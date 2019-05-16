Борцы решили сделать шоу. Им нужны не деньги, а популярность

В Краснодаре собрались крутые парни – чемпионы мира и Олимпиад. Они проведут шоу в формате ММА, но по борьбе. Приглашают всех желающих.

Первое в России и Европы шоу по спортивной борьбе в формате ММА пройдёт в Краснодаре 17 мая. Состав участников очень сильный – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Греко-римляне, вольники и даже грепплеры. «Чемпионат» разузнал, что именно будет во дворце «Олимп» вечером в субботу у одного из организаторов и участников шоу чемпиона мира Степана Маряняна.

Кто будет участвовать

Состав участников действительно отличный, способный украсить любой турнир. В греко-римской борьбе будет участвовать олимпийский чемпион Давид Чакветадзе, призёры Олимпийских игр Сергей Семёнов и Мигран Арутюнян, чемпионы мира Степан Марянян, Иво Ангелов, Александр Чехиркин, триумфатор чемпионата Европы — 2019 Виктор Чобану и другие титулованные спортсмены.

Обращает на себе внимание возвращение на ковёр армянского борца Арутюняна, который после Игр-2016 ушёл в ММА, успешно провёл несколько поединков, но теперь вернулся, чтобы побороться за олимпийскую путёвку в Токио.

В вольной борьбе помимо других участников проведут свои схватки чемпион мира Давид Сафарян и Аниуар Гедуев, который после Рио-2016 практически не боролся.

В каком формате будут проходить схватки

Схватки будут идти одна за другой на ковре, уложенном в центре зала. Начнут грепплеры, которые проведут пять схваток, а затем вперемешку на ковёр будут выходить представители вольной и греко-римской борьбы.

«Формат проведения выбрал я. Подобное в спортивной борьбе, кажется, было в США несколько раз, но в России и Европе – впервые. Схватки будут по правилам стиля борьбы, смешанных схваток не будет. Категории тоже будут стандартные, не будет такого, чтобы сходились на ковре спортсмены из разных весов. Всего пройдёт 20 схваток. В некоторых категориях по две схватки, поскольку достаточно звёздных участников», — отметил Марянян.

Он добавил также, что и взвешивание участников будет организовано так, как в шоу ММА, после чего соперники проведут дуэль взглядов.

Почему в Краснодаре и как попасть на трибуны

«Изначально мы и планировали проведение турнира в Краснодаре для нашего тренера Игоря Иванова, это принципиальное условие. Секундантом на сей раз он не будет, пусть посмотрит за схватками с трибуны», — сказал Марянян.

В отличие от шоу по фигурному катанию, организованном в Краснодаре группой Этери Тутберидзе, борцы за свои выступления денег со зрителей решили не брать.

«Попасть на трибуны может любой желающий, поскольку вход в «Олимп» будет свободным. Мы и не собирались продавать. Хотим, чтобы трибуны были заполнены. Это шоу, которое направлено на популяризацию борьбы, для этого мы и мастер-классы проводим. Цели заработать денег на этом турнире мы не ставили. Хотим, чтобы подобный турнир стал ежегодным, но сначала нужно провести первый Кубок чемпионов, а потом уже будем решать по следующему году», — объяснил борец.

Борцовское шоу начнётся в Краснодаре 17 мая в 18 часов по московскому времени. Прямую трансляцию организует телеканал «Бокс ТВ».