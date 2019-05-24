«Цель – поехать на Олимпиаду-2022 и выиграть для России долгожданную медаль»

С 23 по 26 мая в Дудинке проходит международный WCT Arctic Curling Cup. В этом году в турнире принимают участие 10 женских команд из 7 стран, в числе которых чемпионки мира и призёры Олимпийских игр. Ведущие кёрлингистки, приехавшие на Таймыр, отмечают высокий уровень турнира, организованного при поддержки генерального партнёра компании «Норникель».

Одним из фаворитов турнира является команда Алины Ковалёвой, которая в апреле стала чемпионом России. Для Алины этот сезон первый в качестве скипа сборной России, и, хотя на чемпионатах мира и Европы россиянки остановились совсем рядом с пьедесталом, эксперты оценили выступление команды как в целом успешное. Ульяна Васильева, выступающая за команду Ковалёвой, в этом сезоне была скипом студенческой сборной России, которая стала третьей на Универсиаде. А что думают сами кёрлингистки о прошедшем сезоне и какие изменения ждут команду в сезоне 2019/20?

Все звёзды снова к нам. Кёрлинг возвращается за полярный круг Финальный турнир сезона вновь проходит на Таймыре. За победу в Arctic Curling Cup бьются лучшие женские сборные мира. И Россия, конечно.

— Алина, Ульяна, вы уже играли в Дудинке два года назад, тогда за разные команды (Алина выступала за команду Анны Сидоровой, а Ульяна – за команду Виктории Моисеевой), при это обе стали призёрами. Какие впечатления остались от того турнира? Заметили какие-то изменения в этом году?

Алина Ковалёва: Впечатления самые позитивные, тем более мы победили тогда. Событие серьёзного масштаба в Дудинке, ребята из мужских команд много рассказывали о турнире 2016 года, были интересно самим это увидеть, побывать на Таймыре, за полярным кругом. В этом году могу отметить, что лёд стал даже лучше, чем два года назад, действительно на мировом уровне готовности.

Ульяна Васильева: У меня тоже остались отличные впечатления, разве что нашей команде не удалось победить. В этот раз мы уже были готовы к полярному дню. Наша команда из Санкт-Петербурга, где бывают белые ночи, но они, конечно, не настолько «белые» как здесь на Таймыре.

Ульяна Васильева Фото: Евгений Тумашов

— Сборная России на домашнем турнире, конечно, относится к числу фаворитов. Кого вы для себя в команде также выделяете среди претендентов на победу?

А. К.: У нас очень сильные соперники по группе, сложно выделить одного фаворита. Точно, что легко не будет ни с кем. Победы можно ожидать от любой команды.

— В этом сезоне ваша команда представляла Россию на всех крупнейших турнирах: чемпионате Европы, чемпионате мира, а Ульяна была скипом студенческой сборной в Красноярске. Также вы впервые стали чемпионками России в Сочи. Как оцените завершающийся столь насыщенный для вас сезон?

А. К.: В целом сезон можно назвать успешным для команды в новом составе, даже несмотря на то, что мы смогли завоевать медали на международной арене. Опыт был приобретён очень большой, теперь мы знаем, над чем надо работать, чтобы добраться до медалей. Конечно, победа на чемпионате страны была очень важна для нас, так как стала первой в карьере, такое удачное завершение сезона получилось.

У. В.: Мы показали ровные высокие результаты на многих турнирах, которые позволят участвовать в серии турниров «Большого шлема» в Канаде, что очень престижно. После того как нам не удалось завоевать медали на чемпионатах мира и Европы, очень важна была победа на чемпионате России, которой нам удалось добиться.

Кёрлинг и Таймыр – вместе на века. Это был последний зимний турнир сезона И россияне не остались на нём без медалей. Хотя и не те россияне, от которых этого ждали.

— По мнению экспертов, вы показали очень хорошую игру на групповой стадии чемпионата Европы и мира, а вот в решающих матчах выглядели не столь уверенно. С чем это было связано, с недостатком опыта таких встреч или вы выявили другие причины?

А. К.: Да, были некоторые причины, в том числе и недостаток опыта таких матчей за медали крупнейших турниров для команды в этом составе. На чемпионате мира также немного ошиблись с оценкой льда, что сказалось в решающей игре. Можно отметить, что был небольшой спад формы к плей-офф, нужно более грамотно распределять силы на таких напряжённых турнирах, где одна игра длится около трёх часов.

— Ульяна, насколько сложно в течение одного сезона быть скипом в одной команде и запасной в другой?

У. В.: На Универсиаде особых проблем не возникло, у меня уже был опыт игры скипом в юниорской сборной. Жаль, конечно, что не удалось победить в Красноярске. Да и в сборной мне достаточно комфортно в роли запасной было.

Алина Ковалёва Фото: Евгений Тумашов

— В кёрлинге составы команд меняются довольно часто, какие планы у вас на следующий сезон, какие изменения будут?

А. К.: У нас завершает активную карьеру Ульяна, поэтому мы уже решили, что вместо неё будет играть Мария Комарова, это сильный игрок, которая выигрывала медали чемпионатах мира в смешанных командах и смешанных парах. Цель нашей команды – поехать на Олимпийские игры 2022 года и наконец выиграть для России долгожданную медаль.

— Ульяна, вы планируете окончательно уйти из кёрлинга или пока речь о том, что вы не будете выступать на профессиональном уровне в режиме игрока сборной команды?

У. В.: На данный момент я не буду продолжать выступления, но нельзя загадывать, что это навсегда, кёрлинг такой вид спорта, что в него потом можно продолжить играть и на другом уровне.

— Какие планы на отдых, когда снова возобновите тренировки?

А. К.: После турнира в Дудинке у нас будет месяц, чтобы отдохнуть, а в июле уже постепенно начнутся тренировки подготовительные, а с августа уже полноценная подготовка к сезону. В начале сезона одна из основных задач — пройти отбор в сборную России, который состоится в октябре.