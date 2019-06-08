С мастером спорта по борьбе в Москве расправились трое отморозков. Ответят ли они по закону?

Борец заступился за беременную девушку. И поплатился за это жизнью

Человек человеку волк. Так написал римский комедиограф две тысячи лет назад. Увы, и сегодня эта подтверждённая веками мысль не потеряла своей актуальности.

Минувшей ночью в Москве был убит человек. Мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев решил урезонить компанию молодых людей, пристававших к девушке. Хотя назвать людьми подобных отморозков язык просто не поворачивается. Спортсмена били втроём. До конца.

Мастера спорта по греко-римской борьбе до смерти избили в Москве

Заступился за девушку

Преступление произошло на территории парка в Южном Бутово. Свидетели рассказывают, что на мосту через пруд трое молодых людей приставали к беременной девушке. Навстречу шла пара: 34-летний Сергей Чуев со своей девушкой. Мужчина пытался урезонить хулиганов.

«Он развернулся и сказал: «Что вы делаете?!» Что-то на таком уровне», – позже рассказала очевидец происшествия в интервью «Пятому каналу».

Далее события развивались стремительно: молодые люди накинулись на Чуева и стали бить его втроём. В какой-то момент Сергей, не справившийся с этим отморозками, упал в пруд, но даже это их не остановило. Человеку не давали выбраться из воды, пока он не потерял сознание.

Когда изверги скрылись, подруга Чуева с помощью прохожего вытащила пострадавшего из воды, но ни первая помощь, ни подоспевшие врачи не смогли спасти спортсмена. Теперь следствие будет устанавливать, стали ли причиной смерти удары, или человек захлебнулся.

Хотя вряд ли это будет иметь какое-то значение. Погибшего уже не вернуть, а отморозков, спешно скрывшихся с места происшествия, в любом случае будут судить за убийство. Уже после обеда 8 июня следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в совершении преступления.

Крайне печально, что погиб человек, который не остался равнодушным, пытался помочь девушке в трудной ситуации, а нарвался на нелюдей, готовых на страшные поступки.

Фото с места, где убили Сергея Чуева…

Не первый случай…

К сожалению, это не первый случай за последний годы, когда в России гибнут подготовленные и сильные спортсмены. Два года тому назад в Хабаровске в ходе уличной драки погиб чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Драку с ним затеял бывший боец ММА Анар Алияр Оглы Аллахверанов.

Драчёв предложил перенести конфликт на ринг, но боец предпочёл этому драку на улице. Пауэрлифтер в итоге получил смертельную черепно-мозговую травму. Аллахверанов – 18 лет колонии строгого режима.

20 лет «строгача» и вознаграждение. Что стоит жизнь спортсмена Одни убивали за банку огурцов, другие — по пьяни, кто-то — из ревности и мести. А безрукого — случайно, потому что бил ногами.

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