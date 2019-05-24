«Понимали, что если не выиграем чемпионат – не поедем на Лигу чемпионов»

21 мая в Ростове-на-Дону завершилась финальная серия женского чемпионата России по гандболу. Хозяйки площадки – клуб «Ростов-Дон» — заставили собравшихся на трибунах болельщиков немного попереживать, но в итоге добились второй кряду победы над «Ладой» и защитили титул. Опытнейшая Анна Сень в красках рассказала о финальном матче, яркой церемонии ухода из гандбола Елены Сливинской и радости за своих соперниц.

Проигравшие восхитили не меньше чемпионок! Но финал всё же выиграл «Ростов-Дон» Ростовчанки в изумительном финале дожали «Ладу». Просто фантастический гандбол!

– Наша команда была настроена только на два матча, третий мы играть не собирались. Думаю, по нашему настрою это было хорошо видно. Понятно, что мы находимся не в лучшей своей форме, ведь вместо отдыха, который был у всех остальных команд, у нас был «Финал четырёх» Лиги чемпионов, где мы потратили много сил и эмоций. Но мы прекрасно понимали, что если мы не выиграем чемпионат, то не поедем на Лигу чемпионов, ради победы в которой мы играем.

Конечно, тяжело было настраиваться, собирать самые последние силы. И вообще сезон был очень тяжёлым, но я им довольна. Я максималистка и всегда хочу добиваться наилучшего результата, и два серебра в этом сезоне показывают, что нужно работать ещё усерднее (улыбается).

Фото: rostovhandball.ru

– Не было опасения, что на третий матч финальной серии может не остаться сил?

– Да нет, таких опасений не было. Мы просто хотели сделать так, чтобы другие команды даже подумать не могли о том, что у нас можно забрать золото.



– С чем связано трудное начало? «Ростов-Дон» забил первый гол только на пятой минуте.

– Все команды страны, когда они выходят против «Ростов-Дона», выкладываются на 200 процентов. Это замечательно, и приятно даже нам. Мы всегда рады играть с сильным соперником. Да и для сборной хорошо, когда в чемпионате появляются сильные команды и игроки.



Что касается финала, то наш главный тренер был совершенно недоволен нашей защитой. Мы играли неправильно, не было жёсткости, агрессивности, зато были глупые ошибки в атаке. Мы пытались забить гол очень быстро, ошибались и получали быстрые контратаки. С настроем же никаких проблем не было: мы понимали, что для игры в Лиге чемпионов нужна только победа.



– В тот момент, когда удалось оторваться, появилась уверенность, что игра сделана?

– Нет, если бы у нас появилась такая уверенность, то мы бы наступили на те же грабли, что и в Тольятти. Когда мы там повели в четыре мяча, то немного расслабились, позволили себя догнать и в итоге играли дополнительное время. Так что в этот раз мы об этом не думали. У Тольятти очень сильная команда, там есть игроки из числа лучших в мире. Например, Дарья Дмитриева всегда может взять на себя игру. Так оно и получилось. «Лада» смогла сократить отставание до одного мяча, так что мы не могли позволить себе расслабиться, а выкладывались по-полной.

– Можно ли сказать, что трудная победа в Тольятти помогла настроиться на второй матч?

– Мы всегда серьёзно настраиваемся на «Ладу». У нас никогда нет мысли о том, что мы легко пройдём этого соперника. Так что никакого расслабления и быть не могло. Тем более что наш главный тренер не даёт нам расслабиться даже в матчах со слабыми командами. Когда ты не сконцентрировался, то легко можешь получить какую-то травму. А зачем нам это нужно?



– А в чём же тогда была разница между первым и вторым матчами? В какой-то момент их сценарий был очень похожим, но дома вы не позволили «Ладе» сравнять счёт.

– Разница в первую очередь в опыте. «Лада» – команда более молодая, там меньше игроков сборной. Конечно, и трибуны нам помогли. Наши болельщики – лучшие в стране, и зал, как и всегда, поддерживал нас просто потрясающе.

Фото: rostovhandball.ru

– Финалом чемпионата России завершила карьеру Елена Сливинская. Во время матча вы вспоминали о том, что своего партнёра лучше бы проводить победой?

