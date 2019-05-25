Шесть мировых рекордов в час. Как спринтер Джесси Оуэнс сделал невозможное

Когда футболисты будут рассказывать о том, как им не хватило 45 минут для того, чтобы изменить ход матча, просто вспоминайте историю Джесси Оуэнса, которому этого же отрезка времени хватило, чтобы побить шесть мировых рекордов. Ещё раз – шесть за 45 минут!

Удивительный день в истории

Это случилось в 1935 году на турнире «большой десятки» в небольшом городке штата Мичиган.



25 мая в 15 часов и 15 минут Джесси начал с того, что повторил мировой рекорд в беге на 100 ярдов, что равняется 91,44 метра (да, у американцев тогда были свои причуды, и они бегали весьма нестандартные дистанции).



Через 10 минут он побил мировой рекорд в прыжках в длину, причём сделал это с большим запасом от предыдущего достижения – на целых 15 сантиметров. Результат – 8,13. Этот результат продержался 25 лет: лишь в 1960 году его улучшил японец Чухей Намбу.



В 15:45 Оуэнс установил новый рекорд в беге на 220 ярдов. Забавно, что по ходу этого забега он умудрился ещё и обновить лучший результат мира в беге на 200 метров.



И ровно в 16:00 Джесси поставил красивую точку. Он установил новый мировой рекорд в беге на 220 ярдов с барьерами и попутно улучшил результат в этой же дисциплине на 200 метров.

Легенда о Гитлере

Джесси Оуэнс вообще атлет удивительный. В историю он вошёл даже не благодаря мировым рекордам, а из-за своего выступления на Олимпийских играх в Берлине. Германией тогда руководил Адольф Гитлер и считается, что он настолько был раздражён победой темнокожего атлета на дистанции 100 метров, что демонстративно отказался пожать ему руку после финиша. Гитлер, мягко говоря, не был хорошим человеком, но эту всё же историю слегка раздули для того, чтобы наглядно показать, как дух Олимпиады возвышается над расизмом и фашизмом.



Оказалось, что президент Олимпийского комитета Анри де Байе-Латур заранее обратился к Гитлеру с просьбой не поздравлять спортсменов на стадионе, если тот не мог пожать руку каждому победителю. Поэтому Гитлер прекратил собирать спортсменов у себя в ложе. Он понимал, что у Оуэнса хорошие шансы на победу во многих дисциплинах, а жать руку темнокожему ему не очень хотелось. Так что он сыграл на опережение.

Чернокожий атлет, унизивший Гитлера История Джесси Оуэнса – бегуна, который на Олимпиаде в фашистском Берлине публично унизил Гитлера, а на родине не смог снять номер в отеле.

Позднее признание

Кстати, сам американец не держал обиды на Гитлера. Более того, он уверял, что тот даже помахал ему издалека, поздравив с победой. В отличие от президента США Франклина Рузвельта, который даже не снизошёл до поздравления темнокожего. Сейчас такое представить сложно.



Хоть какое-то признание Оуэнс получил после окончания Второй мировой войны, став официальным посланником американского президента на Олимпиаде в Мельбурне. Его начали приглашать в Индию, Сингапур и другие страны, где он делился секретами своих успехов. Но всё это не сильно помогало его материальному положению, и ему приходилось хвататься за любую работу, чтобы выживать. В конце 1979 году у Джесси обнаружили рак лёгкого. Химиотерапия не помогла, и 31 марта 1980 года великий американский спортсмен скончался в Аризоне.



Кстати, о его имени. Во время Великой миграции семья Оуэнса переехала в Кливленд. И тогда Оуэнс ещё был Джеймсом. Но в начальной школе новая учительница из-за южного акцента неправильно поняла его имя, когда тот представился, и вместо Джеймса услышала J.C. – Джесси. Молодой паренёк был скромным и не решился исправить учительницу, таким образом, невольно сменив имя с Джеймса на Джесси. Впрочем, некоторые источники считают это красивой легендой.