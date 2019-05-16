Бывшая фигуристка выступит на Евровидении. А когда запоёт Загитова?

От чемпионата мира по фигурному катанию до выступления на Евровидении — один шаг. Точнее, три года.

Вспоминая победу Билана

На этой неделе стартовало главное событие весны – Евровидение-2019, проходящее в Тель-Авиве. Победа Димы Билана в 2008 году была как будто вчера и стала одним из звеньев цепи больших побед России в том году. Это был год, когда мы выиграли то самое золото чемпионата мира по хоккею в Квебеке с победной шайбой Ильи Ковальчука в овертайме. Победа «Зенита» в Кубке УЕФА, бронзовые медали Евро и гениальная игра Аршавина – всё это крутейшая часть истории нашего спорта, и Евровидение — тоже. Ведь и спортивная составляющая там присутствует.

А вообще Евровидение и спорт связаны гораздо сильнее, чем вы можете себе представить. В этом году, например, Данию представит бывшая фигуристка Леонора Йепсен, которая имеет отличные шансы попасть в финал. Каких-то три года назад она выступала на чемпионате мира по фигурному катанию.

Талантливый тренер в 20 лет

Правда, чемпионат мира был не взрослым, а юниорским. Однако и титулы у Леоноры есть: она является чемпионкой Дании. После успехов в юном возрасте она рассчитывала, что сможет ворваться в элиту мирового фигурного катания. Но до россиянок с японками ей было далековато, программы не отличались сложностью, и в какой-то момент прогресс остановился. Правда, из-за того что в Дании конкуренция чуть выше, чем никакая, Йепсен готовилась представлять страну на Олимпиаде-2018.



Помешала тяжёлая травма. Как итог — смазанная предсезонная подготовка, эмоциональный слом. Леонора даже предприняла отчаянную попытку выступать в танцах на льду со своим братом, но это затея очень быстро провалилась. Зато всё получилось в тренерской карьере. И это в 20 лет! Одна из её учениц уже выиграла международный юниорский турнир!

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Победа в «Голосе»

Йепсен с детства обожала музыку, но, по её словам, даже и не мечтала о карьере певицы, потому что вся жизнь была занята тренировками и учёбой в школе. Поступление в школу искусств Копенгагена всё изменило. Оказалось, что из Леоноры выйдет большой толк в музыке. Девушка записала альбом, выиграла местное шоу «Голос», которое в Дании даёт путёвку на Евровидении. И вот она в Тель-Авиве, представляет свою страну и имеет хороший шансы на успех, если верить букмекерам. Серёга Лазарев, держись, у тебя есть как минимум один серьёзный конкурент!

Легендарное участие Плющенко

Единственная на сегодня победа России на Евровидении самым прямым образом связана с фигурным катанием. Дело в том, что в победном выступлении Димы Билана принимал участие Евгений Плющенко, который исполнял прокат прямо на крошечном катке на сцене. Это впечатлило зрителей не меньше, чем вылезающая из белого рояля девушка.

Россиянки метят в певицы?

Возможно, однажды на Евровидении выступят и российские фигуристки. Например, россиянка Софья Самодурова, которая активно поёт в «Инстаграме». Совсем недавно она исполнила знаменитый хит культовой группы 90-х «Руки вверх» «Крошка моя». И сделала это по просьбе олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Кстати, сам Ягудин в своё время спел песню «Иголка» вместе с Викторией Дайнеко.

А буквально на днях дуэтом спели Евгения Медведева и Максим Ковтун. В рамках шоу на YouTube-канале «Макарена» фигуристы подпевали песням из плей-листа чемпионки мира. В частности, исполнили одну песню «Монеточки» и фрагмент из творчества Noize MC. Кстати, Медведева весь прошлый сезон в показательных выступлениях каталась под песню с Евровидения-2017 болгарина Кристиана Костова. Ещё одна ниточка от фигуристов к Евровидению!

Возможно, пора что-нибудь спеть и Алине Загитовой? Сейчас это модно.

А комментирует Евровидение-2019 не кто иной, как голос российского биатлона Дмитрий Губерниев. Именно он работал на победной для России конкурсе в Белграде в 2008 году, а в Тель-Авиве в этом году стал знаменосцем российской делегации на красной дорожке.