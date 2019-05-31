Помните «Борцов» из КВН? Они ответили за шутки перед борцами сборной России

Многие люди в России верят устоявшимся стереотипам про борцов: суровые люди с Северного Кавказа, которые никогда не улыбаются, а только проводят приёмы, отращивают бороды и на Олимпийских играх помогают большой сборной России пополнить медальный зачёт.



В 2011 году группа кавээнщиков из Сургута решила над этими стереотипами пошутить. И шутка зашла так далеко, что команда «Борцы – Северный десант» обзавелась армией поклонников и претендует на победу в Высшей лиге. Читай – в чемпионате России по вольному КВН.

Учитывая популярность артистов, их встреча с настоящими борцами, над которыми они порой потешались, была лишь делом времени. К счастью, борцы сборной России встретили «Борцов» не в тёмной подворотне, а на фестивале «Настроение АЛРОСА». Кавээнщикам, конечно, пришлось немного пострадать за свои шутки на ковре, но и спортсмены надрывали себе животы от смеха.



Оказалось, что с чувством юмора даже у суровых бородатых атлетов всё в полном порядке.

«Нас мало кто может победить!»

«Мы уже ездили на фестиваль «Настроение АЛРОСА» в прошлом году по приглашению Федерации спортивной борьбы России, – рассказывает игрок КВН Рухин Магеррамов. – Но если сравнивать, то этот год мне понравился больше: потому что Якутск добавился, и мы пообщались с известным мэром города – Сарданой Авксентьевой. А ещё в этот раз были борцы-вольники – весёлые ребята, мы сразу нашли с ними общий язык, приняли участие в их мастер-классах».



В рамках фестиваля кавээнщики вместе с борцами сборной России проехались по четырём городам: Удачному, Айхале, Мирному и Якутску. Сослан Рамонов, Александр Богомоев, Магомед Курбаналиев и Валерия Лазинская общались с юными спортсменами, делились секретами своего мастерства, заряжали детей и заряжались сами позитивными эмоциями. Что касается кавээнщиков, то они помогали добавить позитивной атмосферы, выступали с концертами.

Впрочем, пришлось «Борцам» и отложить в стороны микрофоны, чтобы выйти на ковёр в рамках мастер-класса. «Кто кого победил? Ответ на вопрос очевиден: нас-то мало кто может победить, – смеётся Рухин. – Но, конечно, мы просто пытались быть послушными учениками. Очень понравилось работать с Валерией Лазинской – она сильнее всех нас крутила (улыбается). Я знаю, что она очень любит тренировать детей, а учитывая наш уровень борьбы, мы были как дети».



«Физически мощные ребята, способные», – дал свою оценку артистам Курбаналиев.

«Вы чего борцов позорите?»

Не секрет, что у «Борцов» своеобразный юмор: их сценические образы могут понравиться не всем: медлительны, суровы, порой тугодумны. Но, как оказалось, на юмор борцы не обижаются.



«Да ну, чего обидного? Это же всё шутки. Зато ребята доводят вольную борьбу до зрителей, показывают, что есть такой вид спорта. Зрители смотрят, понимают, что есть вольная борьба, улыбаются. Не так часто на Первом канале борьбу показывают», – говорит Курбаналиев.

«О, это злободневная тема для нас! – объясняет Магеррамов. – Мы интересовались мнением профессиональных борцов, ребят, добившихся больших успехов. Они действительно понимают юмор и иронию этого стиля. Впрочем, КВН – это игра интеллектуалов, литературная игра. Если ты играешь в неё, то ты в принципе не можешь быть недалёким. Я считаю, что мы показываем борцов только в хорошем свете. Да и в сборной России по вольной борьбе многие ребята нас поддерживают: им нравится наш стиль. Мы ни в коем случае не хотим никого обидеть.



Не знаю, как это у нас получается, но где-то мы достигаем цели – популяризировать борьбу как вид спорта. Нам несколько раз нам говорили, мол, я начал ходить на борьбу, своего ребёнка отдал на борьбу, чтобы был таким же умным, весёлым и спортивным.



Хотя поначалу не понимали, возмущались. Но это единичные случаи. Писали, мол, чего это вы позорите борьбу. Мы как-то даже обыгрывали эту тему: выходят здоровые бородатые парни на сцену и говорят: «Вы чего борцов позорите?» Но сейчас все понимают, в чём суть игры, в чём стиль нашей команды. Да что там говорить, если даже великий Александр Карелин как-то по телефону перед игрой сказал одну классную вещь: «Пока вольники проходят в ноги, классики проходят в люди». Борцы в КВН – это доказательство того, что они тоже умные люди».

Борцы и кавээнщики друг друга стоят

Как вы думаете, есть ли в команде кавээнщиков настоящие борцы?



Ответ даёт Рухин: «Из-за нехватки времени никто всерьёз спортом не занимается. Иногда ходим в спортзал, играем в футбол. Но раньше, конечно, плотно занимались: была и борьба, и бокс. Но, конечно, мы не настоящие борцы. Были бы мы борцами, не было бы у нас времени на КВН. А мы всё-таки изначально кавээнщики, придумавшие этот образ, этот стиль. Прийти к нему помогло наше окружение: среди наших друзей много борцов. Мы почувствовали, что это стереотипная тема, она может выстрелить и использовали такой стиль. Это мог быть и какой-то другой вид спорта, но мы понимали, что для России борьба на первом месте».



А Магомед Курбаналиев порассуждал, кто же на самом деле веселее: борцы или КВН-щики: «Разница в чём: все видят кавээнщиков на сцене, и они весёлые, позитивные, а борцы во время выступления на ковре серьёзные, собранные. Но за ковром-то нас никто не видит! А мы тоже интересные, весёлые, хорошо проводим время. Так что мы с кавээнщиками друг друга стоим.

По признанию борцов и кавээнщиков 15 дней фестиваля пролетели незаметно. А расставаясь, «Борцы» и борцы пообещали поддерживать друг друга в их профессиональной деятельности.



«Много лет назад, я помню, у нас был телевизор, который показывал всего два канала. И КВН там часто показывали. Но я по-русски говорил плохо и не понимал, чего это все смеются. А теперь понял, что это действительно смешно. С удовольствием схожу на КВН», – заметил Курбаналиев.