцкая – часть фундамента, на котором построены победы Загитовой, Медведевой и других. И это не преувеличение.

Слуцкая: я живу только потому, что принимаю гормоны

Смелая тогда, смелая сейчас

Слуцкая всегда была смелой девушкой, поэтому не побоялась и сейчас откровенно рассказать о том, что с ней происходит уже очень давно. Всё началось в далёком 2003 году.



«Тогда у меня начала резко подниматься температура до отметки 39 и выше. Я думала, что, как обычно, заболела, и начала принимать жаропонижающее. На несколько дней у меня температура уходила. Потом проходило три-четыре дня – у меня опять температура 39. Никто не мог понять, что со мной происходит».

«Проснулась с утра – на голени кровоподтёк»

Сначала Ирине поставили диагноз перикардит, это означало сосредоточение жидкости в сердечной сумке. Но после того как откачали жидкость, всё было чисто, и врачи пришли к выводу, что проблема была не в этом. Слуцкой предложили взять пробу костного мозга, но она отказалась и прекратила лечение. К сожалению, это был далеко не конец истории.



Вот как фигуристка объясняет то, что с ней происходило дальше. «Начались странные вещи: просыпалась и смотрела в зеркало – у меня будто рог торчит. Потом он сдулся, а на его месте появился синяк. Проходит часа два – у меня опухоль на руке. Проснулась с утра – на голени кровоподтёк. Я была в панике. Побежала к личному врачу Горбачёва. Он на меня посмотрел и сказал: «Похоже, у тебя васкулит».

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Не сразу согласилась на таблетки

В основе этой болезни лежит иммунопатологическое воспаление сосудов – артерий, капилляров, вен. Последствия тяжелые – изменение структуры и функции органов. Причины возникновения васкулита у человека по большому счёту, до сих пор остаются неизвестными. Но его обязательно надо лечить. Если этого не делать, васкулит может повлечь лёгочные кровотечения, почечно-печёночную недостаточность и ещё ряд неприятных последствий, о которых ни одному пациенту не хочется услышать.

Слуцкой сходу предложили принять 10 таблеток сильнодействующего преднизолона для лечения. Ирина сначала противилась, мотивируя это тем, что она «худенькая спортсменка, которая должна быть завтра на тренировке». Но врачи поставили ультиматум – либо тренировки, либо жизнь.

Слуцкая: я пока не Дональд Трамп, но депутатской зарплаты у меня нет

Великая спортсменка всё преодолеет!

Удивительно, но уже в 2005 году Слуцкая вернулась в спорт и выиграла чемпионат мира в Москве. А через год в седьмой раз выиграла чемпионат Европы, а на Играх в Турине взяла бронзовую медаль. Разве можно сомневаться, что она не преодолеет и эти трудности?



Завершить текст хотелось бы цитатой Ирины из того самого 2005 года, когда Слуцкая триумфально вернулась и выиграла мировое первенство в столице России. «Мне вот задают вопрос: как ты после падения в прошлом году смогла подняться? Так нельзя говорить. Когда человек болен, это не падение, это беда. И никто от этого не застрахован. Я только хочу сказать тем, кто не верит в своё выздоровление – верьте, боритесь. Я поднялась, поднимитесь и вы».



Крепкого здоровья!