– Честно говоря, я хотела только одного: чтобы наш тренер поскорее выпустил Лену на поле, чтобы она получила больше игрового времени. В итоге она сыграла мало, но не расстроилась. Я очень рада, что её проводили как легенду, что она подняла кубок, получила красивую футболку. Конечно, мне будет не хватать старшего товарища по команде, очень опытного, много побеждавшего. Но она останется в Ростове, так что будет приходить на наши матчи, мы продолжим общаться, и я по-прежнему буду спрашивать у неё совета по игре.



– Церемонии могут позавидовать не только другие гандбольные клубы, но и клубы из других видов спорта. Рады, что играете в команде, где всё на столь высоком уровне?

– Как говорит Иван Игнатьевич Саввиди, у нас лучший клуб в мире. И я с ним полностью согласна. То, что для нас делает наше руководство, просто потрясающе. Я и в Европе играла, в «Дьоре», и там нечто похожее устраивали разве что для Аниты Гёрбиц. А это, мне кажется, второй человек в Венгрии, сразу после президента (улыбается). Её действительно знает полстраны.



Конечно, я вчера просто рыдала на церемонии – просто не могла сдержать эмоции. Я счастлива, что играю в лучшем клубе мира, что у нас такая команда, что мы идём к нашей цели. Надеюсь, что мы в ближайшее время всё-таки сможем до неё добраться.



– В этом году «Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионов, но при этом добился лучшего результата в истории. Как на это отреагировал Иван Саввиди?

– Иван Игнатьевич был на финале чемпионата России, заходил в раздевалку, поздравлял. Вся команда понимает, что у нас был шанс, но чего-то не хватило, и мы им не воспользовались, хотя очень хотели выиграть. Это спорт, здесь всегда есть победитель и проигравший. Мне очень приятно, что он нас не ругал, а поддержал, сказал, что мы хорошо поработали в течение сезона. Очень приятно, что такой человек очень привязан к нам и так сильно нас поддерживает.



– В этом сезоне вы четыре раза играли с «Ладой» в чемпионате России и одержали четыре непростые победы. Это отражение реального соотношения сил лидеров?

– Пусть соотношение сил обсуждают тренеры и специалисты. Но если бы мы не играли «Финал четырёх», то результат на табло был бы другим. Чувствовалось, что наша команда находится на спаде. И это логично: тренеры по физподготовке подводили нас именно к Лиге чемпионов.

В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.

– Как вы оцените уровень чемпионата России в сезоне-2018/19?

– Я, честно говоря, очень рада за «Звезду», за «Кубань», которая завоевала бронзовые награды. Как я уже говорила, в душе я всегда болею за эту команду, если она не играет против нас (улыбается). Я там начинала, там Евгений Васильевич работает, поэтому эта команда мне близка. Немного расстроила «Астраханочка», которая осталась пятой. А ещё я хочу поздравить Ижевск, где сейчас работает один из тренеров моей юниорской и молодёжной сборных Роберт Рифкатович Минабутдинов: команда сделал большой скачок вверх. Шестое место – это очень круто.

Забудьте про Лигу чемпионов. «Ростов» и «Лада» сыграли круче. И ещё сыграют Подвиг на последних секундах, два овертайма, удаление лидера – это только первый матч в Тольятти. Во вторник продолжение в Ростове.

– Более жёстких, равных матчей у «Ростов-Дона» стало больше? Или ничего не изменилось?

– Когда мы едем в тот же Волгоград или Ставрополь, то там порой играем первый тайм вничью. Девчонки очень стараются против нас, хотят себя проявить. Знаю по себе: когда я играла в «Кубани», то в матчах против «Лады», «Звезды» и на тот момент «Ростова», я открывала в себе какие-то сверхспособности. Когда ты молодой игрок, делаешь всё на максимуме!



– Впереди у вас отпуск. Какие планы?

– Вы знаете, это, наверное, мой первый отпуск за последние лет пять-семь, когда я точно не буду ничего делать (смеётся). Тренеры дают нам две недели полностью отдохнуть, а потом каждый будет работать по своей программе: заниматься в тренажёрном зале, бегать. Мой муж мне до сих пор не верит: он уверен, что я три-четыре дня отдохну и пойду бегать. Но я уже пообещала! Две недели я буду просто отдыхать. Следующий год – очень тяжёлый: там и чемпионат мира, и Олимпиада, которую я очень хочу выиграть ещё раз. Лига чемпионов тоже есть. Так что сейчас нужно полностью отдохнуть и восстановиться, чтобы хорошо подготовиться к сезону.