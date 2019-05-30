Российская гимнастка-«художница» попалась на допинге. Как Алина Кабаева?

Два года дисквалификации

Российские гимнастки-«художницы» никогда не дают повода в себе усомниться. Они всегда стремятся только к первым местам, всегда обворожительно красивы, всегда безупречны. И новости о том, что в стане художественной гимнастики что-то не так – словно ножом по сердцу.

27 мая стало известно, что Александра Семёнова получила два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 20-летнюю спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена»). Конкретное вещество не называется.



Семёнова – чемпионка мира (2014) в групповых упражнениях по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы (2014) в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, серебряный призёр европейского первенства в финалах с десятью булавами. В последние годы она серьёзных успехов на международной арене не добивается, но продолжает выступать.



Впрочем, похоже, это не привычная история из разряда: «обманывал – попался».

«Вещество попало в организм случайно»

«В моих действиях не было умысла, не было небрежности или халатности. Я категорически не приемлю допинг и всячески содействовала расследованию и выяснению, как такое могло произойти. Как того требуют антидопинговые правила, я установила, каким образом запрещённое вещество попало в организм – случайно с таблетками от давления», – рассказала сама Семёнова.



А ещё добавила, что предоставила дисциплинарному комитету РУСАДА независимую химическую экспертизу и свидетельские показания, но комиссия посчитала аргументы спортсменки недостаточными. «В решении даже не упомянута и никак не прокомментирована представленная нами независимая экспертиза», – подчеркнула Семёнова.

У спортсменки есть три недели на то, чтобы подать апелляцию в CAS, но она не уверена, что теперь это целесообразно. Пока дело будет рассматриваться сезон всё равно пройдёт, кроме того, нет никаких гарантий, что арбитражный суд спортсменку оправдает.

Подобное уже было с Кабаевой

Любопытно, но 18 лет назад уже была история, связанная с допингом в нашей художественной гимнастике, причём её масштаб был куда более значительным. В 2001 году в допинг-пробах звёзд сборной Алины Кабаевой и Ирины Чащиной нашли запрещённый препарат фуросемид, который часто используется для сокрытия следов применения анаболических стероидов.



Никто не стал особенно разбираться в том, зачем хрупким гимнасткам стероиды, и во время расследования никто особо не вникал в историю российской стороны: препарат попал в организм спортсменок вместе с поддельной, некачественной пищевой добавкой. Кабаеву и Чащину отстранили на год. Алина потеряла четыре золотых медали чемпионатов мира, Ирина – одну.



Правда, даже годичная пауза не помешала девушкам вернуться с триумфом. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах Алина завоевала золотую награду, Ирина получила серебро.