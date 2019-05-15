51-летний боец мечтал умереть на ринге. Соперник не понял, что это уже произошло

А зрители продолжали скандировать его прозвище — Серебряный Король. Он был звездой кино и рестлинга, но в последнем бою жизни проиграл всё.

Падение Короля

Серебряный Король. Такое имя на ринге было у мексиканского рестлера Сесара Гонсалеса Баррона, который скончался во время очередного поединка 12 мая прямо на ринге. Дело было на севере Лондона на знаменитой арене «Раундхаус» в Кэмден Тауне. Соперником Серебряного Короля был Ювентуд Геррера, известный также под именем Молодой Воин.

Рестлинг – это в первую очередь шоу. Удары там хоть и неприятные, но не акцентированные, а драматичные повороты боя в порядке вещей. За это рестлинг и любят зрители. Однако в тот воскресный день они стали свидетелями настоящей трагедии, хотя долго этого не понимали.

Мексиканский рестлер скончался на ринге в Лондоне

В какой-то момент боя Гонсалес упал и не мог подняться в течение 30 секунд, хотя судья всячески просил его встать и продолжить бой. Баррон попытался подняться, но тут же получил удар от Герреры и снова упал. Молодой воин попробовал перевернуть своего соперника, чтобы сделать захват. Но это было уже не нужно, потому что судья завершил поединок. Герреру объявили победителем, и он начал праздновать, совершенно не подозревая, что случилось.



Баррон в тот момент лежал на ринге без движения. Многие по-прежнему верили, что всё это лишь часть сюжета боя. Но когда судьи поняли, что происходит нечто страшное, и вызвали на ринг медиков, спасать было уже некого. Сердце Серебряного Короля не билось.



«Сейчас все детали тщательно расследуются специальными органами, у нас больше нет никакой информации. Все наши мысли и соболезнования направлены семье Баррона, его друзьям и всей команде», – сообщили организаторы шоу. А мексиканские СМИ на следующий день высказали предположение, что наиболее вероятной причиной смерти атлета стал сердечный приступ.

Виновных нет

Было бы странно хоть как-то винить судей или соперника Баррона, что они не уследили или не сразу поняли, что же случилось на самом деле. Поединок проходил в рамках театрализованного шоу под названием Lucha Libre, который отличается красочными костюмами, масками, быстрыми захватами и воздушными атаками. У масок в мексиканском рестлинге особая роль. Тот, кто проигрывает бой, должен её снять и показать зрителям своё лицо. Это считается позором.

Участие в таких шоу зачастую становится семейным делом, формируются целые династии. Баррон как раз был представителем одной из них. Его отец, доктор Вагнер, был популярным рестлером-лучадором в 60-х. Брат Баррона, доктор Вагнер-младший, также участвовал в рестлинге.



Да и вообще Lucha Libre – это большая семья, где, несмотря на внешние агрессивные эффекты, всё очень театрализовано. Тот факт, что соперник Баррона ударил того после падения, не говорит о каком-то приступе гнева и действительном желании добить умирающего. Скорее всего, это было сделано по сценарию и чудовищным образом совпало с приступом у Серебряного Короля.

Карьера в Голливуде

Сесар Баррон был настоящей звездой у себя на родине. Помимо участия в рестлинг-шоу Серебряный Король снимался в кино. Причём не где-нибудь, а в Голливуде. В 2005 году он получил одну из главных ролей в комедии «Суперначо», где его напарником по фильму был знаменитый американский комик Джек Блэк, который, узнав о смерти коллеги, написал трогательное послание в социальной сети на испанском языке.

Мировая федерация рестлинга также выразила глубокие соболезнования в связи с произошедшим. Слова поддержки его родным и близким нашли и многие другие люди из мира боёв и не только. Баррон действительно добился мировой славы, снимаясь в кино и участвуя во Всемирном чемпионате по рестлингу (WWE) в США с 1997 по 2000 год.

А самые трогательные слова сказал коллега Баррона мексиканский рестлер Хорхе Родригес: «Серебряный Король был великим соперником. И он ушёл от нас так, как хотел и мечтал – в бою».