Лучшая биатлонистка Германии резко ушла из спорта. Подальше от допинг-офицеров

Лаура Дальмайер пошла по пути Магдалены Нойнер. Сказала, что в 25 лет не чувствует страсти к биатлону. Неужели это единственная причина?

Ушла былая страсть

А как иначе, если лучшие люди Германии не справляются с нагрузками и вынуждены завершать карьеру уже в 25 лет? Лаура Дальмайер накануне сделала заявление, которое, прямо скажем, не стало сенсационным. Скажу вам честно, ролики об окончании карьеры немки не вызвали у меня тех трогательных чувств, которые закладывали туда авторы. Очень грустно было говорить «до свидания» Бьорндалену, Домрачевой, Свендсену, Дорен Абер и многим другим. Но не Лауре.

Слишком много вопросов осталось к талантливой спортсменке, которая практически полностью скопировала путь Магдалены Нойнер. Дальмайер всегда её боготворила, так что неудивительно, что и со спортом завязала в том же возрасте. Давайте посмотрим, что сказала Лаура, делая важное заявление.

«После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру».



То есть, причина именно в потере мотивации, а не в проблемах со здоровьем, о которых так много говорила сама спортсменка и её окружение. В прощальном письме нет ни слова о болезнях, зато говорится об отсутствии страсти – всё выиграла, больше не хочу. В 25 лет это довольно странная позиция. Идём дальше и слушаем Дальмайер.

Болей сильней. Почему Дальмайер — настоящее чудо мирового биатлона. Без шуток Немецкая чемпионка так сильно болела, что объявила о прекращении карьеры. Но потом подумала, вернулась и почти выиграла первую же гонку.

«Это было вторжение в мою личную жизнь!

«Я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров – ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь! К сожалению, лучшей системы, которая могла бы контролировать чистоту спорта, до сих пор не существует».

Либо она троллит всю биатлонную тусовку, либо реально не понимает, как это звучит со стороны. Расскажу вам о том, как Лауру защищают на этапах Кубка мира. С ней постоянно находится менеджер, который буквально вскипает, когда кто-то спрашивает Лауру о допинге, причём эти вопросы никаким образом не заключают в себе намёков и контекста по отношению к самой спортсменке. Обычно это вопросы по громким делам других атлетов или общей ситуации в борьбе с допингом.

Но менеджер пресекает даже такие, безобидные в общем-то темы. Да и сама Лаура заметно нервничает и переживает. Просто наблюдение с этапов Кубка мира.

Вопрос этапа. Кто не верил, не верит и не будет верить Дальмайер? «Здравствуйте, я – Лаура, и я никогда не была терапевтическим исключением». Этих слов ждут от удивительной немецкой биатлонистки. Дождутся?

Болезни и исцеления

Карьера Дальмайер – это череда болезней и триумфов. Чемпионат мира в Осло в 2016 году. Лаура болеет, пропускает смешанная эстафету, а потом берёт подиум в спринте и разрывает всех в гонке преследования.

2017 год. Во время мирового первенства в Хохфильцене у немки большие проблемы с кровяным давлением, ей очень тяжело. Результат – четырые золотые медали.

В олимпийский сезон Лаура сильно простудилась и называла протекание болезни странным, хотя и типичным для неё (тоже троллинг?). Но это не помешало ей стать первой в истории женского биатлона спортсменкой, которой удалось выиграть и спринт, и пасьют в рамках одних Игр.

И совсем свежий пример из прошлого сезона. В спринте в Антхольце Дальмайер настолько устала, что едва не упала в обморок и не могла самостоятельно передвигаться. На следующий день она выиграла медаль в гонке преследования, а потом выиграла масс-старт.

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Узнаем ли мы правду?

В идеальном мире Лаура должна была бы честно рассказать о том, какие именно причины послужили поводом для столь раннего завершения карьеры. Но очень наивно полагать, что такое может произойти.

Дальмайер, как и Нойнер, будет время от времени появляться в качестве комментатора или эксперта, приезжать на Альпийские этапы Кубка мира и рассказывать красивые истории преодоления, которые к тому моменту уже будут иметь налёт легендарности.

Но на месте немецких болельщиков биатлона я не стал бы сильно переживать. Наверняка очень скоро появится новый молодой талант из баварского региона и повторит удивительный путь Магдалены и Лауры. И проведёт долгую карьеру, которую завершит в 26.