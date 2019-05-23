Куда же ты, милая? Литовская чемпионка, травившая Ефимову, бежит из спорта

Мейлутите в 15 лет выиграла Олимпиаду и клеймила Ефимову за допинг. Сейчас ей 22, она пропустила допинг-тесты и… ушла из спорта. Да неужели?

В полку чемпионок, внезапно завершивших спортивную карьеру по неизвестным причинам, прибыло. Следом за Лаурой Дальмайер и Габриэлой Коукаловой из спорта внезапно ушла олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите. Российскому болельщику она известна не столько своей победой, одержанной в 15 лет, сколько тем, что жёстко проходилась по россиянке Юлии Ефимовой.



«Я готова начать новую главу в жизни. Я всю себя отдавала плаванию, я жила в спорте с ранних лет. Теперь я хочу отдохнуть от тяжелого тренировочного режима и лучше узнать мир вокруг себя», – объяснила пловчиха. Но нет ли в её словах лукавства?

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Карма – злая штука

В действительности всё очень просто. Мейлутите банально убежала от неминуемого допинг-бана за пропуск трёх тестов. А это практически гарантированные два года дисквалификации и пропуск Олимпиады. К чести Руты, она не искала оправданий и честно созналась, что пропустила допинг-тесты исключительно по своей ошибке, потому что неправильно внесла данные в систему АДАМС о своём местоположении.

Ирония же в том, что литовская спортсменка в своё время огульно критиковала россиянку Юлию Ефимову, требовала её длительной дисквалификации и недопуска до Олимпийских игр в Рио-2016. Только Рута забыла про карму, которая не щадит никого.



Интересно также и то, что временно исполняющая обязанности Антидопингового агентства Литвы Кристина Ягмининене выразила уверенность в том, что Мейлутите дисквалифицируют на год, а не на два. Может, перепутала: «Очень жаль, что наша «золотая рыбка» может быть дисквалифицирована на год из-за такой позорной ошибки. Это пример того, что даже звезды спорта должны выполнять свои обязанности».

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«Ефимовой дали очень мягкое наказание. Она намеренно приняла допинг»

Российской спортсменке Юлии Ефимовой дали 16 месяцев дисквалификации вместо 24 за то, что запрещённый препарат попал в организм по её неосторожности. Похожим образ допинг попадал в организм массы других спортсменов, но Мейлутите выбрала объектом своей ненависти именно Юлию.



«Раньше я уважала ее, считала одной из самых сильных соперниц. У нас было серьезное противостояние. Но теперь я не расцениваю ее как честную спортсменку. Она приняла допинг случайно? Ефимова в спорте уже не один год и прекрасно знает, насколько нужно быть осторожной с разными веществами. Я думаю, что ей дали очень мягкое наказание. Люди, которые применяли допинг, должны наказываться более сурово».



Объяснение вы сами знаете. Литовка, похоже, просто испугалась того, что Ефимова вернётся и победит её. Хотя, правильнее будет сказать, что не испугалась, а знала и понимала, что так и будет. Почему-то Руту, которая активно боролась за чистый спорт, никогда не волновала судьба других спортсменов и спортсменок: той же Терезы Йохауг, которой дали маленький срок за подобную ошибку. Что это, если не лицемерие?

Тройной удар. Ефимова мстит американкам, у России — три золота! Юлия Ефимова вместо свиста дождалась поздравлений и аплодисментов, Рылов заставил американцев слушать гимн России, а Чупков — японцев.

«Ефимова была виновна тогда, виновна и сейчас»

А когда Юлю оправдали за использование мельдония, литовка не выдержала окончательно и обвинила FINA в том, что чиновники этой организации не проявили должной решительности.



«Печально, что никто не удивлен решением FINA. Не потому, что мы считали ее невиновной. Она была виновна и сейчас ей остается. Это потому, что большая часть чистых и трудолюбивых спортсменов, а также их тренеров считает, что чиновники в их виде спорта слабы и бесхребетны. И вот опять это все подтвердилось».

Мейлутите также посетовала на то, что Федерация плавания прогнулась под Россию в отличие от Международной федерации тенниса, которая дисквалифицировала Марию Шарапову за мельдоний.



«Поздравляю, FINA. Вы потеряли доверие тысяч чистых пловцов и болельщиков. Я не считаю Ефимову честной спортсменкой. Она была виновной и остаётся ей сейчас».

Символ мощи. Ефимова и другие кандидаты на роль знаменосца Завтра в Бразилии состоится церемония закрытия Олимпийских игр. Выбираем кандидатов на роль знаменосца сборной России.

Остаётся вопрос, кто следующим из иностранных спортсменов потеряет мотивацию в 22-23 года и «внезапно» завершит карьеру? Есть подозрение, что мы увидим ещё не одну такую историю. И особенно оголтелым борцам с допингом, пожалуй, стоит несколько раз задуматься, прежде чем выдать очередную тираду.