Слуцкая заткнула всех болельщиков. Правильно – выиграй Олимпиаду или сиди молча!

«Именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете. Именно мы имеем право говорить. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы», – таким эмоциональным заявлением недавно разразилась фигуристка Ирина Слуцкая в одном из своих интервью. Она рассказывала о том, как справилась с потоком негативных откликов в соцсетях после критики в адрес Загитовой по итогам финала Гран-при в Ванкувере. Но не зашла ли Слуцкая слишком далеко?

Слуцкая: мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидит на диване

Не умеешь? Не критикуй!

Сразу стоит сказать, что Ирина Слуцкая – действительно классная фигуристка. Она семь раз выигрывала чемпионаты Европы, два раза побеждала на чемпионатах мира и завоевала две медали Олимпийских игр, но без золота. Точно можно сказать, что без неё не было бы сейчас в России бума женского катания, и наши девушки бы не доминировали на всех крупнейших стартах.



Но при этом Слуцкая – точно не единственный человек в стране, который понимает фигурное катание, любит его и готов о нём говорить. Более того, круг этих людей совершенно не ограничивается бывшими и действующими фигуристами. Для того чтобы наслаждаться или наоборот раздражаться тем или иным выступлением, не обязательно даже уметь кататься на коньках. Равно как не обязательно уметь управлять самолётом, чтобы сделать вывод о том, что пилот сел довольно жёстко, или уметь варить суп, чтобы понять, что он невкусный.



В эпоху современных технологий практически каждый человек может высказывать своё мнение: раньше его можно было выкрикнуть с балкона, а теперь можно написать в интернете, порой даже в личные сообщения самому спортсмену. Таков наш мир сейчас, и запрещать высказываться «дяде с улицы» просто глупо. Другой вопрос в значимости этого мнения и авторитете говорящего: к высказыванию Слуцкой о фигурном катании прислушаются больше, чем к словам дяди Васи.

Оставьте только профи!

Ирония всей ситуации состоит в том, что от болельщиков открещивается представительница одного из самых популярных и любимых в России видов спорта. Ладно бы сказанул футболист, которых у нас любят только по большим праздникам, но тут-то фигуристка! Причём фигуристка, которую любили, за которую переживали, болели, радовались в случае больших побед.

А получается – болельщики не должны были восхищаться Ириной? Только профессионалы?



Спортсмены в России за годы уже привыкли, что спорт – это для них и про них. Что всё должно крутиться вокруг них. В нашей стране спорт высоких достижений щедро спонсируется государством, поэтому спортсмены порой просто не задумываются над тем, а нужны ли им вообще все эти зрители. Некоторые готовы вариться в своём мире: выступать, получать оценки экспертов, приходить за зарплатой. Зрители в эту схему вообще не вписываются.



Кстати, с фигурным катанием интереснее. В межсезонье или после завершения карьеры фигуристы могут кататься в шоу. Но можно ввести правило: продавать билеты только тем, кто исполняет на льду хотя бы тулуп в два оборота. Да, зрителей будут единицы. Зато все – профи!



Ещё забавнее во всей этой истории то, что Ирина – депутат Московской областной думы. То есть тот человек, который, по большому счёту, не являясь профессионалом в этой сфере, попал на работу из-за своей популярности, и теперь по долгу своей службы должен слушать и слышать народ. Как люди, не будучи экспертами, говорят о дорогах, ценах, реформах и так далее.



Хотя, может быть, и здесь простой человек ни черта не понимает?

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