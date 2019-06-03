«Максимов не ругался. Но слова для мотивации в перерыве нашёл»

«Чеховские медведи» вновь стали чемпионами России по гандболу, а их легендарный тренер после игры травил байки. Но повторять их нельзя.

В российском мужском гандболе ничего не изменилось и с появлением московского «Спартака». Два сезона подряд многие, наверное, ждали, что спартаковцы скинут с трона «Чеховских медведей», но ничего не получилось. Подмосковная команда в 18-й раз подряд стала чемпионом России – даже казанский «Зенит» в волейболе уступил свой трон, а «медведи» в свою берлогу чужих не пускают. После окончания финальной серии капитан чемпионов разыгрывающий Кирилл Котов и герой двух московских матчей левый полусредний Дмитрий Санталов рассказали «Чемпионату» о том, как проходила борьба за золото.

— Какой из трёх матчей финала стал для команды самым сложным?

К.К.: Сто процентов – второй. Психологически мы были готовы, хотели реабилитироваться за домашнее поражение. А вот физически было тяжело и нам, и им. «Спартак» прилагал все силы для того, чтобы закончить серию в двух матчах, мы бились за то, чтобы состоялся третий матч. Вот и получились эти овертаймы. Но по итогу того матча нам повезло чуть больше, мы оказались сильнее.

Д.С.: Конечно, второй. Потому что у нас не было права на ошибку. Дома проиграли, и это небольшое давление создавало.

— Так всё-таки повезло или оказались сильнее?

К.К.: Рассуждать можно двояко. Фактор удачи был. Но на нашей стороне была и психология победителей. В десяти предыдущих матчах «Спартак» победил нас только однажды. Так что это совокупность удачи и силы.

«Спартак» снова без титула. «Чеховские медведи» в 18-й раз стали чемпионами Красно-белые начали за здравие, но после перерыва были полностью переиграны подопечными легендарного Владимира Максимова.

— Не было ощущения во втором матче, что «Чеховские медведи» находились на грани поражения?

К.К: Во время игры такого точно не было. Мы всегда думаем только о победе, играем в каждом матче до конца. Даже когда спартаковцы сравняли счёт и вышли вперёд, ничего такого не было. Мы были уверены в своих силах.

Д.С.: Нет. Наши тренеры были спокойны, чётко руководили игрой.

— То, что было три матча, до начала серии предполагалось?

К.К.: Обе команды предпочли бы закончить серию в двух играх. Но получилось так, как получилось. «Спартак» — очень достойный и сильный соперник, он опередил нас в регулярном чемпионате, я даже не помню, когда мы последний раз становились по итогам «регулярки» не первыми.

Д.С.: Переживали просто, как перед каждым финалом, но не больше. Не скажу, что настрой как-то отличался от прошлогоднего.

— В третьем матче серии «Чеховские медведи» после первого тайма уступали три мяча. В перерыве состоялся жёсткий разговор?

К.К.: Скорее, не жёсткий, а мотивационный. Владимир Салманович нашёл нужные слова, и у нас появились те самые силы, которых не хватало в первом тайме. Не буду рассказывать, что именно сказал наш главный тренер, потому что это должно оставаться внутри команды. Получилось вдохновляюще, мы получили хороший заряд для того, чтобы переломить ход встречи. Итоговый счёт подтвердил правоту Максимова и нашего второго тренера Виталия Иванова.

— Что сказал главный тренер после окончания третьего матча?

Д.С.: Пошутил сначала, рассказал несколько баек из своей тренерской карьеры, но попросил, чтобы мы про них никому не говорили. Так что я просьбу наставника выполню. Потом уже всех поздравил с победой.

— Есть ли у этой победы конкретный герой или всегда побеждает команда?

К.К.: Можно выделить практически всю команду – кто-то отличился в атаке, кто-то в защите. Но все же видели, что творил Дмитрий Санталов, который забрасывал такие мячи, из таких положений, что и представить сложно. Когда в атаке есть такой игрок, который решит конкретный эпизод, все остальные тоже раскрепощаются. А в защите мы все пахали. Не могу не отметить и нашего вратаря Дмитрия Павленко, без которого этой победы не могло быть. Я думаю, каждый отдал для чемпионства всё, что мог.

— Дмитрий, вы чувствуете себя героем финала?

Д.С.: Нисколько. Ребята создавали моменты, я забивал, в защите все работали. Так что моя роль в этих матчах сильно приукрашена. Самое главное – командный результат, а он в нашу пользу.

— У вас были домашние заготовки к финалу?

К.К.: В третьем матче, думаю, было заметно, что некоторые отрезки времени наша команда играла без разыгрывающих, в задней линии действовали два левых полусредних – Дмитрий Санталов и Сергей Марк Косоротов, которые давали отдохнуть нам с Игорем Карловым. Такой ход принёс свои плоды. «Спартак» во втором тайме с такой заготовкой не справился, парни забили им несколько мячей подряд с дальней дистанции. Этот ход предложил Максимов, и на тренировке Санталов и Косоротов несколько серий попробовали так действовать. А потом получилось в игре. Наиграть что-либо серьёзно у нас просто не было времени. «Спартак» же нас ничем не удивил тактически – они играли так, как и в остальных матчах сезона. А то, что они всегда играют с высочайшей самоотдачей, это всем известно.

Д.С.: Это спонтанно получилось, у нас действительно не было времени наиграть что-то. Но в игре сработало.

— Появление такой команды, как «Спартак», подхлестнуло «медведей» в плане мотивации?

К.К.: Мы всегда играли и играем только на победу. С нашим главным тренером по-другому просто невозможно. Появление «Спартака» повысило уровень конкуренции в чемпионате, но подхлестнуть нас уже сложно. Для нас существует только одно место.

— Вы же понимаете, что любые победные серии когда-то заканчиваются?

К.К.: Прекрасно понимаем. Но постараемся не допустить, чтобы это произошло при нынешнем поколении команды.

— Пора уже в Лиге чемпионов себя проявлять. Постараться хотя бы побороться за возможность выхода в плей-офф.

К.К.: Мы все этого очень хотим. Хотим доказать сами себе, что мы можем достойно выглядеть и в Европе. Следующий сезон просто обязан быть для нас удачным. Хватит уже всяких невыходов из группы.

— Могут ли надоесть постоянные победы?

Д.С.: Вот постоянные поражения, наверное, будет надоедать и прибивать. А победы не надоедают никогда.