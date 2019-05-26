Главные звёзды российского фигурного катания пережили в Японии землетрясение прямо во время шоу. А Медведева над этим даже пошутила.

Медведева посмеялась над землетрясением в Японии. Её шутку оценили не все

Все важнейшие прокаты сезона для лучших в мире фигуристов остались позади. На календаре – конец весны, а это значит, что можно покататься в шоу как ради собственного удовольствия, так и ради неплохих премий. Вот только порой даже в шоу иногда приходится серьёзно поволноваться: 25 мая звёздные российские фигуристы пережили землетрясение прямо во время шоу.

«Впервые почувствовал толчки на льду»

В конце весны и начале лета именитые российские фигуристы колесят по Японии в рамках шоу Fantasy on Ice, организацией которого занимается двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В этом году из России к нему приехали три сильнейшие фигуристки страны: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, а также Евгений Плющенко.

Именно во время проката Плющенко на ледовой арене городка Макухари близ Токио и случился природный катаклизм. «Езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в четыре балла. И такое бывает… Спасибо моим японским болельщикам за поддержку», – написал Евгений.

На самом деле землетрясение было даже чуть мощнее четырёх баллов: точная электроника зафиксировала близ Токио толчки магнитудой до 5,1 балла по шкале Рихтера. От толчков такой силы начинает раскачиваться люстра, с потолка падает штукатурка, а по стенам непрочных зданий могут побежать трещины. Но для Японии подобные землетрясения не в новинку, поэтому здания там строят сейсмоустойчивые, да и в панику никто не впадает.

Выход из положения был найден быстро: организаторы просто взяли небольшую паузу. Зрители и спортсмены никуда не расходились, и через 20-30 минут представление продолжилось.

Неуместная шутка?

Во время паузы фигуристы немного нервничали, но в целом сохраняли позитивный настрой. А Евгения Медведева даже пошутила. «Только что у нас было землетрясение», – замечает голос за кадром, снимая российских спортсменок. «Да это просто я откаталась!» – с улыбкой ответила Медведева. Позже она разместила это видео на своей страничке в «Инстаграме».

Однако шутку российской фигуристки оценили не все. Некоторые подписчики Медведевой сочли шутку неуместной и возмутились. «В землетрясении ничего смешного нет», – написал один из комментаторов по-русски. Встречались и комментарии с возмущениями и на японском языке.

С одной стороны, спонтанная шутка Медведевой действительно получилась довольно жёсткой – смеяться над природным катаклизмом, в котором могли пострадать люди, вообще странно, а уж приписывать его создание себе – тем более. С другой – фигуристка не просто отреагировала на новость о землетрясении, а сама находилась в зоне угрозы своему здоровью. И, возможно, таким образом, через шутку просто проявилась реакция на стрессовую ситуацию.

В конечном счёте землетрясения в пять баллов для Японии – это не то чтобы стандартная, но весьма обычная история. И с точки зрения строительства зданий, поведения людей и работ специальных служб в Стране восходящего солнца к ней все, как правило, готовы.

Исключение составляют лишь какие-то особенно серьёзные катаклизмы. В марте 2011 года в Японии произошло серьёзнейшее землетрясение с толчками магнитудой до 8,9 балла. Погибли и пострадали более 10 тысяч человек. И из-за этого бедствия пришлось отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Токио через две недели.

В мае 2019-го, к счастью, обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Шоу продолжилось через несколько минут. Российские фигуристы понервничали, но остались в полном порядке.