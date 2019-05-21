«Броненосец», на старт! Российские яхтсмены готовы к большой битве

Сегодня, 21 мая, на острове Менорка (Испания) стартовали первые гонки нового сезона класса ТР52 – 52 Super Series. На старт первого этапа Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week вышли 11 команд из восьми стран, в том числе и «Броненосец» под вымпелом Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Для единственной российской команды в серии это старт большого пути.

Спустя год перерыва выступлений в 52 Super Series «Броненосец» возвращается состав центральной серии международных Гран-при гонок килевых яхт. Подготовка к столь крупному событию была длительной и кропотливой.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Завершивший сезон-2017 на пятой строчке экипаж «Броненосца» был реорганизован. Часть экипажа была приглашена в команды «Кубка Америки» и соответственно заменена новыми спортсменами. Расширилась и российская часть экипажа. Вместе с Владимиром Любомировым, в составе «Броненосца» Павел Карачов (триммер), Алексей Кулаков (баковый), Егор Ларионов (гриндер), Александр Екимов (триммер). На берегу техническое обеспечение осуществляют Владимир Иконников и Дмитрий Арсеньев.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Важные изменения произошли в тактической группе команды. В связке с титулованным тактиком Морганом Ларсоном на позиции стратега в серии дебютирует олимпийский чемпион в классе «470», хорват Шиме Фантела, который также будет и вторым рулевым.

Практически год шла постройка новой лодки ТР52 «Броненосец» на известной испанской верфи Longtitude Zero по проекту Botin Sudio. Новая лодка российской команды станет единственной во флоте серии, спущенной на воду в этом году. Большая часть флота выступает на болидах 2018 года постройки. «Обкатку» новая лодка прошла в интенсивных тренировочных сессиях в Валенсии, а «боевое крещение» состоялось в рамках Palma Vela в начале мая. Соревнуясь с будущими соперниками по 52 Super Series, «Броненосец» сумел дважды финишировать в тройке.

«Можно сказать, что команда располагает всем необходимым для успешного старта в новом сезоне, – говорит рулевой и капитан команды Bronenosec Владимир Любомиров, – у нас новая лодка и, в большинстве своем, опытный экипаж. С другой стороны, мы год не соревновались в классе, то есть у соперников просто больше часов на воде. А это серьёзный фактор. Но мы уверены, что сможем достойно выступить».

Прогноз погоды на акватории Менорки обещает преимущественно лёгкие ветра. Соревнования Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week продлятся до 25 мая включительно.