«Спартак» снова без титула. «Чеховские медведи» в 18-й раз стали чемпионами

Московский «Спартак» был в одном полушаге от этого, чтобы стать чемпионом России по гандболу накануне вечером. 17-летней гегемонии «Чеховских медведей» почти пришёл конец, но подопечные Владимира Максимов в невероятном по эмоции и драматургии матчу вырвали победу и сравняли счёт в серии. В третьем матче решалось абсолютно всё.

«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» и сравняли счёт в финале Суперлиги

Уважение превыше всего

Команды потратили ровно одну минуту на раскачку, после чего Евгений Цахариас и Дмитрий Санталов обменялись забитыми мячами. Затем красно-белые получили право на 7-метровый, однако литовский левый крайний москвичей Урбонас Миндаугас не смог переиграть вратаря «Чеховских медведей». Литовец исправился через пару минут и всё-таки вывел «Спартак» вперёд – 2:1. Санталов тут же ответил классным броском в верхний угол. Первые 10 минут прошли в равной борьбе, что, конечно же, можно было ожидать.



В какой-то момент на первый план должна была выйти физическая готовность гандболистов, потому что вчерашние 70 минут на площадке вряд ли дались легко. При счёте 4:4 классный проход удался Иналю Афлитулину, который сумел переиграть отлично действовавшего в первые минуты Дмитрия Павленко. Но и кипер «Спартака» Николай Сорокин был хорош. Он отразил 7-метровый и часто спасал своих парней.



Приятно, что несмотря на накал страстей, команды продолжали уважительно относиться друг к другу. Деревень довольно жёстко сфолил на Котове, но никакого конфликта и близко не было. Деревень извинился и отправился отдыхать на две минуты. К 22-й минуте на табло арены в «Крылатском» горели цифры 7:7.

Бесконечное удовольствие. Как «Спартак» спасал финал даже после сирены В чемпионате России по гандболу даже финальная сирена не может остановить борьбу за исторический титул.

Тайм-аут Максимова не сработал

На протяжении всего этого отрезка игры ни одной из команд не удалось оторваться от соперника хотя бы на два мяча. Красивый момент случился за 7 минут до перерыва, когда Дмитрий Ковалёв получил длинную передачу от вратаря «Спартака» и в великолепном прыжке сходу переправил мяч в дальний нижний угол – 9:8. Максимов взял тайм-аут, призывая своих подопечных ни в коем случае не пустить красно-белых в отрыв.



Получилось не очень. Москвичи впервые в матче оторвались на два гола, а могли и на три, если бы в быстрой атаке арбитры не зафиксировали пробежку у одного из гандболистов хозяев. Зафиксировали, к слову, справедливо. Подопечные Игоря Левшина не долго переживали из-за этой ошибки и концовку тайма провели лучше соперника. Уверенно исполнял 7-метровые броски Михаил Виноградова, переигрывавший как Павленко, так и Артёма Грушко. В итоге на перерыв команды ушли при счёте 13:10 в пользу «Спартака».

В секунде от сенсации. Как «Спартак» напугал своих болельщиков Украинский вратарь «Пермских медведей» был очень хорош, но в полуфинал чемпионата России вышли красно-белые.

Провал «Спартака» после паузы

В первые 10 минут после паузы у хозяев совершенно не получалась игра в атаке. «Чеховские медведи» же вышли максимально собранными и выиграли этот отрезок со счётом 5:2, выровнял положение – 15:15. В такой непростой момент молодой линейный красно-белых Илья Рябов буквально выгрыз мяч у соперника и «с мясом» занёс его в сетку, вернув лидерство «Спартаку».



Правда Санталов, тут же вернул игру в ничейное русло, а затем два быстрых отрыва подмосковных гандболистов привели к тому, что «Чеховские медведи» повели со счётом 18:16. Тренерский штаб предсказуемо отреагировал тайм-аутом на рывок соперника. Левшину предстояло вернуть своим подопечным понимание той игры, которая приносила результат в первой половине.

Получилось ровно наоборот. Москвичи допустили две потери в атаки и нарвались ещё на две контратаки – 22:18. Левшин не стал брать второй тайм-аут, надеясь, что он больше пригодится в концовке второго тайма. Это был безусловный риск, но остаться на последних минутах без возможности изменить ход матча, тоже было сомнительной перспективой.

«Медведи» снова сделали это

Виноградов бросил из сложнейшей ситуации и сократил отставание «Спартака» до трёх голов. А потом ещё Егор Евдокимов наступил на голеностоп Денису Васильеву и тот, хромая, покинул площадку. Красно-белые реализовали 7-метровый, и от былого разрыва в 4 мяча осталась ровно половина – 20:22. Но красивого камбэка не получилось. Подопечные Левшина не справились с напряжением в концовке решающей игры и уступили – 23:27.



«Чеховские медведи» блестяще провели вторую половину встречи и заслуженно добились успеха. Подмосковная команда в 18-й раз стала чемпионом России. Человек-легенда Владимир Максимов снова сделал это, но отдадим должное и московскому «Спартаку», благодаря которому в нашем первенстве присутствует крутая интрига.